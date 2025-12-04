Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina La pareja sufrió graves intoxicaciones durante meses y la joven, de 33 años y sin patologías previas, ha fallecido durante un viaje a Italia

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:03

Arsénico. Esa es la sustancia con la que presuntamente envenenaba a sus víctimas –su propia sobrina y su pareja– el hombre detenido por la Guardia Civil en Requena por el allanamiento de la vivienda de la hija de su hermana e ir intoxicando sus alimentos durante meses con la presunta intención de acabar con sus vidas. El informe preliminar del departamento de Medioambiente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha hallado en uno de los frascos analizados que se tomaron en la vivienda de las víctimas, concretamente en la salsa de soja, este elemento químico altamente tóxico y mortal en altas dosis y cuya exposición prolongada puede causar enfermedades cardiovasculares.

Esta importante prueba aporta luz a las investigaciones del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Requena y refrenda la tesis de que la muerte en Italia de la joven, de 33 años y sin patologías cardiovasculares previas, tras meses sufriendo una lenta y silenciosa intoxicación, podría deberse a la acción homicida del presunto envenenamiento, como considera la familia de la fallecida.

Las autoridades italianas establecieron como causa directa del fallecimiento una muerte súbita por un derrame cerebral, pero no disponían en un primer momento de toda la información referente a la causa que instruye la plaza número cuatro de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena. De ahí que la familia solicitara una segunda autopsia al cadáver en el Instituto de Medicina Legal de Valencia tras ser repatriado el cuerpo de la joven a España.

La muestra analizada se tomó tras descubrir gracias a una cámara oculta que se colaba en la casa y manipulaba la nevera

Mientras prosiguen las investigaciones, el presunto envenenador sigue en libertad investigado por una causa abierta inicialmente por los delitos de allanamiento de morada y lesiones graves. Pese a que la primera jueza no acordó medida cautelar alguna para proteger a las víctimas, posteriormente dada la gravedad de los hechos y el recurso presentado por la acusación, se dictó una medida de alejamiento de 200 metros que le prohíbe aproximarse a sus víctimas.

Antes de que la medida fuera firme y este periódico pudiera informar de ella –como era el deseo de Ángela–, la joven fallecía de forma súbita durante un viaje a Catania cuando se encontraba con su pareja. Eduardo, de 34 años, también estuvo al borde de la muerte meses atrás tras sufrir un fallo multiorgánico en un vuelo a Galicia, cuando iban a la celebración de una boda. Hasta siete días tuvo que estar ingresado en la UCI de un hospital de Santiago de Compostela.

Entraba con llaves en la casa

Este caso de envenenamiento y la detención del presunto autor, del que informó en exclusiva LAS PROVINCIAS, se destapó el pasado mes de mayo cuando las víctimas, tras meses sufriendo intoxicaciones cuyo origen no podían establecer los médicos, colocaron una cámara oculta en el comedor. Así captaron cómo el tío de la ahora fallecida se colaba en la casa a escondidas, con un juego de llaves del que disponía, y se dirigía hacia la cocina, donde se le escucha manipular algo en la nevera.

El hallazgo de arsénico en el frasco de soja que fue intervenido en su día junto a otros recipientes también analizados por la Guardia Civil prueba que incluso después comprobar las graves consecuencias que estaba teniendo en la salud de su sobrina y su pareja –que tenía que ir con andador por el pueblo debido a su estado–, el presunto envenenador siguió intoxicando los alimentos con el presunto objetivo de asesinarlos.