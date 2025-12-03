Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Preparativos para el Maratón de Valencia 2025. JL Bort

El aviso de Aemet a los corredores del Maratón de Valencia sobre el tiempo y la «mayor adversidad» para los atletas

Una prueba ideal para disfrutar y un recorrido perfecto para hacer marca

Andoni Torres

Andoni Torres

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:44

Comenta

Últimos días de preparación para el Maratón de Valencia 2025. Los más de 35.000 corredores que disputarán la prueba viven estas horas pendientes del tiempo que hará durante la competición. La buena noticia es que la probabilidad de lluvias para el próximo domingo en Valencia es muy baja, según informa Aemet.

La temperatura será óptima para la disputa de la prueba. A la hora de la salida rondará los 14 grados, aunque la máxima llegará hasta los 22, la más alta desde que la disputa de la carrera se trasladó al otoño.

El elemento de «mayor adversidad» para los corredores será el viento de poniente, que puede soplar con rachas entre 30 y 40 km/hora. No se trata de condiciones duras, pero sí puede ser molesto para los corredores, sobre todo en la segunda mitad del circuito.

Condiciones pues óptimas para la disputa del Maratón de Valencia 2025, una de las pruebas más reconocidas del calendario nacional e internacional. Una prueba ideal para disfrutar y un recorrido perfecto para hacer marca. Completamente llano y al nivel del mar.

Sigue en lasprovincias.es toda la información y los mejores reportajes sobre el Maratón de Valencia 2025.

