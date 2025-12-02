El Maratón deja Valencia con una única habitación de hotel disponible a menos de 200 euros

Si usted quería venir al Maratón Trinidad Alfonso de Valencia, es fácil que lleve meses planeándolo. Pero si a última hora ha decidido venir, así ... de sopetón, para disfrutar de una ciudad que vive como ninguna la cita deportiva más importante del año (la Boston del Mediterráneo, para que se hagan una idea), lo va a tener fastidiado. O eso o se deja dinero. Mucho. Porque en un rápido vistazo a páginas web de reserva de hoteles, la ciudad no tiene habitaciones de menos de 200 euros la noche. En realidad, sólo queda una, en un hotel de Cánovas. Si no quiere rascarse tanto el bolsillo, la única opción es compartir habitación con otras nueve personas y tener el baño fuera.

La ciudad vivirá el próximo fin de semana el Maratón y lo hará con los hoteles llenos al 90%. Queda, por tanto, alguna que otra habitación, pero tampoco demasiadas. Según el sondeo de la Fundació Visit València, la previsión podría incluso incrementarse con las reservas de última hora. De hecho, como muestra un botón: cuando empezamos a escribir este reportaje quedaban seis camas libres en un hostal en Quatre Carreres. Al terminar, 13 minutos después, habían bajado a tres.

La noche con mayor ocupación será la del sábado al domingo, que ya alcanza un 96% de plazas reservadas, impulsada por la llegada de corredores, acompañantes y visitantes atraídos por la programación deportiva y festiva de la ciudad. Para la noche del viernes, los datos sitúan al destino en niveles similares a los del pasado año. En 2024 se rozó el 92% de ocupación en las noches de viernes y sábado, una cifra que este año se mantiene estable el viernes en el 92%. Por su parte, la jornada del domingo al lunes, que coincide con el festivo nacional, presenta una estimación ligeramente inferior, con un 85% de ocupación prevista.

En lo que respecta al precio medio, en términos interanuales se observa un ajuste moderado, con una reducción del cinco por ciento respecto al pasado ejercicio. La noche del sábado al domingo vuelve a situarse como la de mayor valor, alcanzando los 260 euros por habitación.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha señalado que estas previsiones confirman «el fuerte atractivo de Valencia como destino urbano y deportivo en cualquier época del año. El Maratón no solo proyecta la imagen de la ciudad a nivel internacional, sino que ayuda a desestacionalizar al destino. La combinación de un gran evento deportivo con la oferta cultural, gastronómica y navideña convierte a Valencia en una ciudad especialmente competitiva en estas fechas y reafirma la importancia de seguir avanzando en un modelo turístico sostenible y de calidad».