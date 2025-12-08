Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atasco en la A.3 DGT

Un accidente colapsa la A-3 en el regreso del puente de diciembre

También hay retenciones en la V-21

J.Zarco

Valencia

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:56

Comenta

La vuelta a Valencia tras el puente de diciembre, como era de esperar, está provocando diversos atascos en las vías de entrada y salida a la ciudad. Un accidente en la A-3 está provocando un colapso de 4 kilómetros a la altura de Requena en sentido sureste, según informa la Dirección General de Tráfico.

Por otro lado, en la V-21 también hay colapso por un vehículo detenido a la altura de Alboraya.

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

