Detenido en Requena por envenenar durante meses a su sobrina y su pareja con un tóxico en el kétchup

Una pareja de Requena llevaba meses padeciendo fuertes problemas estomacales, llegando a tener ingresos hospitalarios en la UCI por posible intoxicación alimentaria. Pese a las pruebas médicas realizadas no sabían darles una respuesta sobre el origen de estos dolores periódicos que poco a poco estaban destruyendo su salud. En ese momento no podían sospechar que estaban siendo presuntamente envenenados.

Hasta que el pasado mes de mayo instalaron unas cámaras en su domicilio y descubrieron con asombro que la persona que se estaba colando en su casa para supuestamente ir envenenándolos poco a poco era el propio tío de ella, quien mantiene una clara enemistad con su hermana -madre de la víctima- por cuestiones relacionadas con la herencia, según ha podido averiguar este periódico.

En las imágenes se observa claramente como esta persona, detenida por el equipo de Policía Judicial de Requena, entra en la vivienda, sin permiso alguno de sus propietarios, se cerciora de que no hay nadie y se dirige hacia la cocina, portando en su mano derecha un bote blanco que agita en un momento dado del vídeo. Aunque la manipulación de la presunta sustancia tóxica, todavía por determinar, queda fuera de campo, sí que se escucha «un ruido perfectamente compatible con la apertura de la nevera», según consta en diligencias, y se aprecia una imagen en la que se le ve manipular un recipiente de color rojo, que los investigadores sospechan que podría tratarse del bote de kétchup.

Antes de abandonar el domicilio, el presunto autor del envenenamiento, de 52 años, vuelve a mirar a un lado y otro para asegurarse que no ha cometido ningún error, sin saber que esta siendo grabado por una microcámara. Su vestimenta, ropa oscura de manga larga y gorra, así como guantes para no dejar ninguna huella, también da muestras de que sus intenciones al entrar en el inmueble de su sobrina -con la que mantiene una mala relación desde que se enemistó con sus padres por la herencia- no son nada buenas.

La jueza lo ha dejado en libertad sin orden de alejamiento de sus víctimas al no apreciar suficientes indicios

Tras este descubrimiento la pareja acudió inmediatamente a denunciar los hechos ante la Guardia Civil, y los agentes se pudieron manos a la obra para recabar las pruebas contra el presunto autor de dos delitos de tentativa de homicidio y allanamiento de morada.

No obstante, la primera piedra en la investigación se la encontraron en los propios juzgados de Requena que enviaron las diligencias a reparto. Así, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Requena, que lleva finalmente la causa, no autorizó la entrada y registro en el domicilio del sospechoso hasta 17 días después de la denuncia, tiempo en el que perfectamente el arrestado podría haberse deshecho de las pruebas que lo incriminen.

Aún así la Guardia Civil encontró en la vivienda del detenido, en la localidad de Requena, matarratas, insecticidas, herbicidas y otras sustancias que podría haber utilizado para presuntamente envenenar a sus víctimas, pero ni rastro del frasco de color blanco que se le ve manipular en el vídeo.

Aunque las imágenes dejan pocas dudas, y obviando los mismos indicios por los que autorizó la entrada y registro en el domicilio del arrestado, la jueza acordó la libertad del detenido sin orden de alejamiento respecto de las víctimas, que han tenido que abandonar su propia casa por miedo y están bajo tratamiento psicológico. En el auto de libertad, en el que solo adopta que el presunto autor de los delitos de lesiones comparezca dos veces al mes a firmar, señala que «a día de hoy no existen indicios suficientes de causalidad» entre la conducta del investigado y las intoxicaciones sufridas, al no haberse practicado todavía análisis de las sustancias.