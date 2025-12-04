Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El funcionario clave de la Emergencia, a la jueza: «Pradas no veía bien mandar el Es Alert sin que lo supieran los alcaldes»
Suárez, con gesto tranquilo, a su llegada a los juzgados de Catarroja.

Ver 11 fotos
Suárez, con gesto tranquilo, a su llegada a los juzgados de Catarroja. J. L. Bort

El funcionario clave de la Emergencia, a la jueza: «Pradas no veía bien mandar el Es Alert sin que lo supieran los alcaldes»

Jorge Suárez señala que desde la CHJ se les dijo que eran ellos los responsables de Protección Civil

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:53

Comenta

Jorge Suárez, el funcionario clave en la gestión de la dana, comparece este jueves ante la magistrada. Incomprensiblemente, uno de los testimonios cruciales para conocer ... los hechos y circunstancias de aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024 llevaba un año esperando su oportunidad, el momento de ofrecer su versión. Han sido meses de una enorme factura psicológica para un hombre, subdirector de Emergencias, que ha arrastrado sobre sus hombros buena parte de la responsabilidad de aquella jornada. No mantiene contacto con la exconsellera Pradas ni con su número 2, Emilio Argüeso, desde que dejaron la conselleria.

