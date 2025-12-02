Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Señal en directo de la toma de posesión de Pérez Llorca como president de la Generalitat
Llegada de la Maratón Trinidad Alfonso, en una de las ediciones pasadas. JESÚS SIGNES

El Maratón deja Valencia con una única habitación de hotel disponible a menos de 200 euros

El puente y la carrera auguran un fin de semana de muchos visitantes: los hostales cobran la noche del sábado a 133 euros la noche en una estancia compartida con otras nueve personas

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:13

Comenta

Si usted quería venir al Maratón Trinidad Alfonso de Valencia, es fácil que lleve meses planeándolo. Pero si a última hora ha decidido venir, así ... de sopetón, para disfrutar de una ciudad que vive como ninguna la cita deportiva más importante del año (la Boston del Mediterráneo, para que se hagan una idea), lo va a tener fastidiado. O eso o se deja dinero. Mucho. Porque en un rápido vistazo a páginas web de reserva de hoteles, la ciudad no tiene habitaciones de menos de 200 euros la noche. En realidad, sólo queda una, en un hotel de Cánovas. Si no quiere rascarse tanto el bolsillo, la única opción es compartir habitación con otras nueve personas y tener el baño fuera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  9. 9 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Maratón deja Valencia con una única habitación de hotel disponible a menos de 200 euros

El Maratón deja Valencia con una única habitación de hotel disponible a menos de 200 euros