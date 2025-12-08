El precio de la luz de este martes se dispara con varios tramos por encima de los 115 euros/MWh: las horas más económicas para usar los electrodomésticos

La tarifa eléctrica se sitúa de media este 9 de diciembre en 63,17/MWh

El precio de la luz del martes 9 de diciembre continúa con la tendencia del inicio de la semana y no reporta noticias positivas para los usuarios de la tarifa reguladora. Si este lunes 8, Día de la Inmaculada Concepción, los precios eran de 55,32 euros el megavatio hora, el martes la tarifa se dispara por encima de los 60 euros y los tramos más caros superan con creces los 100 euros/MWh.

Para ser exactos, la tarifa eléctrica de este martes 9 de diciembre registra un coste medio de 63,17 euros/MWh, es decir, un aumento del 14,19% respecto a los 55,32 euros establecidos en el día de ayer, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía..

Cabe destacar que aunque los tramos que abarcan el mediodía presentan un ligero descenso en comparación al lunes, las horas más caras alcanzan incluso los 130 euros/MWh. Debido a esta situación, es recomendable estar pendiente de las horas del reloj y concoer cuáles son las mejores horas para enchufar la lavadora o el lavavajillas

Precio de la luz del martes por horas

El mejor momento del día para encender los electrodomésticos este martes será entre las 12:00 y las 13:00 horas, cuando el pool marcará un mínimo de 11,17 euros/MWh. Cabe destacar que los tramos de 11:00 a 12:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas son realmente asequibles con un precio de 11,61 euros/MWh. Mientras que la hora más cara se dará entre las 21:00 y las 22.00 horas, cuando el precio de la electricidad alcanzará los 130,17 euros/MWh.

Precio de la luz por horas Tramo horario Euros/MWh 00.00-01.00 55,68 euros 01.00-02.00 47,17 euros 02.00-03.00 43,71 euros 03.00-04.00 39,98 euros 04.00-05.00 36,61 euros 05.00-06.00 42,12 euros 06.00-07.00 57,01 euros 07.00-08.00 79,55 euros 08.00-09.00 85,77 euros 09.00-10.00 62,18 euros 10.00-11.00 36,65 euros 11.00-12.00 11,61 euros 12.00-13.00 11,17 euros 13.00-14.00 11,61 euros 14.00-15.00 16,79 euros 15.00-16.00 38,67 euros 16.00-17.00 69,76 euros 17.00-18.00 92,69 euros 18.00-19.00 104,32 euros 19.00-20.00 117,60 euros 20.00-21.00 126,47 euros 21.00-22.00 130,17 euros 22.00-23.00 104,44 euros 23.00-24.00 94,44 euros

El 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se irá reduciendo progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que estos representaron el 25% en 2024 y ya en 2025 suponen el 40%. A partir de 2026 esa referencia de los mercados de futuros se elevará al 55%.

Ahorro Consejos para ahorrar en la factura de la luz

Para reducir el consumo y abaratar el recibo de la electricidad, puedes seguir estos consejos:

Electrodomésticos

Para reducir el consumo de los electrodomésticos de tu hogar es aconsejable, es aconsejable:

- Desconecta los electrodomésticos cuando no estés casa por un período largo (vacaciones). Especialmente el frigorífico-congelador que consume hasta el 30% del total del consumo de la vivienda.

- Evita dejarlos en 'stand by' ya que siguen gastando, aunque no consuman.

- Trata de aprovechar las horas de sol para el secado de ropa.

Agua caliente

Sería recomendable que siempre:

- Uses el agua caliente con prudencia. Es recomendable prestar atención para que nunca se quede un grifo abierto más de la cuenta.

- Con carácter general, una temperatura del agua entre 30ºC y 35ºC puede ser suficiente.

Iluminación

Es recomendable:

- Sustituir progresivamente las bombillas incandescentes y halógenas por tecnología LED, ya que emplea una potencia diez veces menor que las incandescentes y tienen una vida útil diez veces mayor, ahorrando hasta un 85% de la energía.

- Aprovechar al máximo la luz natural apagando la luz de las zonas iluminadas de manera natural y siempre que haya espacios abiertos o paredes acristaladas que contribuyan a una vigilancia pasiva.

