María Cristina clama justicia por la muerte de su hijo, en accidente in itinere durante la dana, mientras sostiene su fotografía.

María Cristina clama justicia por la muerte de su hijo, en accidente in itinere durante la dana, mientras sostiene su fotografía. I. Cabanes

«Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»

La madre de un fallecido en la dana denuncia a la UTE de mantenimiento de carreteras por hacerlo trabajar en alerta roja y fuera de su jornada

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:09

Comenta

A las tres de la tarde del 29 de octubre de 2024 Luis Ángel Sáiz Rodríguez, oficial de primera en conservación de carreteras, debía ... de haber terminado su jornada laboral en las oficinas del Rebollar. En plena alerta roja por la dana y cuando la situación en Utiel ya era crítica, lo mandaron a una emergencia en Siete Aguas. «El trabajo de mi hijo era revisar puentes para ver las deficiencias y luego que otros las repararan, no tenía que estar ese día en la carretera, lo mandaron a la muerte», remarca su madre, quien ha interpuesto una querella criminal exigiendo responsabilidades penales por el fallecimiento de su hijo a la Unión Temporal de Empresas (UTE) para la que trabajaba.

