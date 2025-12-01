Aemet anuncia su previsión del tiempo para el Maratón de Valencia y señala la «mayor adversidad» que tendrán los corredores Las altas temperaturas y el viento de poniente serán la principal dificultad para los atletas

J.Zarco Valencia Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:05

El próximo domingo 7 de diciembre se celebra el Maratón de Valencia 2025 y la Agencia Estatal de Meteorología ha lanzado la primera previsión del tiempo que habrá durante la carrera. Según señalan, los 35.000 corredores tendrán como «mayor adversidad» el viento de poniente y las altas temperaturas.

Desde el organismo meteorológico apuntan que la temperatura mínima prevista es de 14ºC, lo que supondría la salida con el termómetros más alto desde que se trasladó a otoño. La máxima serían 22ºC, por lo que sería junto a 2018 el año con más calor.

Desde 2011, la temperatura máxima los días del evento ha oscilado entre los 22.6 ºC de 2018 y los 15.5 de 2020, aunque 2020 acabó antes porque no hubo corredores populares.

Respecto al viento de poniente, puede soplar con rachas de hasta 30 y 40 kilómetros por hora. Aclaran que «no es un viento adverso, pero sí puede ser molesto para los 35000 corredores del #42KValencia, sobre todo en la segunda mitad del circuito».

Desde Aemet recuerdan que desde que la carrera se cambió a otoño no ha llovido ningún día. Únicamente en el año 2016 por la tarde, cuando la carrera ya había finalizado, mientras que en 2012 lo hizo de madrugada. Para este 2025, indican que la probabilidad de precipitación es muy baja.

