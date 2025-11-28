Ligero cambio en el recorrido del Maratón Valencia 2025: así te afectará La organización de la carrera del próximo 7 de diciembre introduce amplia un carril en un punto para aligerar el flujo de runners

Lourdes Martí Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:44

A estas alturas del calendario, y con un recorrido que no cambia desde 2023, los inscritos al Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich deben saberse de memoria cada metro de los 42,195.

En la constante búsqueda de la máxima velocidad y comodidad para los corredores. Y siempre con el objetivo de mantener la esencia de un maratón que también recorra los lugares más emblemáticos de la ciudad del running, el equipo de recorrido, los arquitectos del trazado, intentan pulir cada detalle.

En 2023, se introdujeron las últimas 4 modificaciones del recorrido. Los kilómetros 7,11,18 y 24 ya no volverían a ser como antes. Un 5% de retoques para ayudar a élite y a amateurs.

Este año, también habrá un ligero cambio que a buen seguro los inscritos, sobre todo los que salen las últimas oleadas, agradecerán. Al final de la Avenida del Puerto, en el giro hacia La Marina, muchas personas se juntaban allí tanto de corredores como de personas que acudían a animar.

Ampliar Recorrido del Maratón Valencia Trinidad Alfonso 2025. VCR

Para evitar esta pequeña aglomeración, se ha tomado un carril más, así los inscritos tienen más espacio, y por otra parte el punto de animación se ha movido unos metros, por lo que habrá más espacio para moverse.

La salida se dará a las 08:25 horas y la carrera finalizará a las 12:20 horas, siendo el tiempo máximo oficial para finalizar la carrera 2h 45:00, sin que en ningún caso pueda excederse dicho lapso temporal, quedando fuera de carrera y de las clasificaciones oficiales los participantes que no cumplan con este límite.

Tandas de salida

Horario:

El Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tiene previsto realizar la salida en tandas con objeto de mejorar la comodidad y seguridad de todos los corredores, de acuerdo con el orden de marcas acreditadas. Todo participante recibirá en su email, con antelación suficiente, el aviso de la oleada que le corresponde que, además, se indicará en el dorsal.

Salidas:

A las 8:25 horas saldrán los atletas hasta 1h19:59

A las 8:30 horas saldrán los atletas entre 1h20:00 y 1h25:59

A las 8:35 horas saldrán los atletas entre 1h26:00 y 1h33:59

A las 8:48 horas saldrán los atletas entre 1h34:00 y 1h42:59

A las 9:01 horas saldrán los atletas entre 1h43:00 y 1h49:59

A las 9:14 horas saldrán los atletas entre 1h50:00 y 1h54:59

A las 9:27 horas saldrán los atletas a partir de 1h55:00

Los atletas en silla de ruedas partirán por anticipado en la cuarta oleada.

