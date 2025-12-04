El funcionario clave de la Emergencia, a la jueza: «Pradas no veía bien mandar el Es Alert sin que lo supieran los alcaldes»

Jorge Suárez, el funcionario clave en la gestión de la dana, comparece este jueves ante la magistrada. Incomprensiblemente, uno de los testimonios cruciales para conocer ... los hechos y circunstancias de aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024 llevaba un año esperando su oportunidad, el momento de ofrecer su versión. Han sido meses de una enorme factura psicológica para un hombre, subdirector de Emergencias, que ha arrastrado sobre sus hombros buena parte de la responsabilidad de aquella jornada. No mantiene contacto con la exconsellera Pradas ni con su número 2, Emilio Argüeso, desde que dejaron la conselleria.

Suárez ha defendido, en primer lugar, la conservación de las imágenes de la llegada de Mazón al Cecopi porque todo lo que había ocurrido, en referencia a la gestión de la dana, tenía un impacto social y era más que probable que se abriera una investigación judicial. «Fue una decisión nuestra por si acaso». Lo comentó a su secretaria autonómica después de conocer que se habían borrado las del Palau de la Generalitat, tal y como marca la ley.

La jueza le ha preguntado acerca de un informe que se encargó por parte de Presidencia sobre la llegada de altos cargos al complejo. Este dosier, sin embargo, no fue aportado al juzgado. Las conclusiones le sorprendieron. «Vi que Mazón había llegado a las 20.28 me quedé sorprendido por lo que había visto en prensa». Pero ha aclarado que no tiene recuerdos de haber visto antes al jefe del Consell. Ese informe se le pidió por parte de su secretaria autonómica. «No borro absolutamente nada».

El funcionario ha comenzado con una cronología del inicio del Cecopi. "Planteé la capacidad de enviar mensajes a móviles en la zona de Utiel Requena". No menciona el Es Alert, aunque se refería a esa capacidad. "Estábamos viendo que los recursos no podían llegar. Es una cosa que como funcionario de Emergencias se me quedó grabada".

A continuación, Miguel Polo, de la CHJ, nos comunicó la situación de la presa de Forara, que estaba empezando a verter agua y que iba a evolucionar a escenario 2 y que no descartaban el paso al escenario 3. "Esto fue un impacto muy fuerte de todos los que estábamos allí". Planteaban una eventual rotura en dos horas, según ha indicado.

Suárez preguntó acerca de qué proponía la CHJ. "Vosotros sois los encargados de Protección Civil", le respondieron. El plan marcaba que el agua podía llegar a seis o siete metros de altura en algunos municipios en caso de rotura. El funcionario ha insistido en que a las 17.45 horas ya tenía preparado un mensaje a los móviles para alertar del peligro de Forata. Ese texto lo tiene manuscrito. "Suelo tomar notas en libretas", indicó.

El texto fue descartado porque pese a que alertaba de subir a zonas altas era excesivamente "mandatorio". La primera objeción fue del jefe de los bomberos, José Miguel Basset. Pero nadie más apoyó a Suárez. Ni siquiera la consellera Pradas. Fue entonces cuando se produjo la famosa desconexión del Cecopi para debatir precisamente la elaboración y contenido de ese texto. Basset, en algún momento, había planteado incluso que unos expertos revisaran ese mensaje.

A las 19.07 horas ya había un mensaje subido a la plataforma del Es Alert, ha asegurado Suárez. Fue entonces cuando en el Cecopi se plantea una nueva incidencia. Pradas, Mompó y Argüeso, entre otros dirigentes, señalan que no ven lo de mandar un mensaje sin que los alcaldes lo vean antes. "Ahí estoy más como espectador".