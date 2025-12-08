Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Sirat' nominada a mejor película extranjera y banda sonora en los Globos de Oro

La cinta española, de Oliver Laxe, acaba de ser nominada a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards

Lunes, 8 de diciembre 2025, 14:45

Los Globos de Oro han nominado este lunes a la película española 'Sirat' de Oliver Laxe para los galardones a mejor película extranjera y mejor música original. Un reconocimiento que se suma al recibido esta misma semana por los Independent Spirit Awards, donde ha sido norminada a mejor película internacional.

