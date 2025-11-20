Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspirantes durante la primera prueba de la última oposición de maestros, celebrada en 2024. Jesús Signes

Educación rectifica la oposición de maestros pero reduce los temas de Valenciano

Dos de los apartados se fusionan y otro se elimina al considerarse que tiene carga ideológica y la corrección podía ser subjetiva

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

La Conselleria de Educación ha reducido el temario de las oposiciones de Primaria que se iniciarán el próximo septiembre, por lo que finalmente tendrá 27 ... apartados en lugar de 29, como sucedió en las convocatorias previas, de la época del Botánico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

