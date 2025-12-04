La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat

A. Pedroche Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:33 | Actualizado 21:47h. Comenta Compartir

La Lotería Nacional es el sorteo más emblemático de Loterías y Apuestas del Estado. Desde 1812, este juego reparte felicidad en nuestro país. Se juega cada jueves y cada sábado. Pese a que todo está en manos del azar, cuenta con un sistema tradicional que ha permanecido en el tiempo. Para jugar hay que escoger un número de cinco cifras. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Una de las características que más emocionan de este juego es que puede tocar en cualquier rincón de España. En el último sorteo, el primer principal fue a parar a una localidad de apenas 1.300 habitantes y otros dos municipios.

Este jueves, 4 de diciembre, el primer premio dotado con 300.000 euros la serie, ha ido a parar al número 86154 que ha tocado íntegramente a Roda de Ter, una pequeña localidad de la provincia de Barcelona. Cuenta con poco más de 6.800 habitantes. Es conocida por su pasado literario e histórico, siendo el pueblo natal del poeta Miquel Martí Pol, y por su importancia arqueológica, con el cercano poblado íbero de la Esquerda. También cuenta con diferentes espacios naturales.

El segundo premio, dotado con 60.000 euros la serie, ha sido para el número 59009. Este sí que ha sido más repartido. Ha tocado en Alicante, Rubí (Barcelona), Arrecife (Las Palmas), Móra la Nova (Tarragona), Valencia y Valladolid.

Los reintegros son para los números 4 9 y 5

Premios menores

Extracciones de cuatro cifras : (750 euros el número): 2253 8164 8175 9531

Extracciones de tres cifras (150 euros el número): 031 036 431 483 661 770 831

Extracciones de dos cifras (60 euros el número): 17 17 20 36 80 81 88 91 95

Historias de millonarios Así ha cambiado la vida de los premiados

Gana 77 millones de euros en Euromillones después de perder el mismo premio hace unos años

Es sorprendente lo que hay detrás de una ganadora francesa de 77 millones de euros a finales de 2024. Acertó el 1, 3, 4, 21 y 29 y las estrellas 2 y 7, una combinación que jamás se le irá de la cabeza.Según contó a uno de los locales de Française des Jeux (FDJ), donde compró el boleto, siempre jugaba esta combinación ya que contenía números de fechas especiales de sus familiares. No obstante, lo llamativo es que perdió un importante premio hace unos años porque justo olvidó sellar su boleto: «Estaba escrito, tenía que ganar», dijo a FDJ.

Gana la Bonoloto tras limpiar los armarios gracias a un boleto de hace 20 años

Un afortunado jugador se llevó el pasado 12 de octubre el bote de más de 1'1 millones de la Bonoloto gracias a una limpieza de armarios y a un boleto jugado hace 20 años. El afortunado, único acertante de Primera Categoría, se llevó un premio de 1.184.083,71 euros tras validar el boleto ganador en la Administración de Loterías No 2 de Girona, situada en Ultònia, 14-bajos 5.

La historia se ha conocido porque el ganador apostó utilizando la app TuLotero, quien ha podido hablar con su cliente. «La mañana de antes estaba limpiando la casa», explica el nuevo millonario en una entrevista a la empresa que permite comprar lotería de una administración desde el móvil. «Y tenía un armario con un mogollón de papeles que tenía que limpiar», prosigue. Este apostante explica que se puso a limpiarlo «y apareció una libreta de la que salió un boleto de Bonoloto de 2004, y me dio un presentimiento».

Gana más de 5 millones de euros y se entera en el bar Rufino se convirtió en el vecino más famoso de Valuengo, un pequeño pueblo de Jerez tras ganar el Gordo de la Primitiva. Se hizo con 5 millones cuatrocientos mil euros. Lo más curioso es cómo se enteró de que era millonario: en el bar y por casualidad. Rufino se tomaba un café en el bar de siempre. Entre los clientes, surgió la conversación que a alguien de la localidad le había tocado el premio del Gordo de la Primitiva. El camarero del local se ofreció a comprobar el boleto de Rufino: «El del Gordo eres tú». Y a partir de ahí, incredulidad general. Nadie en el bar se lo creía, ni el propio ganador. Rufino tuvo un accidente en la empresa en la que trabajaba que le costó tres dedos de una mano y la incapacidad laboral.

El valenciano de Bonrepós que ganó 80 millones y entró en el club Ferrari

Javier Espinosa llevaba casi toda su vida apostando por los mismos números en la Primitiva, una tradición iniciada por sus padres, hasta que la suerte llamó a su puerta en 2019 y se llevó 80 millones de euros de la Primitiva. La combinación ganadora estuvo formada por los números 7, 13, 23, 40, 41 y 49, el complementario fue el 16 y el número clave (reintegro), el 3. Estos 8 números cambiaron la historia de un vecino de Bonrepós que había sellado su boleto en Tarvernes Blanques, junto a Valencia.

Javier tenía un negocio familiar dedicado a la venta de materiales de fontanería, con más de 25 años de historia y que había pasado por una grave crisis durante años. Cuando Javier llamó a su novia para contarle la noticia, ella, incrédula, le dijo antes de colgar que fuera a los premios Oscar por su buena interpretación.

Javier encargó un Ferrari, un sueño de la infancia, y poco después se construyó una casa en Bonrepós. Sus vecinos cuentan que ya tiene media docena de bólidos y que ha entrado por derecho propio en el selecto 'Club Ferrari' gracias al dinero de la Primitiva.

El hombre que se enteró en un concierto de que era millonario

Un hombre se enteró en un concierto de que había ganado un millón de euros con la Bonoloto en el sorteo del 9 de agosto de 2024. Asiduo del Euromillones, probó con la Primitiva, pero quería algo a lo que pudiera jugar a diario y eligió la Bonoloto. Un boleto aleatorio de Bonoloto, jugado con la app de TuLotero y validado por la administración 253 de Madrid, con la combinación 07, 23, 25, 30, 36, 48, fue la que le permitió ganar un bote de 1.169.636,65 euros

Estaba en un concierto con su esposa y sus amigos cuando recibió una llamada. «Pensaron que había sucedido algo malo», explican desde TuLotero. Pero fue todo lo contrario. Él se considera un tipo muy normal, «del montón», y le gusta su estilo de vida ahora, y por eso no quiere cambiar por un premio. Planeó renovar el coche, pues el suyo tiene más de veinte años, y sobre todo viajar.

Impiden que una pareja cobre los 400.000 euros de un premio de la ONCE

Daniela pasó del cielo al infierno en cuestión de segundos. Cuenta que, como todos los años, su madre le regaló a ella y a sus hermanos un boleto de la ONCE del sorteo del 1 de enero. Lo compró en la Avenida del Oeste, el puesto más cercano al Mercado Central. Una tradición familiar. Nunca perdían la esperanza de que algún día fueran los afortunados. Y por fin, el boleto premiado con el número 8290 estaba entre sus manos. A la mujer le habían tocado 400.000 euros. Pero pronto, la que había sido la suerte de su vida se convirtió en una auténtica pesadilla.

«Le pedía a mi marido que se acercara a la Delegación Territorial de la ONCE para que se informara de cómo tenía que cobrarlo porque yo no podía ausentarme del trabajo. Le explicaron mal el proceso y le dieron tres folios, uno encima del otro, y no se dio cuenta de que estaba firmando que el boleto era suyo», cuenta Daniela Tucelli entre llantos.

Meses atrás, su marido se había inscrito en el Registro General de Interdicciones del Acceso al Juego (RIAJ). Esto implica que no pueda acceder al juego online y a los juegos de carácter reservado (loterías) que se desarrollan de forma presencial. Por lo tanto, tampoco puede cobrar el cupón premiado. «Mi marido no es ludópata. Se inscribió ahí tras una discusión que tuvimos porque siempre está viendo el fútbol y alguna vez apostaba. Poca cosa. Unos 20 euros. Pero le dije que se inscribiera porque estaba cansada y quería que en mi casa se pudiera ver otra cosa en la tele», dice la mujer desconsolada. Le da miedo las repercusiones que le puedan acarrear a su marido a nivel personal por una acción que fue «una tontería. El resultado de un broncazo».

Pero ahora, fruto de esa decisión precipitada, no puede cobrar los 400.000 euros que le corresponden.

El lotero de Sant Boi (Barcelona) que regala lotería a los calvos reparte 6 millones

Gana 1'1 millones con la combinación que hacía su amigo

El domingo 19 de enero de 2025 un vecino de un pequeño pueblo de 6.000 habitantes de la provincia de Valladolid se llevó un bote de 1.168.241,25 euros. Acertó todos los números y ahora ha contado su historia. El boleto fue sellado en la administración Loterías no 1 de Zaratán (Valladolid), situada en Plaza de la Ronda, 5, y lo hizo tras realizar 10 apuestas y usando una combinación especial.

El afortunado juega la misma combinación desde hace mucho tiempo. Los números mágicos fueron el 03 07 12 26 29 32, con el 4 como complementario. Y juega únicamente los findes, y casi siempre de Bonoloto, «porque es más barata». Pero no se limita a una apuesta. Suele jugar unas ocho o nueve apuestas, según explican desde TuLotero, y en este caso selló 10, todas ellas con combinaciones diferentes basadas en número especiales, como fechas de nacimiento de sus hijos o cumpleaños suyo y de su mujer.

Pero además hay un número muy particular, que está inspirado en la historia de un amigo suyo. Ese amigo solía jugar siempre la misma combinación, pero un día, en los años 90, cambió un número. Y tocó un premio millonario con la combinación que él llevaba, con la única pega de que era con un número que usaba antes del que cambió. Así que se quedó sin premio. Pero el afortunado de Valladolid sí que lo puso, sencillamente «porque algún día tenía que tocar«.

