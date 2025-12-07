Detenido el ladrón de la millonaria bicicleta de Jorge Martín El robo se produjo durante la disputa del Gran Premio de Valencia de MotoGP y el autor se trata de un varón de 44 años que se encontraba con permiso penitenciario y que ha sido localizado en Madrid

Eric Martín Valencia Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:35

Misterio y caso resuelto. La Guardia Civil ha dado con el autor del robo de la bicicleta exclusiva de Jorge Martín, piloto de MotoGP. El deportista denunció que durante la celebración del Gran Premio de Valencia en el circuito de Cheste albergado el fin de semana entre el 14 y 16 de noviembre se le sustrajo un modelo de bicicleta de alto valor, de entre 15.000 y 20.000 euros, y de la que sólo existían dos unidades en el mundo, por lo que decidió rápidamente ponerlo en conocimiento de las autoridades.

Tres semanas después, la investigación y búsqueda ha dado sus resultados. Un varón de 44 años de edad, localizado en la ciudad de Madrid y que entonces se encontraba con un permiso penitenciario, ha sido detenido como presunto autor del delito. Previamente, contaba con antecedentes por delitos contra el patrimonio, varios hurtos y la sustracción de otro vehículo de un concesionario.

Este robo se produjo en una zona del paddock restringida y destinada a los pilotos, equipos y personal acreditado. Según fuentes policiales, detallan que el detenido se hizo pasar por un miembro del staff del piloto español para no levantar sospechas y poder moverse con mayor facilidad hasta retirarla de las instalaciones del circuito.

El Equipo de la Policía Judicial de Ribarroja analizó las imágenes de las cámaras de seguridad del circuito, así como las de videovigilancia de una gasolinera cercana. Estas últimas, en donde se le vio portando la bicicleta, junto al testimonio de varios testigos sirvieron para ponerse definitivamente tras la pista del ladrón. La Guardia Civil en colaboración con el Puesto Principal de Majadahonda, ya con los datos personales y las muestras del aspecto físico, culminó el caso y la detención. El presunto malhechor ha pasado a disposición judicial.