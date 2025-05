Opositora en Valencia: «He estado más encerrada que en la pandemia»

Pese a tener todavía algo de tensión en el cuerpo, los ojos de Ángela revelan satisfacción. «Llevo estudiando desde enero ocho horas diarias de media ... y descansando solo un día a la semana», cuenta la joven, que sostiene en sus manos el ramo de flores que le ha regalado su pareja, Juan, quien la esperó pacientemente en la entrada del CIPFP Misericordia, sede de las oposiciones de Secundaria para lengua valenciana, aunque también ha acogido dos tribunales para lengua castellana.

El tema sobre el que se examinó Ángela fue 'Análisis y crítica literaria en métodos instrumentos y técnicas', una temática que, a todas luces, se intuye complicada. «Lo es. Precisamente fue uno de los últimos temas que estudié. Yo me habría preparado 30 temas y en el último momento decidí estudiarme otros cinco, entre los que se encontraba este», explica la joven, quien ya puede respirar aliviada por lo pronto, a falta de saber qué ocurrirá la semana que viene en caso de que el tribunal haga finalmente la huelga que ha convocado. «Prefiero no pensarlo, supongo que a las malas cambiarían la fecha y pospondrían la prueba», cuenta.

Con otro gran ramo de flores rosas y blancas esperaban Carlos y Nieves a Raquel, quien ha estado echando toda la carne en el asador en los últimos meses, renunciando a su vida social y casi a la luz del exterior. «He estudiado 13 horas al día y sólo descansaba un día a la semana. He estado más encerrada que en la pandemia del Covid. Ahora sólo quiero dormir y ya mañana seguir estudiando. Tenemos prueba semana que viene si no hay huelga», explica la joven, quien no ha podido evitar romperse a llorar al abrazarse a su novio y su mejor amiga en cuanto ha cruzado la verja verde del centro.

Al igual que ellas, más de 18.000 aspirantes han iniciado este sábado las pruebas de las oposiciones de Secundaria, sectores singulares de FP, EOI, música, artes escénicas, plásticas y diseño. Se trata de la primera prueba del proceso selectivo, sobre la que sobrevuela la amenaza de huelga para las pruebas del próximo sábado. Aunque esto puede suponer un contratiempo para multitud de estudiantes, otros como Víctor apoyan expresamente la decisión del tribunal de ejercer su derecho de huelga. «No puede ser que en enero tuviera que estar claro todo para el tribunal y a día de hoy no sepa si van a cobrar. Veo lógico que hagan huelga, está muy mal organizado», expresa.

Temor a ser expulsados de la bolsa

Varios de los candidatos con los que ha podido conversar este periódico a la entrada del CIPFP Misericordia trasladaron su inquietud ante una información que circula entre los aspirantes: la exclusión de los que ya figuran en la bolsa de la Generalitat si no se presentan a esta convocatoria.

«Yo no he podido prepararme la oposición porque estoy trabajando pero me he venido a hacer la prueba por la polémica de que si no te presentas te echan de la bolsa. Así que por mi parte que no quede», cuenta Víctor. La misma decisión ha tomado Ana, quien se ha examinado de la primer prueba de la oposición para profesor de secundaria de lengua valenciana por temor a que el rumor sea cierto.

«Yo ya estoy en bolsa pero he venido a presentarme por si acaso. Dicen que te tiran de la bolsa si no te presentas, pero eso no es legal y tampoco se sabe si es cierto», explica la joven valenciana, que ha optado por la prudencia pese a sospechar que podría tratarse de un bulo. «Me he presentado por miedo. Ese runrún te genera ansiedad y como venir y firmar no cuesta nada, lo he hecho por si acaso», añade.

Por supuesto, entre los candidatos también hay quien iba con la meta clara de conseguir una plaza fija, como Lorena, quien ya lleva tres años en bolsa. Su rostro desbordaba satisfacción. «Me ha salido el tema de novela caballeresca, con Tirant lo Blanc, que lo he estudiado muchísimo. También es verdad que mucha gente habrá escogido esta prueba, pero espero que no lo hayan hecho tan bien como yo», señala con un optimismo contagioso tras contar que «mucha gente» salió de la sala nada más conocer los temas que salieron por azar. «Estoy contenta», afirma la mujer después de que su hija pequeña, que tendría sobre los tres años de edad, les ordenara a ella y su pareja que posaran para realizarles una foto que inmortalizara esa pequeña victoria.

1.607 plazas

Los opositores han realizado las pruebas en 58 sedes distribuidas en 11 municipios (Alicante, San Vicent del Raspeig, San Joan, Castelló de la Plana, Valencia, Paterna, Mislata, Tavernes Blanques, Burjassot, Xirivella y Torrent). En concreto 21 sedes son de la provincia de Alicante, 5 de Castellón y 32 de Valencia. Estas sedes albergan los 300 tribunales que se reparten entre las tres provincias. En concreto, 110 en la provincia de Alicante, 23 en Castellón y 167 en Valencia.

En este proceso selectivo, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo oferta un total de 1.607 plazas, de las cuales 1.590 corresponden a 33 especialidades de Secundaria, 6 de EOI, 2 para profesores de música, 7 para sectores singulares de FP y 2 para profesores de artes plásticas.