'Sirat' nominada a mejor película extranjera y banda sonora en los Globos de Oro La cinta española, de Oliver Laxe, acaba de ser nominada a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards

Los Globos de Oro han nominado este lunes a la película española 'Sirat' de Oliver Laxe para los galardones a mejor película extranjera y mejor música original. Un reconocimiento que se suma al recibido esta misma semana por los Independent Spirit Awards, donde ha sido norminada a mejor película internacional.

