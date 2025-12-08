Aemet anticipa el regreso de las lluvias esta semana a la Comunitat Valenciana Las temperaturas seguirán descendiendo en los próximos días

María Gardó Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 16:03

La Comunitat Valenciana vive su particular «veranillo de diciembre» antes del regreso del mal tiempo. Aemet prevé ambiente despejado hasta el viernes de esta semana, cuando volverán los chubascos al territorio.

Para este martes se espera un cielo poco nuboso o despejado. Habrá posibles brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas del interior de Valencia y en puntos del litoral. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas irán en ascenso.

De cara al miércoles habrá intervalos nubosos en el interior y poco nubosos con nubes altas en el resto. Posibles brumas matinales en los extremos norte y sur del litoral. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios y las máximas en ligero descenso o sin cambios.

El jueves llegarán los intervalos de nubes bajas, menos frecuentes durante las horas centrales. Habrá probables brumas y bancos de niebla en el interior de Alicante e interior sur de Valencia por la mañana y al final del día, sin descartarlo en zonas del litoral. Las temperaturas mínimas seguirán bajando.

Será el viernes cuando volverán las lluvias a ciertos puntos de la Comunitat Valenciana.

Para finales de semana se espera un ambiente nuboso con predominio de nubes bajas y no están descartadas las precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas irán en ligero descenso en el interior y sin cambios en el litoral.