Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre También hay retenciones en la V-21

J.Zarco Valencia Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:56

La vuelta a Valencia tras el puente de diciembre, como era de esperar, está provocando diversos atascos en las vías de entrada y salida a la ciudad. Un accidente en la A-3 está provocando un colapso de 4 kilómetros a la altura de Requena en sentido sureste, según informa la Dirección General de Tráfico.

Por otro lado, en la V-21 también hay colapso por un vehículo detenido a la altura de Alboraya.

Temas

DGT Dirección General de Tráfico