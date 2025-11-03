Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Opositores antes de iniciar el primer ejercicio del proceso de 2023. Irene Marsilla

Las próximas oposiciones de maestros empezarán el 12 o el 19 de septiembre

Las nuevas reglas de proceso selectivo, que suma 1.959 plazas, ya son oficiales: la segunda parte de la prueba se hará en edificios distintos y climatizados, los tribunales tendrán dedicación exclusiva y los pagos extraordinarios serán en especie

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 14:29

Comenta

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este lunes la convocatoria de las próximas oposiciones de maestros, que suman 1.959 plazas ... e incluyen importantes cambios en las fechas, las sedes, las condiciones laborales de los tribunales, que integran a los docentes que evalúan a los aspirantes, y los supuestos que permiten quedar fuera de la selección en estos órganos.

