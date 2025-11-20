Educación rectifica la oposición de maestros pero reduce los temas de Valenciano

La Conselleria de Educación ha reducido el temario de las oposiciones de Primaria que se iniciarán el próximo septiembre, por lo que finalmente tendrá 27 ... apartados en lugar de 29, como sucedió en las convocatorias previas, de la época del Botánico.

El cambio se deriva de la rectificación que tuvo que aplicar el departamento autonómico para incluir los contenidos relacionados con el tratamiento del Valenciano, pues los temas específicos se quedaron fuera de la primera orden normativa, como desveló LAS PROVINCIAS. Eso sí, finalmente se ha optado por una solución intermedia, pues sólo se incluirán dos relativos a la lengua autonómica, y no los cuatro de ediciones anteriores. Exactamente uno se ha actualizado conforme a la ley por la que se regula la libertad educativa, dos se fusionan en uno y el restante directamente desaparece.

Además, tiene otra derivada, pues los aspirantes dispondrán de más opciones a elegir a la hora de afrontar la parte A de la primera prueba, que consiste en desarrollar uno de los temas que extrae al azar el tribunal evaluador. Y es que la normativa estatal obliga a sacar dos si el temario está compuesto por 25 apartados como máximo (era lo que sucedía antes de la modificación) y tres si la cifra oscila entre 26 y 50, que es lo que pasará.

La eliminación de los cuatro temas relacionados con el valenciano causó sorpresa entre aspirantes, academias preparatorias y sindicatos docentes, e implicaba que los aspirantes sólo tuvieran que prepararse los contenidos que se determinan a nivel estatal, sin ninguno específico para la Comunitat. Por su parte, Educación argumentó que se habían dejado fuera porque había que ajustar los enunciados al actual marco normativo derivado de la ley de libertad, y que una vez adecuados se incluirían. Así lo hizo mediante una modificación de la orden de convocatoria publicada en el Diari Oficial el día 12, que además, al tratarse de una actualización normativa, incluye un nuevo plazo de presentación de solicitudes para dar mayor seguridad jurídica: hasta el próximo miércoles.

En cuanto a los temas incluidos, fuentes de Educación defienden que se ha simplificado la anterior redacción, pasando de cuatro a dos. Así, se diseña uno a partir del 26 y el 27 de las ediciones previas. El primero versaba sobre los programas lingüísticos de los centros y sus documentos organizativos asociados, como el plan de normalización, que perseguía el fomento del uso del valenciano más allá de clase. Y el segundo se centraba en enfoques didácticos en aulas multilingües (cuestiones como el aprendizaje integrado de aspectos comunes del castellano y el valenciano, como la gramática). El nuevo tema resultante de la fusión actualiza el enunciado conforme a la ley de libertad, de manera que se alude al programa de lenguas vehiculares (que recoge el peso de las lenguas en clase y sustituye al proyecto lingüístico) y al plan de uso de lenguas en el ámbito no curricular, documento que determina cómo emplear las lenguas oficiales fuera de lo académico, por ejemplo en comunicados y documentos internos (con un formato, básicamente, bilingüe). Además, recoge los enfoques de metodología antes citados.

«Por otra parte, se ha mantenido el tema de didáctica del Valenciano como área, actualizando la nomenclatura a la Lomloe», señalan las mismas fuentes, en referencia al segundo tema incluido en la modificación y que sirve para actualizar el antiguo 29. Las referencias del enunciado se habían quedado obsoletas, pues no hablaban de conceptos vigentes en la ley orgánica como competencias clave, específicas o saberes básicos, sino de competencias básicas y contenidos.

Por último, se ha optado por suprimir el tema 28, que pivotaba sobre la diversidad lingüística e incluía apartados secundarios como «lenguas en contacto». El aspirante podía detenerse en el fenómeno de la disglosia, de la priorización de una sobre otra, en estrategias para corregir el desequilibrio o en las variedades dialectales del valenciano. El motivo de la eliminación, según la administración, «es que era mucho menos objetivo en cuanto a contenido para corregir, por lo que se prestaba mucho a interpretaciones del corrector, al margen de tener un contenido más ideológico».