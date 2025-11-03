Las próximas oposiciones de maestros empezarán el 12 o el 19 de septiembre

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este lunes la convocatoria de las próximas oposiciones de maestros, que suman 1.959 plazas ... e incluyen importantes cambios en las fechas, las sedes, las condiciones laborales de los tribunales, que integran a los docentes que evalúan a los aspirantes, y los supuestos que permiten quedar fuera de la selección en estos órganos.

La principal novedad está en el calendario, pues el proceso selectivo se iniciará en septiembre de 2026, en lugar de junio. Para los aspirantes implica que tendrán tres meses más de preparación (todo el verano), y para la administración, poder cerrar el proceso selectivo de cara a navidades y no a las puertas de agosto, lo que evitará su coincidencia con el resto de procedimientos de provisión de plazas para el nuevo curso, como las comisiones de servicio, la adjudicación de puestos para funcionarios que han terminado sus prácticas, para profesores desplazados o suprimidos o para interinos. Es decir, se pretende facilitar la gestión del personal.

La orden reguladora de la convocatoria sólo dice que la primera prueba (la A, la teórica) llegará a partir del 1 de septiembre, aunque la estructura del proceso, junto con la información que ido facilitando la Conselleria de Educación a los sindicatos en los últimos meses -el cambio de fechas se trató en un grupo de trabajo, además de en la mesa sectorial- permite afinar bastante más. Es seguro que el primer ejercicio llegará con el curso iniciado (lo confirmó la administración), que tiene que ser en sábado para no interferir con la actividad de los institutos (sedes de la primera fase) y que debe ir seguido, al sábado siguiente, de la segunda prueba (el B, el supuesto práctico), por lo que todo apunta a que las oposiciones empezarán el día 12 o el 19, pues retrasarlo al 26 implicaría meterse en octubre para completar la primera parte. Hace unos meses, cuando Educación negociaba las nuevas fechas, llegó a poner encima de la mesa la idea de arrancar el 12, lo que da más argumentos a los aspirantes para decantarse por esta última opción. En cualquier caso, habrá que esperar a que se publique la lista definitiva de admitidos para que día elegido sea oficial.

Los aspirantes que superen la primera fase (al menos un cinco de media en los ejercicios A y B) pasarán a la segunda, que será la exposición ante el tribunal de una situación de aprendizaje. Pero no lo harán en los institutos asignados inicialmente, como en años anteriores, sino en otros edificios de la conselleria mejor acondicionados, con espacios más amplios para trabajar y climatizados, como Escuelas de Idiomas o Centros de Formación. Serán las sedes en las que trabajarán los tribunales. Además, los aspirantes serán llamados de lunes a viernes, y si lo precisan dispondrán de un permiso para ausentarse del trabajo ese día (muchos de ellos serán interinos).

En cuanto a los integrantes de los tribunales, tendrán dedicación exclusiva, y su puesto en su centro (son funcionarios de carrera elegidos por sorteo) se sustituirá mediante docentes de las bolsas de trabajo mientras dure el procedimiento. Desarrollarán sus funciones entre las 8 y las 15 horas y ya no existirá la opción de cobrar dietas por asistencia salvo que las sesiones se celebren en sábado, como las pruebas A y B, o en festivo. Por contra, se les gratificará en especie, con el reconocimiento automático de 100 horas en concepto de formación, equivalente a un sexenio, complemento retributivo mensual que se consolida, y otras 30 de formación impartida, lo que da ventaja, en forma de puntos, en procesos selectivos, concursos de méritos o comisiones de servicios. En el caso de los presidentes y secretarios, será mayor: 150 horas y 50, respectivamente.

Por último, se amplían los supuestos para quedar excluido del sorteo, como ejercer un cargo directivo en un centro público (no sólo la dirección, también la jefatura de estudios o la secretaría) o prestar servicios en direcciones territoriales, unidades especializadas de orientación o Cefires. Además, se añaden supuestos de dispensa voluntaria en caso de resultar elegido, como trabajar a más de 25 kilómetros del tribunal asignado (para evitar que el docente recorra a diario 50 kilómetros) o estar disfrutando del permiso de matrimonio en el momento en que se constituye el órgano de selección.