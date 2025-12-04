El precio de la gasolina esta semana tras el cambio después de conocerse el IPC que fija la subida de las pensiones Los combustibles cambian de tendencia en el tramo final del año y el diésel más económico en la península no baja del euro y se acerca más al de la SP95

Precio del diésel a fecha 4 de diciembre de 2025.

El precio de los combustibles ha sufrido un ligero cambio de tendencia al iniciarse el último mes del año, justo tras conocerse el IPC provisional que fija la subida de las pensiones para el año que viene. Tras varios meses de contención e incluso bajadas, con la llegada de noviembre la gasolina y el diésel se dispararon en las estaciones de servicio de toda España, con subidas importantes y solo con Canarias, literalemente, en una isla ajena a cualquier cambio. Ahora, con la llegada del mes de diciembre, el precio ha modificado su tendencia y por primera vez en un mes el precio medio es inferior al de la semana anterior.

Esta primera semana de diciembre el litro de diésel se ha situado de media en los 1'451 euros/litro (la semana pasada estaba en 1'456), según datos del Boletín Petrolero de la UE, mientras que el precio medio del litro de gasolina está en 1'484 (hace 7 días estaba en 1'489). Además, se ha reducido significativamente la diferencia entre ambos combustibles, situándose en su nivel más ajustado desde diciembre de 2023 y dejando el diésel a apenas 3 céntimos de la Sin Plomo de 95 octanos.

Con estos descensos, en lo que va de 2025 la gasolina registra un abaratamiento del 2,6% respecto al cierre del año anterior, mientras que el diésel es un 0,55% más caro con respecto al precio en que despidió 2024.

Dónde es más barato el gasóleo A

En las gasolineras low cost el precio del gasóleo se sigue encontrando muy por debajo de la media. Ya solo está por debajo del euro en las Islas Canarias, y en la península solo baja de los 1,10 euros en dos provincias, mientras que solo en otras dos está por debajo de 1,20.

Excluyendo las islas Canarias (en Tenerife se paga a 0,985€ y en Las Palmas a 0,969€), Murcia es la provincia más barata a principios de diciembre, a 1,006 €/litro, mientras que en Córdoba se mantiene en 1,021€. En Asturias está a 1,198€, en Alicante a 1,199€ y en Madrid y Barcelona a 1,219€. En Melilla, en un ámbito más reducido, está a 1,099€.

La low-cost más cara se vende en Ceuta, a 1,329€, superando a Ourense (1,327€) y a Baleares (1,319€), que tradicionalmente era la región con el precio más alto.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 79,8 euros, casi 1,1 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 78,7 euros.

Ampliar Precios más baratos del diésel el 4 de diciembre de 2025. MITECO

La gasolina más barata en la península

En cuanto a la gasolina Sin Plomo 95 las diferencias son menores que en el caso del diésel en la península. Canarias sigue siendo el lugar más barato (0,985€ en Tenerife y 0,959€ en Las Palmas) y el precio más bajo en la Península se sitúa en Sevilla, donde se vende a 1,239€.

En Alicante está a 1,249€, a 1,255€ en A Coruña, a 1,259€ en Madrid y a 1,265€ se vende en Córdoba, con 13 provincias por debajo de 1,30€. El precio más alto en las low-cost se paga en León (1,389€), seguido de Araba/Álava (1,379€) y Segovia (1,369€), mientras que Baleares se sitúa en 1,359€.

Llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,62 euros, 1,7 euros menos que hace un año, cuando superaba los 83,32 euros.

Ampliar Precios más baratos de la gasolina el 4 de diciembre de 2025. MITECO

Las gasolineras más baratas de España

Según el Geoportal Gasolineras, que es la web del Ministerio que publica el precio de cada combustible en cada estación de servicio en España, la gasolina más barata de cada provincia a fecha 4 de diciembre de 2025 está en las siguientes gasolineras:

Madrid

En Madrid hay 924 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en CALLE DEL PARAISO, S/N con el Gasoleo A a 1.219 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 28 con la Gasolina 95 E5 a 1.259 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA JARAMA (DEL), 17 con el Gasoleo Premium a 1.259 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.279.

ALCAMPO en C.C. LA DEHESA, AUTOVIA MADRID-BARCELONA km 34,0 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

RECESPAÑA en CL FRAY JOSE DE SAN JACINTO 10 con el Gasoleo B a 0.94 €/litro.

TIPSA en CALLE MAR EGEO, 1 con Adblue a 0.49 €/litro.

GALP en N-II km 29,000 con Diésel Renovable a 1.479 €/litro.

SCAT en CALLE VALPORTILLO II, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.679 €/litro.

BP TARAZA 365 en CALLE MARC GENE, 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.099 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A4 KM. 14,3 con el Gas Natural Licuado a 1.089 €/litro.

MOEVE en CARRETERA M-610 KM. 19,8 con la Gasolina 95 E10 a 1.639 €/litro.

REPSOL en CR M-501, 48,2 (M-501 km 48,25) con Gasolina Renovable a 1.619 €/litro.

SHELL en AVENIDA DE LA CONSTITUCION, 262 con el Biodiesel a 1.429 €/litro.

MITECO en PASEO CASTELLANA, 160 con Amoniaco a 1.9 €/litro.

Barcelona

En Barcelona hay 861 gasolineras, y las más baratas son:

PETRO VALLES en CALLE CAMI FONT DE LES CANYES,D, 54 con el Gasoleo A a 1.219 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.289.

BALLENOIL en CALLE CORDOBA, 2 con el Gasoleo Premium a 1.267 €/litro.

BONAREA en AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 con la Gasolina 98 E5 a 1.361 €/litro.

PETROVOLTREGÀ - ÀREA DEL COLLSACABRA en CARRETERA VIC-OLOT KM. 15,70 con el Gasoleo B a 0.959 €/litro.

BONAREA en CALLE ESTIU, 18,20 con Adblue a 0.399 €/litro.

GALP en CALLE CALLE Y PUERTO AUTONOMO, S/N con Diésel Renovable a 1.429 €/litro.

BALLENOIL en CALLE CLOT, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.348 €/litro.

GALP en CALLE GUIPUZCOA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.739 €/litro.

GALP en AUTOVIA A-2 KM. 573 con el Gas Natural Comprimido a 1.134 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.084.

REPSOL en CALLE SANT ADRIA, 81 con la Gasolina 95 E10 a 1.669 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-251 KM. 5,5 con Gasolina Renovable a 1.629 €/litro.

TAMOIL en AVENIDA FABREGADA, 55 con el Biodiesel a 1.337 €/litro.

PETROMIRALLES en CALLE GUIMARAES, S/N con Gasolina 95 E85 a 1.906 €/litro.

Valencia

En València hay 718 gasolineras, y las más baratas son:

FAMILY ENERGY,SL en CARRETERA LLOSA DE RANES S/N KM. S/N con el Gasoleo A a 1.239 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.279.

SMILE OIL en CALLE ACEQUIA DE QUART, 40 con el Gasoleo Premium a 1.249 €/litro.

COOP.+SAN+PEDRO en CALLE SEQUIA, SEGON BRAC PARCELA, 52 con la Gasolina 98 E5 a 1.428 €/litro.

GALP en CARRETERA DE LA A3 A GODELLETA KM 11,7 KM. 11,7 con el Gasoleo B a 0.898 €/litro.

TRANSPORTES GENERALES ORTEGA SL en CARRETERA DEL RIU KM. 39 con Adblue a 0.47 €/litro.

GALP en AUTOVIA A7 KM. 389,80 con Diésel Renovable a 1.489 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA, 49 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.308 €/litro.

FULL & GO en CALLE PARTIDA DE ZAMARRA, 13 con los Gases licuados del petróleo a 0.789 €/litro.

HAM en AVENIDA DELS FUSTERS, 42 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

SUMINISTROS MAZO en POLIGONO AVINGUDA DELS SERRADORS S/N, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.319 €/litro.

REPSOL en CL PARTIDA DE VERA,98 con Gasolina Renovable a 1.659 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA VP-3065 KM. 18,4 con el Biodiesel a 1.339 €/litro.

Sevilla

En Sevilla hay 517 gasolineras, y las más baratas son:

FAMILY ENERGY en AVENIDA DE LA ASUNCION (C.C. EROSKI), S/N con el Gasoleo A a 1.239 €/litro.

REPSOL en AVENIDA SANTO CRISTO, S/N, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.239 €/litro.

FUENTES DE ANDALUCIA E.S. en CARRETERA CRTA- LA CAMPANA-FUENTES DE ANDALUCIA SE-220 KM. 9,750 con el Gasoleo Premium a 1.279 €/litro.

ENERPLUS en CARRETERA A392 KM. 19,900 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

PURICON, S.C.A. en AVENIDA DE ANDALUCIA, S/N con el Gasoleo B a 0.89 €/litro.

COTREL en CARRETERA NACIONAL IV KM. 614,500 con Adblue a 0.363 €/litro.

CAMPSA en CALLE CRISTOBAL COLON, 49 con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

BALLENOIL en CALLE VIRGEN DEL CARMEN, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.379 €/litro.

UNIÓN SEVILLANA DE SERVICIOS DEL TAXI S.C.A. en AVENIDA ROBERTO OSBORNE 16, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

HAM en CARRETERA DE EL COPERO KM. 0 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

ITALICA OIL en AVENIDA EXTREMADURA Nº1 (SE-184 km 1,2) con la Gasolina 95 E10 a 1.398 €/litro.

TAMOIL en CALLE PINO CENTRAL, 14 con el Biodiesel a 1.349 €/litro.

Alicante

En Alacant hay 512 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en CALLE ALACANT, 101 con el Gasoleo A a 1.199 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.249.

BALLENOIL en CALLE ALACANT, 58 con el Gasoleo Premium a 1.224 €/litro.

REPOSTANDO en CALLE CONDES DE ELDA, SN con la Gasolina 98 E5 a 1.419 €/litro.

SURINVER en AVENIDA DE LA COOPERATIVA, S/N con el Gasoleo B a 1.017 €/litro.

BEROIL en AVINGUDA PAIS VALENCIÁ, 37 con Adblue a 0.5 €/litro.

GALP en P.I. La Nucia - Parcela 16 con Diésel Renovable a 1.499 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-340A KM. 716,3 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.365 €/litro.

POLAGAS en CALLE LOS MARINEROS, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.8 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP-7 KM. 613,2 con el Gas Natural Comprimido a 1.099 €/litro.

HAM en AUTOVIA A7 KM. 526 con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

MOEVE en CARRETERA N-332 KM. 63,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.659 €/litro.

TAMOIL en CALLE ARTES GRAFICAS, 89 con el Biodiesel a 1.434 €/litro.

Murcia

En Murcia hay 508 gasolineras, y las más baratas son:

UTE ESTACION DE MURCIA en CALLE BOLOS EN MURCIA, 4 con el Gasoleo A a 1.006 €/litro.

PLENERGY en AVENIDA JUAN CARLOS I, 92,94,96 con la Gasolina 95 E5 a 1.267 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DON JUAN DE BORBON EN MURCIA, SN con el Gasoleo Premium a 1.245 €/litro.

FROET-GAS en AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 con la Gasolina 98 E5 a 1.409 €/litro.

GREGAL en LOS PEREZ S/N con el Gasoleo B a 0.864 €/litro.

COTRAJU en CAMINO DE MURCIA, S/N con Adblue a 0.339 €/litro.

GASMOR E HIJOS S.L en CARRETERA GRANADA KM. 340 con Diésel Renovable a 1.529 €/litro.

GRUPO EUROGALMAR en POLIGONO ALEMANIA, 29 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.335 €/litro.

RASPAOIL (SERV. ATENDIDO) en CTRA. TENTEGORRA km 1,10 con los Gases licuados del petróleo a 0.888 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA A-30 KM. 170 con el Gas Natural Comprimido a 1.199 €/litro.

HAM en CARRETERA N-344 KM. 7 con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

LA HITA-LO PAGAN en AVENIDA ROMERIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN, 169 con la Gasolina 95 E10 a 1.398 €/litro.

ES DOSVILLAS SL en CARRETERA CEUTI EN LAS PULLAS KM. 8,600 con la Gasolina 98 E10 a 1.599 €/litro.

Toledo

En Toledo hay 349 gasolineras, y las más baratas son:

SOCIEDAD COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE LOS YEBENES en POLIGONO LA CAÑADA, S/N con el Gasoleo A a 1.234 €/litro.

BALLENOIL en CAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM4010, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.299 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.289.

HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA en CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COOP. NTRA.SRA. DE LA SALUD en CARRETERA SAN PABLO DE LOS MONTES KM. 1,5 con el Gasoleo B a 0.835 €/litro.

COOP. STMO.CTO.VERACRUZ en CARRETERA ESTACION KM. 2 con Adblue a 0.47 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CM-4000 KM. 15,4 con Diésel Renovable a 1.565 €/litro.

MOEVE en CAMINO DEL VENTORRILLO, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.585 €/litro.

BP en AUTOVIA AUTOVIA A4 KM. 132 con los Gases licuados del petróleo a 0.86 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA A-4 KM. 36,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

NINGUNO en CARRETERA QUINTANAR-ALCAZAR KM. 7600 con la Gasolina 98 E10 a 1.788 €/litro.

Málaga

En Málaga hay 345 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en LUGAR RESIDENCIA DE LA VEGA, 1 con el Gasoleo A a 1.239 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.279.

GALP en CARRETERA SEVILLA. FINCA EL CAMPITO KM. SN con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

ES COLOSO CHURRIANA en CARRETERA COMARCAL COIN-MALAGA KM. 89 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

SCA.AGRIC.OLIV.NTRA.SRA.DEL ROSARIO en CARRETERA LLANO DE LA ESTACION KM. 0,1 con el Gasoleo B a 0.864 €/litro.

AGROOLIVARERA SAN COSME Y SAN DAMIAN, S.C.A. en AVDA. EL SAUCEJO, S/N con Adblue a 0.436 €/litro.

LOS REMEDIOS en CL AVDA. VIVAR TELLEZ, 26 con Diésel Renovable a 1.609 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA VELAZQUEZ, 113 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.379 €/litro.

COLOSO en AVENIDA MANUEL FRAGA IRIBARNE, 17 con los Gases licuados del petróleo a 0.849 €/litro.

NATURGY ANTEQUERA en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL ESTE, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.279 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.129.

ESTACION DE SERVICIO COLOSO MARBELLA en CALLE MADERA-PG LA ERMITA, 1 con la Gasolina 98 E10 a 1.615 €/litro.

Badajoz

En Badajoz hay 336 gasolineras, y las más baratas son:

COOP. LIMITADA DEL CAMPO SAN JOSE DE CALAMONTE en CARRETERA ACC. A CALAMONTE KM 1 KM. 1 con el Gasoleo A a 1.259 €/litro.

SEDIMACAR S.L. en CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.288 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO IND. EL PRADO, PARC SER 1-A, S/N con el Gasoleo Premium a 1.276 €/litro.

E. S. SAN ISIDRO en CTRA DE ALANGE EX 105-R, KM km 1,9 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

NO TIENE en CTRA. LA ALBUERA km 1,002 con el Gasoleo B a 0.853 €/litro.

SETTRAN en CALLE CONSTRUCCION, SN con Adblue a 0.49 €/litro.

REPSOL en CARRETERA BADAJOZ KM. 71 con Diésel Renovable a 1.609 €/litro.

BALLENOIL en CALLE MINA DE BOCANEGRA, 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.298 €/litro.

MOEVE COMPLEJO LEO 24H en AUTOVIA A 66 KM. 730 con los Gases licuados del petróleo a 0.949 €/litro.

HAM en AUTOVIA A5 KM. 341 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

Granada

En Granada hay 324 gasolineras, y las más baratas son:

COMOTRANS en CAMINO CAMINO DE LA VIA, 35 con el Gasoleo A a 1.23 €/litro, Adblue a 0.401 y el Gasoleo B a 0.865.

ALCAMPO MOTRIL en AVENIDA SALOBREÑA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.279 €/litro.

BALLENOIL en CAMINO DE RONDA, 117 con el Gasoleo Premium a 1.305 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.355.

AM97 PLUS S.L. en CARRETERA TOVARES KM. 1,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

REPSOL en CARRETERA POZO ALCON- HUESCAR KM. 30 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

ASOCIACION GREMIAL TAXI GRANADA en CALLE DE LA CONSTRUCCION, 15 con los Gases licuados del petróleo a 0.759 €/litro.

NATURGY ES GRANADA-PETROL&GO en AVENIDA AVDA DE ANDALUCÍA, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.289 €/litro.

HAM en AUTOVIA A92 KM. 225 con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA A-92 KM. 282 con la Gasolina 95 E10 a 1.607 €/litro.

TAMOIL en AVENIDA ANDALUCIA, S/N con el Biodiesel a 1.327 €/litro.

CHT en CARRETERA VENTA NUEVA KM. 0,120 con la Gasolina 98 E10 a 1.561 €/litro.

Cádiz

En Cádiz hay 318 gasolineras, y las más baratas son:

BLANCA en CARRETERA VILLAMARTIN-UBRIQUE KM. 2,100 con el Gasoleo A a 1.231 €/litro.

BALLENOIL en CALLE ELECTRICISTAS LOS, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.299 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA SANLUCAR, con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

ES COLOSO en CARRETERA CARRETERA COMARCAL 233 KM. 5,8 con la Gasolina 98 E5 a 1.445 €/litro.

COOPERATIVA JOSE ANTONIO en CALLE LARGA, 0 con el Gasoleo B a 0.91 €/litro.

GALP en CARRETERA CA-393 VEJER-BARBATE KM. 95,7 con Adblue a 0.649 €/litro.

REPSOL en AVENIDA DUQUE DE ABRANTES, S/N con Diésel Renovable a 1.575 €/litro.

BALLENOIL en ALAMEDA SOLANO, 18 (N-340A km 5,1) con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.319 €/litro.

CODES en AUTOVIA POL.IND.GUADARRANQUE PARC.9A (N-340 AUTOVIA A-7 (E-15) CADIZ-MADRID SALIDA116 KM. con los Gases licuados del petróleo a 0.851 €/litro.

REPSOL en CARRETERA A-381 KM. 11,500 con el Gas Natural Comprimido a 1.259 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.209.

TAMOIL en POLIGONO SUR MANZANA 23 UE-2H, 1 con el Biodiesel a 1.399 €/litro.

E.S. SHELL LA FRONTERA en CARRETERA ARCOS-MEDINA KM. 9,200 con la Gasolina 98 E10 a 1.599 €/litro.

A Coruña

En A Coruña hay 302 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en RUA COBRE, 16 con el Gasoleo A a 1.237 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.255.

ALCAMPO FERROL en POLIGONO LA GANDARA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro.

GSM en CARRETERA AC 542 CARRETERA BETANZOS-MESON DO VENTO KM. 9 con la Gasolina 98 E5 a 1.498 €/litro.

GALP en CARRETERA FERROL-CAMPO HOSPITAL KM. 33,6 con el Gasoleo B a 0.969 €/litro.

MAREXADA OIL en MUELLE DÁRSENA DE OZA, S/N con Adblue a 0.39 €/litro.

REPSOL en AVENIDA CALVO SOTELO, 5 con Diésel Renovable a 1.545 €/litro.

EASYGAS en CAMINO MARTINETE, 52 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419 €/litro.

MACEIROA en CARRETERA AC-552 KM. 37,100 con los Gases licuados del petróleo a 0.73 €/litro.

MANZANEDA - SIONLLA en RUA PAIS VASCO, 63 con el Gas Natural Comprimido a 1.199 €/litro.

HAM VILAR DO COLO en POLIGONO ESTRADA VILAR COLO, S/N con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

CEPSA en AVDA. FRANCISCA HERRERA, 57 con la Gasolina 95 E10 a 1.589 €/litro.

STAROIL en VIA CIERVA S/N (MERCAGALICIA)-POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE con el Bioetanol a 2.499 €/litro.

Zaragoza

En Zaragoza hay 300 gasolineras, y las más baratas son:

ARAGONESA DE TRANSPORTES SCL en CARRETERA TORRECILLA VALMADRID, KM 0,500 KM. 0,500 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro.

ALCAMPO en CARRETERA MADRID KM. 315,2 con la Gasolina 95 E5 a 1.309 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.429.

COOPERATIVA SAN MIGUEL en CAMINO ABARQUILLO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.308 €/litro.

COOPERATIVA DE VALPALMAS en CARRETERA PIEDRATAJADA KM. 2 con el Gasoleo B a 0.88 €/litro.

APROVISIONAMIENTOS JIMENEZ ZARAGOZA en POLIGONO MALPICA II, F, 57 con Adblue a 0.31 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA CARRETERA NACIONAL 232 KM. 249,5 con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

REPSOL en CALLE ORIENTE, 26 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.565 €/litro.

BP en AUTOVIA CTRA. CASTELLON ( A 68) KM. 233,150 con los Gases licuados del petróleo a 0.839 €/litro.

HAM en POLIGONO EL SACO, S/N con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

REPSOL en AVENIDA LA ILUSTRACION, 1 con Gasolina Renovable a 1.655 €/litro.

ALFA ENERGY en CARRETERA NACIONAL II KM. 341,2 con el Biodiesel a 1.59 €/litro.

REPSOL en AUTOVIA MADRID KM. 309 con Biogas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y Biogas Natural Licuado a 1.129.

Jaén

En Jaén hay 287 gasolineras, y las más baratas son:

SIN IMAGEN en POLIGONO INDUSTRIAL ESTACION, 0 con el Gasoleo A a 1.25 €/litro.

SCA SAN ISIDRO en CARRETERA ANTIGUA DE MARTOS KM. 1,5 con la Gasolina 95 E5 a 1.3 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA ÚBEDA KM. 0,5 con el Gasoleo Premium a 1.305 €/litro.

S.C.A. NTRA. SRA. DE LOS REMDIOS en CARRETERA MANCHA REAL-CAZORLA KM. 17,4 con la Gasolina 98 E5 a 1.346 €/litro.

S.C.A. NTRA SRA DE LA ASUNCION en CARRETERA J-3105 KM. 4,00 con el Gasoleo B a 0.854 €/litro.

PICUALIA en CARRETERA MADRID-CADIZ KM. 299 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CORDOBA ALMERIA KM. 158 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-321 KM. 68,5 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.339 €/litro.

BP BAEZA-SAN GONZALO en CARRETERA 326 KM. 12,1 con los Gases licuados del petróleo a 0.885 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL DEL GUADIEL, 288 con el Gas Natural Comprimido a 1.179 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.119.

TAMOIL en CARRETERA N-IV KM. 339 con el Biodiesel a 1.354 €/litro.

MOEVE en AVENIDA ANDALUCIA, 97 con la Gasolina 98 E10 a 1.569 €/litro.

Córdoba

En Córdoba hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

NINGUNO en CTRA. MADRID-CADIZ km 382 con el Gasoleo A a 1.021 €/litro.

BALLENOIL en PLAZA DE COLON, S,N con la Gasolina 95 E5 a 1.265 €/litro, la Gasolina 95 E5 Premium a 1.275 y el Gasoleo Premium a 1.227.

ENERPLUS en AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL, 9 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

COOP. OLIVARERA SAN ISIDRO en CALLE REGIONES DEVASTADAS, 5 con el Gasoleo B a 0.888 €/litro.

COTRAVALLE en CARRETERA PEDROCHE KM. 0,1 con Adblue a 0.42 €/litro.

REPSOL en CALLE TRAJANO, 8 con Diésel Renovable a 1.595 €/litro.

AUTACOR en AVENIDA DEL ZAFIRO, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.58 €/litro.

NATURGY en CALLE ARTESANOS (LOS), 7 con el Gas Natural Comprimido a 1.349 €/litro.

R.R. ESTACION DE SERVICIO en POLIGONO IND. LOS BERMEJALES, 36 con la Gasolina 95 E10 a 1.549 €/litro.

Girona

En Girona hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

BONAREA en POLIGONO PONT CREMAT, 2 con el Gasoleo A a 1.25 €/litro.

PETREM en N-II km 728 con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro.

AVANZA OIL en AVENIDA JOAN CARLES, 44 con el Gasoleo Premium a 1.359 €/litro.

ENCO SANT JORDI en AV.GENERALITAT.25 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro y el Gasoleo B a 1.02.

ESCLATOIL en CALLE DE LA BASSA DEL CANEM, 22 con Adblue a 0.419 €/litro.

PETREM en VILALLONGA, 61 (CTRA.260) con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

REPSOL en CALLE ORLINA, S/N con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.585 €/litro.

EPSILON PLUS en AVENIDA PLATJA (DE LA), 34 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP7 KM. 7 con el Gas Natural Comprimido a 1.069 €/litro.

SHELL en CARRER CARRER LA PIRETA PARCELA 11, 11 con el Gas Natural Licuado a 1.079 €/litro.

CEPSA en CALLE SANT PONS DE LA BARCA, 2 con la Gasolina 95 E10 a 1.639 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA C-25 KM. 240 con el Biodiesel a 1.399 €/litro.

Navarra

En Navarra hay 285 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en CARRETERA A-68 KM. 99,82 con el Gasoleo A a 1.239 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.299 y Adblue a 0.399.

BALLENOIL en N-121 PAMPLONA-ZARAGOZA km 9,4 con el Gasoleo Premium a 1.309 €/litro.

ALCAMPO en POLIGONO MUGAZURI PARCELA B, 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.469 €/litro.

A.N. ENERGETICOS, S.L - PERALTA en AVENIDA SAN SILVESTRE, S/N con el Gasoleo B a 0.889 €/litro.

REPSOL en PS DE LA RIBERA, 215 (NA-134 km 19) con Diésel Renovable a 1.519 €/litro.

LA ROTXA ANSOAIN en CALLE BERRIOPLANO, 2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.389 €/litro.

ASLE en BARRIO PEKOTXETA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

GALP en CTRA. A-1 km 391 con el Gas Natural Comprimido a 1.189 €/litro.

HAM en CARRETERA N-232 KM. 83 con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

MLC en CARRETERA PAMPLONA-IRUN KM. 17,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.499 €/litro.

E.S. TIEBAS en NA121;CTRA FRANCIA km 11,3 con el Biodiesel a 1.8 €/litro.

Ciudad Real

En Ciudad Real hay 267 gasolineras, y las más baratas son:

VALDETRANS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CLM en CALLE TONEL, 15 con el Gasoleo A a 1.22 €/litro y Adblue a 0.357.

BALLENOIL en AVENIDA DE LOS INSTITUTOS, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.277 €/litro.

BALLENOIL en CALLE MANIGUA, 4 con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro.

PETROL RED en CARRETERA ARGAMASILLA KM. 50 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

SAT LOS POCICOS en AVENIDA CONSTITUCION, 16 con el Gasoleo B a 0.9 €/litro.

REPSOL en CARRETERA NACIONAL 310, KM. 82,500 con Diésel Renovable a 1.545 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DEL SUR, SN con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.334 €/litro.

DELFINCARFUEL en AVENIDA ALCAZAR DE SAN JUAN, SN con los Gases licuados del petróleo a 0.755 €/litro.

HAM en POLIGONO CAMPO DE AVIACIÓN, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

E.S. LOGAFUELL en AVENIDA DE LOS EMIGRANTES, 1 con la Gasolina 95 E10 a 1.339 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-430 KM. 304,42 con Gasolina Renovable a 1.585 €/litro.

Asturias

En Asturias hay 260 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSPORTES SETRALI en CALLE MARIE CURIE 54, 54 con el Gasoleo A a 1.198 €/litro.

ALCAMPO en AUTOPISTA AS -2 KM. 22 con la Gasolina 95 E5 a 1.355 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.544.

BALLENOIL en AVENIDA ROCES, N con el Gasoleo Premium a 1.325 €/litro.

ESTACION DE SERVICIO VALLE DE TRUBIA S.L. en CARRETERA AS-228 KM. 13 con el Gasoleo B a 0.94 €/litro.

TRAKTOS AUTOMOCIÓN en POLIGONO ASIPO, 6 con Adblue a 0.54 €/litro.

REPSOL en CR N-621, 176 con Diésel Renovable a 1.605 €/litro.

EASYGAS en CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

Q8 en CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 con los Gases licuados del petróleo a 0.859 €/litro.

REPSOL en AVENIDA DE LUGO, 24 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro.

HAM en AVENIDA OVIEDO, SN con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

CEPSA en CARRETERA AS-219 KM. 5,200 con la Gasolina 95 E10 a 1.589 €/litro.

ASIPO SERVICIOS en CALLE A - POLIGONO INDUSTRIAL DE ASIPO, 21 con Gasolina 95 E25 a 1.899 €/litro y Gasolina 95 E85 a 3.

Tarragona

En Tarragona hay 260 gasolineras, y las más baratas son:

BONAREA en CALLE FUSTERIES, S/N con Adblue a 0.399 €/litro y el Gasoleo A a 1.247.

PETROCAT DIRECTE en CARRETERA N-340 KM. 1093,5 con la Gasolina 95 E5 a 1.305 €/litro.

ALAS en POLIGONO CONSTANTI - AVD.EUROPA, 5 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

ALAS en AVENIDA SANT BERNAT CALBO, 16 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

COOPERATIVA en CTRA DE MORA, S/N (T-324) km 18.3 con el Gasoleo B a 0.9 €/litro.

REPSOL en CL DELS FUNDADORS, 104 con Diésel Renovable a 1.555 €/litro.

COOP. LA GALERA en CALLE COOPERATIVA, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.354 €/litro.

EXOIL en CALLE MERCURI, 15,17 con los Gases licuados del petróleo a 0.84 €/litro.

HAM BIONET en CALLE SOFRE, 5 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro.

MOLGAS en CALLE BLANQUERS, 53 con el Gas Natural Licuado a 1.089 €/litro.

MOEVE en CALLE ALT PENEDES-UR.MOLI SERRA, S/N con la Gasolina 95 E10 a 1.619 €/litro.

REPSOL en CR N-340, 1165 con Gasolina Renovable a 1.669 €/litro.

TAMOIL en AUTOVIA AP-01 KM. 0,450 con el Biodiesel a 1.317 €/litro.

Almería

En Almería hay 250 gasolineras, y las más baratas son:

E.S. COOP SANTA MARIA-VICAR-MURGIVERDE en DISEMINADO CARRETERA ZAMORA 2702, 2702 con el Gasoleo A a 1.239 €/litro.

CAMPOADRA en AVENIDA LEGION ESPAÑOLA, 2 con la Gasolina 95 E5 a 1.32 €/litro.

TRANSRUMAR en POLIGONO INDUSTRIAL. AREA DE TRANSPORTES, 0 con el Gasoleo Premium a 1.285 €/litro.

CAMPOEJIDO en CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 con la Gasolina 98 E5 a 1.461 €/litro.

E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO en CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 con Adblue a 0.45 €/litro y el Gasoleo B a 0.897.

REPSOL en CR ALP-118, 58,4 con Diésel Renovable a 1.545 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA MOJONERA (MO) KM. 37 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.344 €/litro.

S.A.T. PISAICA DE LA VIRGEN en PARAJE PISAICA DE LA VIRGEN S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.8 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PUESTO RUBIO KM. 66 con la Gasolina 95 E10 a 1.529 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.669.

Pontevedra

En Pontevedra hay 232 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en CARRETERA SILLEDA-CACHAFEIRO KM. S/N con el Gasoleo A a 1.297 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA CAMPOSANCOS KM. 0,47 con la Gasolina 95 E5 a 1.349 €/litro.

BALLENOIL en URBANIZACIÓN MONTEPORREIRO PARCELA CC-2 C/ITALIA CON C/ FRANCIA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.389.

E.S.EL SALGUEIRAL en CARRETERA C-550 KM. 1,12 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COAFOR en RUA REGUEIRA, 47 con el Gasoleo B a 0.999 €/litro y Adblue a 0.577.

REPSOL en AVENIDA PORTUGAL, S/N con Diésel Renovable a 1.589 €/litro.

PETROCASH SAIAR en CARRETERA N640 (CALDAS-VILAGARCIA) KM. 227,900 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

REPSOL en CL EXPLANADA DE BOUZAS (2ª GLORIETA con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DE LAS RIAS BAJAS KM. 290 con el Gas Natural Licuado a 1.119 €/litro.

Castellón

En Castelló hay 221 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CARRETERA RIBESALBES KM. S/N con el Gasoleo A a 1.245 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.289 y el Gasoleo Premium a 1.255.

ALCAMPO en ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) con la Gasolina 98 E5 a 1.544 €/litro.

TRANSPORTES RODOLFO Y VENTURA en CARRETERA TERUEL KM. 24 con el Gasoleo B a 0.962 €/litro.

BONAREA en CAMINO CORRAL DE DIAGO, 4 con Adblue a 0.399 €/litro.

GALP en Avda.de la Plana, 3-5 con Diésel Renovable a 1.524 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA DE LOS HERMANOS BOU, 201 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.299 €/litro.

COOPERATIVA CATOLICO AGRARIA COOP.V. en AVENIDA CASTELLO, 75 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en CARRETERA VILLAREAL-ONDA KM. 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

CARCELLER ROYO S.L. en CTRA. RAMAL A CULLA km 3,900 con la Gasolina 98 E10 a 1.719 €/litro.

Lleida

En Lleida hay 221 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en CARRETERA L-200 KM. 1,370 con el Gasoleo A a 1.249 €/litro.

AGRARIA DE MIRALCAMP en POLIGONO POLIGON 12, PARC, 9, 1 con la Gasolina 95 E5 a 1.309 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 con el Gasoleo Premium a 1.261 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.326.

BONAREA en CENTRO COMERCIAL BONAREA, CTRA.L-313 km 14,5 con la Gasolina 98 E5 a 1.367 €/litro.

SIN ROTULO en DEMOCRACIA S/NÚM. con el Gasoleo B a 0.703 €/litro.

BONAREA en CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, (P. IND. NAVESMA) con Adblue a 0.399 €/litro.

REPSOL en CALLE URGELL, 11 con Diésel Renovable a 1.555 €/litro.

PETROLIS DE BARCELONA en CTRA. MANRESA, C-55 km 77,50 con los Gases licuados del petróleo a 0.93 €/litro.

MOLGAS en CARRETERA 230 KM. 6,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

Albacete

En Albacete hay 188 gasolineras, y las más baratas son:

RODATRANS en CR NACIONAL 301 km 210,300 con el Gasoleo A a 1.25 €/litro.

LA REMEDIADORA en ALFREDO ATIENZA, 149-151 con la Gasolina 95 E5 a 1.309 €/litro.

ALCAMPO en SECTOR PARCELA T-3 LOCAL52, 14 con el Gasoleo Premium a 1.36 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.479.

COOP SAN GREGORIO en CTRA DE LEDAÑA S/N km S/N con el Gasoleo B a 0.908 €/litro.

VINICOLA DE VILLARROBLEDO en CARRETERA MUNERA KM. 0,500 con Adblue a 0.39 €/litro.

REPSOL en AVENIDA PRINCIPE, 2 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA MADRID, 11 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

A&A en AVENIDA ESCRITOR RODRIGO RUBIO, 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.818 €/litro.

HAM en POLIGONO AVENIDA PRIMERA, 17 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

Cuenca

En Cuenca hay 184 gasolineras, y las más baratas son:

S. COOP. AGRARIA DE C-LM «SAN ISIDRO» en CALLE PRÍNCIPE, 153 con el Gasoleo A a 1.258 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.305 y el Gasoleo B a 0.866.

C.C ALCAMPO en CARRETERA NACIONAL 400 KM. 178,5 con el Gasoleo Premium a 1.353 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.515.

LA PALOMAREÑA S. COOP. DE C-LM en CARRETERA TORREJONCILLO KM. S/N con Adblue a 0.403 €/litro.

REPSOL en CALLE SAN ISIDRO, 67 con Diésel Renovable a 1.575 €/litro.

CAMPSA en CR N-400 176,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.569 €/litro.

VEN Y VEN OIL en POLIGONO SAN JOSE CALLE C/10 PARCELA, 14 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

NATURGY en CARRETERA ALBACETE, N-320 KM. 72 con el Gas Natural Comprimido a 1.279 €/litro.

MOLGAS en AUTOVIA AUTOVIA DEL ESTE KM. 224 con el Gas Natural Licuado a 1.119 €/litro.

MOEVE en AUTOVIA N-III KM. 141,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.605 €/litro.

León

En León hay 180 gasolineras, y las más baratas son:

SUTECAL en CARRETERA VALENCIA DE DON JUAN KM. SN con el Gasoleo A a 1.317 €/litro.

GASOLEOS VILLAGER en NACIONAL VI km 386.200 con la Gasolina 95 E5 a 1.389 €/litro.

BALLENOIL en AVENIDA AGUSTINOS, 27 con el Gasoleo Premium a 1.369 €/litro.

REPSOL en AT AP-66, 126 con la Gasolina 98 E5 a 1.509 €/litro.

SUTECAL en MUNICIPIO con el Gasoleo B a 0.914 €/litro.

RIALCE, S.L. en CARRETERA MAYORGA KM. 1 con Adblue a 0.499 €/litro.

E.S. TRABADELO en AUTOVIA A-6 KM. 414,5 con Diésel Renovable a 1.549 €/litro.

EASYGAS en CARRETERA N - VI KM. 351 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.419 €/litro.

GALP en AVENIDA PORTUGAL, 46 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

ZEPXA ECO en CALLE BURDEOS EN PONFERRADA, 3 con la Gasolina 95 E10 a 1.389 €/litro y la Gasolina 98 E10 a 1.55.

Cáceres

En Cáceres hay 175 gasolineras, y las más baratas son:

SEDIMACAR, SL en CARRETERA EX-106 KM. 2,50 con el Gasoleo A a 1.27 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.31.

BALLENOIL en CARRETERA JARANDILLA KM. 36 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

GALP en CARRETERA EX-108 KM. 95,600 con la Gasolina 98 E5 a 1.5 €/litro.

MESILLAS en FINCA MESILLAS LA VEGA Y LA SALUD (EX-392 km 3-7) con el Gasoleo B a 0.866 €/litro.

SAN ISIDRO DE MIAJADAS SCL en AVENIDA GARCIA SIÑERIZ, 172 con Adblue a 0.613 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-5 KM. 290,8 con Diésel Renovable a 1.585 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.549.

REPSOL en CARRETERA CC 054 KM. 2,300 con los Gases licuados del petróleo a 0.865 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A5 KM. 244,5 con el Gas Natural Comprimido a 1.159 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.119.

Cantabria

En Cantabria hay 174 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CALLE GUTIERREZ SOLANA 24, 24 con el Gasoleo A a 1.269 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.309 y el Gasoleo Premium a 1.279.

SHELL en P.I. CROS km CENTRO COMERCIAL M con la Gasolina 98 E5 a 1.529 €/litro.

COMBUSCAN en LANSAR, S/N (N-634 km 284,5) con el Gasoleo B a 0.999 €/litro.

GASOLINERA ALISAL en AVENIDA VICENTE TRUEBA, SN con Adblue a 0.649 €/litro.

REPSOL en CALLE ZUÑEDA, 7 con Diésel Renovable a 1.59 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-611 KM. 197 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.349 €/litro.

SHELL en CARRETERA NACIONAL 611 KM. 170,940 con los Gases licuados del petróleo a 0.949 €/litro.

REPSOL en BARRIO CAMARREAL, 150 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro.

AREA DE SERVICIO LA PALMERA en CALLE PROSPERIDAD, 61 con el Biodiesel a 1.539 €/litro.

VALLE DE LIENDO en N-634 km 165 con la Gasolina 98 E10 a 1.699 €/litro.

Valladolid

En Valladolid hay 174 gasolineras, y las más baratas son:

CENTROLID en AVENIDA DEL EURO EDIFICIO CENTROLID, 7 con el Gasoleo A a 1.241 €/litro.

GASOLINERA ZARATAN en CALLE PARQUE DE OCIO EQUINOCIO, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.319 €/litro.

BALLENOIL en CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 con el Gasoleo Premium a 1.298 €/litro.

MAXPETROL en CARRETERA ISCAR-CUELLAR KM. 17,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.479 €/litro.

NO TIENE en CALLE REAL DE SEGOVIA, 36 con el Gasoleo B a 0.906 €/litro.

ESTACION AUTOBUSES VALLADOLID en CALLE PUENTE COLGANTE, 2 con Adblue a 0.424 €/litro.

REPSOL en CALLE PUENTE COLGANTE, 10 con Diésel Renovable a 1.575 €/litro.

EASYGAS en AUTOVIA A-6 KM. 211 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.459 €/litro.

SHELL en CTRA.N-601 (AVDA. DE LA RONDA S/N) km 184 con los Gases licuados del petróleo a 0.879 €/litro.

REPOSTAR--ZARATAN en ADVA. GIJON, N-601 km 194,6 con el Biodiesel a 1.47 €/litro.

Huelva

En Huelva hay 162 gasolineras, y las más baratas son:

CUNA DE PLATERO en CM/ MONTEMAYOR, S/Nº con el Gasoleo A a 1.245 €/litro y el Gasoleo B a 0.847.

COSTAOIL en CALLE CAMINO DE LAS COLMENILLAS, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.333 €/litro.

BALLENOIL en CAMINO DE LAS COLAS, S/N con el Gasoleo Premium a 1.289 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.359.

DEOIL en CTRA.N-435 km 210 con la Gasolina 98 E5 a 1.58 €/litro.

GALP en CARRETERA N 433 KM. 0 con Adblue a 0.649 €/litro.

REPSOL en CR N-431, 686 con Diésel Renovable a 1.598 €/litro.

GAS AUTO en CALLE ISAAC ALBENIZ, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.829 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO POLÍGONO NUEVO, 38 con el Gas Natural Licuado a 1.119 €/litro.

E.S. LA CARRASCA en POLIGONO INDUSTRIAL LA CARRASCA, 17 con la Gasolina 95 E10 a 1.459 €/litro.

TAMOIL en CARRETERA A-492 KM. 0,100 con el Biodiesel a 1.389 €/litro.

COLOSO en CR N-435, 219,9 con la Gasolina 98 E10 a 1.495 €/litro.

Burgos

En Burgos hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

ASEBUTRA en CARRETERA VALLADOLID(ANTIGUA) EN ARANDA DE DUERO KM. S/N con el Gasoleo A a 1.249 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.308.

ES HERMANOS OLALLA en POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LAS ERAS ALTO DE LA PALOMERA, 5 con la Gasolina 95 E5 a 1.349 €/litro.

GALP en CTRA. DE SORIA, S/N (CRTA. DE SORIA, S/N) con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

SAN FORMERIO S.COOP. en CARRETERA DE AÑASTRO S/N con el Gasoleo B a 0.901 €/litro.

BEROIL en AVENIDA PORTUGAL, 82 con Adblue a 0.5 €/litro.

BEROIL, S.L. en N-I km 249 con Diésel Renovable a 1.449 €/litro.

GALP en CARRETERA N-623 KM. 0 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.499 €/litro.

LAS TERRAZAS en CARRETERA BURGOS-QUINTANADUEÑAS KM. 3 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

REPSOL en CR A-1, 187,7 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.09.

Gipuzkoa

En Gipuzkoa hay 152 gasolineras, y las más baratas son:

PETROPRIX en CALLE ANTXITURRI, 1 con el Gasoleo A a 1.267 €/litro.

ALCAMPO IRUN en PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO.B. VENTAS, 80 con la Gasolina 95 E5 a 1.349 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.509.

EASYGAS en CARRETERA GI-636 KM. 13 con el Gasoleo Premium a 1.319 €/litro.

PETROMIRALLES en POL. IND. KARRIKA. PARCELA 6 con el Gasoleo B a 1.167 €/litro.

BIDEKO ATERPE en CALLE MUGARRIEGI, 2 con Adblue a 0.435 €/litro.

REPSOL en CL ANTXOTXIPI , 15 con Diésel Renovable a 1.535 €/litro.

GALP en AVENIDA NAVARRA, 81 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.429 €/litro.

MLC en CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 con los Gases licuados del petróleo a 0.899 €/litro.

HAM en CALLE ANTXOTXIPI KALEA, 4 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

Lugo

En Lugo hay 147 gasolineras, y las más baratas son:

LIBRE en POLIGONO SIGALSA FASE 1 NAVE 1, S/N con el Gasoleo A a 1.233 €/litro.

PLENERGY en AVENIDA BENIGNO RIVERA, 15 con la Gasolina 95 E5 a 1.289 €/litro.

PETROCASH LUGO en AVENIDA ADOLFO SUAREZ, S/N con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.799.

GALP en Avda. Los Deportes 12 con la Gasolina 98 E5 a 1.409 €/litro.

AIRA OIL en CARRETERA SOBREIRA KM. 2,5 con el Gasoleo B a 0.999 €/litro.

CANDO en POLIGONO CASTRO RIBERAS DE LEA, 44 con Adblue a 0.6 €/litro.

REPSOL en AVENIDA LUGO, 0 con Diésel Renovable a 1.585 €/litro.

GALP en CALLE BENITO VICETO, 50 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

MOLGAS en AUTOPISTA A6 KM. 487 con el Gas Natural Licuado a 1.119 €/litro.

VALCARCE en LUGAR CARRETERA LU-612 PK 3.86 LG SOÑARIÑO, SAN PEDRO DE SOÑAR, 3,86 con la Gasolina 98 E10 a 1.619 €/litro.

Bizkaia

En Bizkaia hay 141 gasolineras, y las más baratas son:

686 TLP en BARRIO SALCEDILLO, S/N con el Gasoleo A a 1.249 €/litro.

BIDEKO en POLIGONO PATAKON, 7 con la Gasolina 95 E5 a 1.368 €/litro.

EASYGAS en CARRETERA N-634 KM. 96,700 con el Gasoleo Premium a 1.329 €/litro.

AVIA AJARTE en AVENIDA AIXARTE, con el Gasoleo B a 1.04 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.479.

AUTO ESTACIÓN DE SERVICIO BARAZAR S.A. en CARRETERA 240 KM 126 KM. 126 con Adblue a 0.499 €/litro.

REPSOL en CR BI-635, 48,5 con Diésel Renovable a 1.605 €/litro.

CEPSA en BARRIO ARTEAGA, 17 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.529 €/litro.

AVIA USOA en POLIGONO ZONA COMERCIAL AEROPUERTO LOIU, 9 con los Gases licuados del petróleo a 0.909 €/litro.

HAM BILBAO en CALLE REFRADIGAS, 1 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

REPSOL en CR N-634, 93 con Gasolina Renovable a 1.655 €/litro.

Huesca

En Huesca hay 139 gasolineras, y las más baratas son:

BONAREA en POLIGONO SUB 7 BIS, ANTIGUA NII, S/N con el Gasoleo A a 1.253 €/litro.

BONAREA en CARRETERA N-240 KM. 133 con Adblue a 0.399 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.318.

BALLENOIL en AUTOVIA A-23 (MRG.DCHO.) KM. 563,9 con el Gasoleo Premium a 1.264 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.33.

ALCAMPO en CARRETERA N-240 KM. 160 con la Gasolina 98 E5 a 1.45 €/litro.

SCA DE ALCAMPELL en CALLE MAYOR, S/N con el Gasoleo B a 0.899 €/litro.

REPSOL en CARRETERA A-138 KM. 84 con Diésel Renovable a 1.509 €/litro.

REPSOL en CL AVENIDA HUESCA, 22 con los Gases licuados del petróleo a 0.969 €/litro.

HAM en AUTOPISTA AP2 KM. 86 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

CEPSA en CARRETERA FRAGA-MONZON KM. 12,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.499 €/litro.

Teruel

En Teruel hay 123 gasolineras, y las más baratas son:

COTRATUR en C/ POL.LA PAZ CALLE B PARCELA 122 con el Gasoleo A a 1.246 €/litro.

BONAREA en AVENIDA ZARAGOZA, 75 con la Gasolina 95 E5 a 1.323 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.375.

SERSUCO S. COOP. en POLIGONO INDUSTRIAL TORRE SANCHO, S/N con el Gasoleo Premium a 1.297 €/litro y el Gasoleo B a 0.89.

COOPERATIVA PUEYOS en ESCATRON con Adblue a 0.33 €/litro.

REPSOL en AVENIDA ALBALATE, 7 con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

MOEVE en AUTOVIA A-23 KM. 100 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N. 234 KM. 83 con los Gases licuados del petróleo a 0.929 €/litro.

Salamanca

En Salamanca hay 121 gasolineras, y las más baratas son:

ESTACION DE AUTOBUSES en AVENIDA DE FILIBERTO VILLALOBOS, 71 con el Gasoleo A a 1.237 €/litro.

GMOIL en CALLE PRIMERA, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.345 €/litro.

BALLENOIL en CALLE NEWTON, 13 con el Gasoleo Premium a 1.305 €/litro.

MONTE LA REINA en CARRETERA CAÑIZAL PIEDRAHITA KM. 38,20 con la Gasolina 98 E5 a 1.512 €/litro.

ARANPINO en SA-804 km 26 con el Gasoleo B a 0.917 €/litro.

AN ENERGETICOS - PEÑARANDA en CAMINO CAMINO DEL VILLAR, 0 con Adblue a 0.55 €/litro.

REPSOL en CR C-300 5,4 con Diésel Renovable a 1.575 €/litro.

IBERFUEL en CALLE RIO DUERO, 12 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

REPSOL en CARRETERA N-620 KM. 313,3 con los Gases licuados del petróleo a 0.959 €/litro.

HAM en CALLE PUERTO DE GOTEMBURGO, 1342 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

Guadalajara

En Guadalajara hay 106 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en CALLE LOS PICONES, 3 con el Gasoleo A a 1.229 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.269.

BALLENOIL en CALLE COMERCIO, 2 con el Gasoleo Premium a 1.239 €/litro.

FAMILY ENERGY en AVENIDA AVDA. DE LA INDUSTRIA, 6 con la Gasolina 98 E5 a 1.509 €/litro.

SDAD COOP CAMPILLO DE DUEÑAS en DISEMINADO PG 15 PARCELA 29, S/N con el Gasoleo B a 0.989 €/litro y Adblue a 0.44.

REPSOL en CARRETERA CM-219 KM. 17,300 con Diésel Renovable a 1.585 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA FONTANAR KM. 1 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.289 €/litro.

AREA DE SERVICIO A2 BP CABANILLAS 365 en AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 5 con los Gases licuados del petróleo a 0.799 €/litro.

SHELL en AVENIDA DE LA BARCA, 8 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

La Rioja

En La Rioja hay 100 gasolineras, y las más baratas son:

PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL CANTABRIA, 1 con el Gasoleo A a 1.269 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.299.

ALCAMPO en C.C.ALCAMPO.CAMINO DE LA TEJERA S/N con el Gasoleo Premium a 1.397 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.499.

COOPERATIVA GARU en CARRETERA LOGROÑO KM. 43 con el Gasoleo B a 0.887 €/litro.

AUTOBUSES JIMENEZ en CALLE SANTA MARIA (POL. LA PORTALADA II), 8 con Adblue a 0.31 €/litro.

REPSOL en CARRETERA COMARCAL LO 640 KM. 0,8 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

CEPSA en CARRETERA LOGROÑO-VIGO KM. 43,5 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.569 €/litro.

VALCARCE en CALLE PRINCIPAL, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.929 €/litro.

REPSOL en CL POLIGONO PRADO VIEJO, 3 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro.

Zamora

En Zamora hay 99 gasolineras, y las más baratas son:

AGRINZA en CM HERRADO S/N con el Gasoleo A a 1.28 €/litro.

PLENERGY en CALLE VILLALPANDO, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.336 €/litro.

BALLENOIL en CALLE SALAMANCA, 46 con el Gasoleo Premium a 1.306 €/litro.

REPOSTAR - ANSELMO MONTERO BRAGADO en CARRETERA CTRA. NACIONAL 630 KM. 285 con la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

AGRODUERO S. COOP. LTDA. en CAMINO DE CABALLO S/N- PARCELA 419 con el Gasoleo B a 0.913 €/litro.

FERTIBLEND en CARRETERA ZA-610 KM. 0 con Adblue a 0.413 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.822.

REPSOL en AUTOVIA A-52 KM. 14,4 con Diésel Renovable a 1.605 €/litro.

|> ENERTRIX <| en CARRETERA CL-605 FUENTESAUCO KM. 10 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.433 €/litro.

HAM en CARRER CAÑADA BERZIANA, 9 con el Gas Natural Comprimido a 1.149 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.099.

Ourense

En Ourense hay 98 gasolineras, y las más baratas son:

SUPERFUEL en CALLE RICARDO MARTIN ESPERANZA, 1 con el Gasoleo A a 1.327 €/litro.

PLENERGY en VÍA PISTA DE MORGADE, S/N con la Gasolina 95 E5 a 1.339 €/litro.

BALLENOIL en POLIGONO PARQUE EMPRESARIAL PARCELA, S/N con el Gasoleo Premium a 1.347 €/litro.

J.L E HIJOS en C-536 km 4,3 con la Gasolina 98 E5 a 1.515 €/litro.

O SURTIDOR en CARRETERA CARRETERA DE OÍMBRA (OU-1011) KM. 2,2 con el Gasoleo B a 1.069 €/litro.

GALP en CARRETERA NACIONAL 540 KM. 0,70 con Adblue a 0.649 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.539.

REPSOL en LUGAR RIOS, con Diésel Renovable a 1.56 €/litro.

GALIOR GASOLINERA 24H en RUA DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PAZOS, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.94 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA RIAS BAIXAS KM. 188 con la Gasolina 95 E10 a 1.569 €/litro.

Araba

En Araba hay 86 gasolineras, y las más baratas son:

TRANSARABA en CALLE JUNDIZ, 14 con el Gasoleo A a 1.29 €/litro.

GUGAS en CARRETERA LOGROÑO KM. 10 con la Gasolina 95 E5 a 1.379 €/litro.

ONAINDIA LOWCOST en CALLE PORTAL DE GAMARRA, 7 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro.

GM OIL en AVENIDA DE LOS HUETOS, 64 con la Gasolina 98 E5 a 1.499 €/litro.

COCEFOR en ZUAZOBIDEA, 4 con el Gasoleo B a 0.903 €/litro.

EUROCAM en CALLE TRATADO DE PARIS, 6 con Adblue a 0.439 €/litro.

ADS en CALLE DEIDA, 6 con Diésel Renovable a 1.608 €/litro.

GALP en CARRETERA ANTIGUA NACIONAL I KM. 375 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.489 €/litro.

SHELL en CARRETERA N-I KM. 323 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

NATURGY en CALLE A-1 KM 342. POL. IND. SUBILLABIDE (SUVILLAVIDE BIDEA), 2 con el Gas Natural Comprimido a 1.249 €/litro.

MOLGAS en POLIGONO OKITURRI, 3 con el Gas Natural Licuado a 1.119 €/litro.

CEPSA en N-622 km 20,3 con la Gasolina 95 E10 a 1.709 €/litro.

GERANTISAN en CALLE TRATADO DE MAASTRICH, 1 con el Biodiesel a 1.8 €/litro.

Palencia

En Palencia hay 80 gasolineras, y las más baratas son:

BEROIL en CARRETERA CARRETERA DE SANTANDER KM. 12,3 con el Gasoleo A a 1.299 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.339.

BALLENOIL en CALLE EXTREMADURA, 1 con el Gasoleo Premium a 1.339 €/litro.

REPOSTAR en C/LOS TORNEROS 61 con la Gasolina 98 E5 a 1.529 €/litro.

SOCOTEM S.COOP.LTDA. en CR. VILLALON , S/N km 11 con el Gasoleo B a 0.9 €/litro.

BEROIL en POLIGONO AGUILAR DE CAMPOO, 121 con Adblue a 0.5 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-615 KM. 2,3 con Diésel Renovable a 1.599 €/litro.

BALLENOIL en CARRETERA N-611 KM. 10,9 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.399 €/litro.

AVIA en AVENIDA ANDALUCÍA, 180 con los Gases licuados del petróleo a 0.929 €/litro.

MOLGAS ENERGY en AUTOVIA AUTOVIA A-67, SALIDA KM. 94 KM. 94 con el Gas Natural Comprimido a 1.169 €/litro y el Gas Natural Licuado a 1.109.

Ávila

En Ávila hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

SIN ROTULO en CARRETERA 4 AV P 124A KM. 4 con el Gasoleo A a 1.265 €/litro y Adblue a 0.459.

ALCAMPO en CALLE LOS MACEROS, SN con el Gasoleo Premium a 1.359 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.329 y la Gasolina 98 E5 a 1.489.

****** en CALLE LARGA, 22 con el Gasoleo B a 0.87 €/litro.

REPSOL en CARRETERA CL 507 KM 3.200 KM. 3200 con Diésel Renovable a 1.569 €/litro.

CEPSA en AUTOVIA DEL NOROESTE KM. 111 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.605 €/litro.

REPOSTAR en CALLE RIO DUERO, 11 con los Gases licuados del petróleo a 0.879 €/litro.

CEPSA en AV-512 km 0,750 con la Gasolina 98 E10 a 1.699 €/litro.

Segovia

En Segovia hay 77 gasolineras, y las más baratas son:

BALLENOIL en AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) con el Gasoleo A a 1.319 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.339, la Gasolina 95 E5 a 1.369 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.389.

G CANTALEJO en CARRETERA SEGOVIA KM. 4 con la Gasolina 98 E5 a 1.529 €/litro.

A.N. GLUS en CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 con el Gasoleo B a 0.885 €/litro.

NAVATRANS en AUTOVIA A-601 KM. 75,9 con Adblue a 0.489 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.939.

REPSOL en PASEO DE LAS PEÑITAS, 104 con Diésel Renovable a 1.559 €/litro.

HAM en CARRETERA TUREGANO-NAVAS DE ORO KM. 1 con el Gas Natural Licuado a 1.099 €/litro.

Soria

En Soria hay 47 gasolineras, y las más baratas son:

+B ENERGIAS en AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 con el Gasoleo A a 1.287 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.337.

BALLENOIL en CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 con el Gasoleo Premium a 1.299 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.349.

ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA en CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 con la Gasolina 98 E5 a 1.459 €/litro.

UNION COMARCAL AGREDANA.S.C.L en CARRETERA DEVANOS KM. 0,500 con el Gasoleo B a 0.969 €/litro.

SIN DETERMINAR en AVENIDA VALLADOLID, 13 con Adblue a 0.45 €/litro.

REPSOL en CR N-122, 146 con Diésel Renovable a 1.555 €/litro.

ORUCA en AVENIDA SORIA, 40 con los Gases licuados del petróleo a 0.889 €/litro.

Melilla

En Melilla hay 14 gasolineras, y las más baratas son:

SHELL ALFONSO XIII en CALLE ALFONSO XIII, 84 con el Gasoleo A a 1.099 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.139 y la Gasolina 95 E5 a 1.179.

Ceuta

En Ceuta hay 10 gasolineras, y las más baratas son:

ON365 en MUELLE ALFAU, S/N con el Gasoleo A a 1.329 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.324, la Gasolina 98 E5 a 1.354 y el Gasoleo Premium a 1.379.

MOEVE en AVENIDA JUAN DE BORBON, 27 con Adblue a 1.205 €/litro.

Tenerife

En Tenerife hay 208 gasolineras. La más consultada es OCÉANO TACO en CALLE SANTA AMELIA, 20, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Tenerife son:

CANARY OIL, S.L. en CALLE SUBIDA AL MAYORAZGO, 7 con el Gasoleo A a 0.985 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 0.985 €/litro y Adblue a 0.980 €/litro.

OCÉANO en POLIGONO INDUSTRIAL VALLE DE GÜIMAR MZ. 13, PC. 10, S/N con el Gasoleo Premium a 0.989 €/litro y la Gasolina 95 E5 Premium a 0.989 €/litro.

TGAS-TU TRÉBOL en AUTOPISTA TF1 AUTOPISTA SUR A ARMEÑIME, CRUCE LA CALETA KM. S/N con la Gasolina 98 E5 a 1.100 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 13200 con Diésel Renovable a 1.164 €/litro.

DISA EL BOHIO en AUTOPISTA TF-5 KM. 25 con los Gases licuados del petróleo a 0.739 €/litro.

DISA EL MAYORAZGO en CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12 con el Gas Natural Comprimido a 1.541 €/litro.

Gran Canaria

En Gran Canaria hay 182 gasolineras. La más consultada es DISA BALOS en CALLE ALMENDRO, 29, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Gran Canaria son:

CANARY OIL en CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, 8 con el Gasoleo A a 0.969 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 0.959 €/litro.

OCÉANO en CALLE ALEGRIA, 2 con la Gasolina 98 E5 a 1.149 €/litro y el Gasoleo Premium a 1.119 €/litro.

CEPSA EL CUBILLO en CALLE CUBILLO, 1 con Adblue a 0.799 €/litro.

PCAN en CALLE DELIOMA, 1 con los Gases licuados del petróleo a 0.719 €/litro.

REPSOL en CALLE FELIX GARCÍA GONZÁLEZ, 12 con Diésel Renovable a 1.284 €/litro.

OCÉANO en CALLE GARLOPA, 41 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.145 €/litro.

REPSOL en CARRETERA GC 292 KM. SN con la Gasolina 98 E10 a 1.374 €/litro.

SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3 con la Gasolina 95 E10 a 0.980 €/litro.

Lanzarote

En Lanzarote hay 46 gasolineras. La más consultada es DISA MACHER en CARRETERA ARRECIFE YAIZA KM. 12, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Lanzarote son:

DISA NUEVA AEROPUERTO en CARRETERA ARRECIFE A AEROPUERTO KM. 1,4 con Adblue a 1.800 €/litro y los Gases licuados del petróleo a 0.749 €/litro.

PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 con el Gasoleo A a 1.039 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.049 €/litro.

SPL en CARRETERA CR LZ-2 ARRECIFE-YAIZA,P.K.6,7KM KM. 6,7 con el Gasoleo Premium a 1.229 €/litro.

PCAN ARRIETA en CARRETERA GENERAL DEL NORTE KM. 16,1 con la Gasolina 98 E5 a 1.239 €/litro.

Fuerteventura

En Fuerteventura hay 28 gasolineras. La más consultada es SANTANA DOMINGUEZ en AVENIDA PASEO LA LIBERTAD S/N, S/N, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Fuerteventura son:

DISA EL MATORRAL en CARRETERA PUERTO ROSARIO - EL CASTILLO KM. 8 con los Gases licuados del petróleo a 0.749 €/litro.

PETROPRIX en CALLE JANANA, 46 con el Gasoleo A a 1.039 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.099 €/litro.

PCAN GIL en CALLE ALMIRANTE LALLERMAND, 31 con el Gasoleo Premium a 1.095 €/litro.

CEPSA GRAN TARAJAL en AVENIDA CONSTITUCION (DE LA), 16 con la Gasolina 98 E5 a 1.259 €/litro.

DISA en CARRETERA LA OLIVA KM. 2,7 con Adblue a 1.175 €/litro.

H2GO CORRALEJO en AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N con Diésel Renovable a 1.275 €/litro.

H2GO MORRO JABLE en POLIGONO PUERTO MORRO JABLE, S/N con el Hidrogeno a 9.900 €/litro.

La Palma

En La Palma hay 20 gasolineras. La más consultada es REPSOL en CARRETERA LP-114 KM. 78,50, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en La Palma son:

PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N con el Gasoleo A a 1.179 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.169 €/litro.

BP BAJAMAR en CARRETERA BAJAMAR KM. S/N con el Gasoleo Premium a 1.269 €/litro y Adblue a 1.709 €/litro.

PCAN en CARRETERA LP2 FUENCALIENTE KM. 24,6 con la Gasolina 98 E5 a 1.355 €/litro.

La Gomera

En La Gomera hay 7 gasolineras. La más consultada es OCÉANO PLAYA SANTIAGO en CARRETERA TF 713 KM. 38,5. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo Premium a 1.464.

La gasolinera más barata en La Gomera es:

ESTACION SERVICIO CHIPUDE en CARRETERA LOS APARTADEROS KM. 1 con el Gasoleo A a 1.369 €/litro, la Gasolina 95 E5 a 1.429 €/litro y la Gasolina 98 E5 a 1.489 €/litro.

El Hierro

En El Hierro hay 4 gasolineras. La más consultada es DISA EL PINAR en TRAVESÍA DEL PINAR, 29. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo Premium a 1.549 y la Gasolina 98 E5 a 1.569.

La gasolinera más barata en El Hierro es:

DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55 con el Gasoleo A a 1.392 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.361 €/litro.

Mallorca

En Mallorca hay 172 gasolineras. La más consultada es BP PLAYA DE PALMA en CALLE MANUELA DE LOS HERREROS, 15, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Mallorca son:

AUTONETOIL en CARRER DE SON PENDOLA, 1 con el Gasoleo A a 1.319 €/litro, el Gasoleo Premium a 1.349 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.359 €/litro.

REPSOL en CARRETERA PM-602 KM. 8,2 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.595 €/litro.

SHELL en CALLE GUADIANA, 45 con la Gasolina 98 E5 a 1.594 €/litro.

REPSOL BUTANO en CAMINO PUIG DE SANTA MAGDALENA, S/N con los Gases licuados del petróleo a 0.850 €/litro.

SET&GO en ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 con el Gasoleo B a 1.119 €/litro y Adblue a 0.799 €/litro.

CEPSA en CARRETERA C-715 KM. 42,5 con la Gasolina 95 E10 a 1.721 €/litro.

Ibiza

En Ibiza hay 23 gasolineras. La más consultada es REPSOL en CARRETERA PM-808 KM. 1,25, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Ibiza son:

COOPERATIVA SANTA EULALIA en CARRETERA PM-810 KM. 4,150 con el Gasoleo A a 1.419 €/litro y el Gasoleo B a 1.059 €/litro.

GALP en AVENIDA SANT JUSEP DE SA TALAYA, 42 con la Gasolina 95 E5 a 1.509 €/litro.

REPSOL en CARRETERA IBIZA - SAN JUAN KM. 1,7 con la Gasolina 98 E5 a 1.749 €/litro.

AUTONETOIL en CARRER ALCALDE BARTOMEU ROSELLO SALA, 9 con el Gasoleo Premium a 1.519 €/litro.

REPSOL en CARRETERA C-731 KM. 7,15 con los Gases licuados del petróleo a 0.919 €/litro.

CEPSA en CARRER ALCALDE BARTOLOME ROSELLO SALA, 2 con Adblue a 0.789 €/litro.

MOEVE en CALLE CERVANTES ESQUINA VELAZQUEZ, 44 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.689 €/litro.

Menorca

En Menorca hay 22 gasolineras. La más consultada es GMOIL en CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ARTRUIX ), 39, a pesar de no ser de las más baratas.

Las gasolineras más baratas en Menorca son:

EROSKI en AVENIDA TALAIOT, 1 con el Gasoleo A a 1.489 €/litro y la Gasolina 95 E5 a 1.509 €/litro.

AUTONETOIL en CALLE FERRERS, 12 con el Gasoleo Premium a 1.539 €/litro.

REPSOL en CALLE PINTOR TORRENT, 10 con los Gases licuados del petróleo a 0.929 €/litro.

BP en CARRETERA CTRA DE MAO A CIUTADELLA ME-1 KM. 23 con el Gasoleo B a 1.319 €/litro.

CARBURANTS LOW COST en CALLE B, 35 con la Gasolina 95 E5 Premium a 1.599 €/litro.

Formentera

En Formentera hay 2 gasolineras. La más consultada es CEPSA en CARRETERA PM-820 KM. 1,2. Es una de las más baratas de la isla con el Gasoleo B a 1.482, el Gasoleo Premium a 1.795, la Gasolina 95 E5 a 1.669 y la Gasolina 95 E5 Premium a 1.799.

La gasolinera más barata en Formentera es:

REPSOL en CARRETERA LA SABINA- EL PILAR KM. 4,6 con el Gasoleo A a 1.619 €/litro.

De qué depende el precio de los carburantes El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos. Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

En Europa, más caro

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,635 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,684 euros. En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,59 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,63 euros, tras sufrir en el último mes una subida de entre 3 y 4 céntimos por litro.

