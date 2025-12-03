Aemet anuncia lluvias débiles este jueves en la Comunitat Valenciana y avanza la previsión del puente de diciembre La agencia prevé días dominados por la inestabilidad atmosférica

Andoni Torres Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:29 | Actualizado 18:48h.

Cielo nuboso, con probables precipitaciones débiles por la mañana ewn cualquier punto de la Comunitat Valenciana. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas con pocas variaciones. El viento soplará del oeste, ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en el interior. Esta es la previsión de Aemet para el jueves 4 de diciembre.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado además un doble aviso amarillo ante la previsión de fuertes rachas de viento en las provincias de Valencia y Castellón.

Con el aviso nivel amarillo, el peligro es bajo, pero los bienes y la población vulnerable de las zonas expuestas podrían sufrir algunos impactos. En este nivel, la recomendación de Aemet es: «Esté atento. manténgase informado de la predicción metorológica más actualizada».

El viernes estará dominado por intervalos nubosos. Las temperaturas subirán, de forma ligera en el caso de las máximas en Valencia. El viento soplará del oeste, con posibles rachas muy fuertes en el interior a primeras horas, con aviso amarillo en Castellón hasta las 10.00 horas.

Previsión para el puente

Sábado 6, Día de la Constitución: la jornada amanecerá con intervalos nubosos, disminuyendo a cielo poco nuboso con nubes altas por la tarde. Aemet anuncia posibles precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte de la Comunitat (Valencia y Castellón) durante la primera mitad del día. Temperaturas en ascenso. El viento soplará moderado del oeste, sin descartar rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior de Valencia.

Domingo 7: Aemet prevé pocos cambios para el día en que se celebra el Maratón de Valencia. El cielo estará poco nuboso, con probables brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y Alicante la primera mitad del día.

Lunes 8: Aemet aún no ha publicado la previsión para el lunes 8, Día de la Inmaculada.