Alumnos en un colegio rural agrupado, en una imagen de archivo. Iván Arlandis

Piden incluir audiolibros, pictogramas y braille para alumnos discapacitados en el nuevo plan lector de Primaria

El Cermi-CV reclama mantener el aprendizaje por proyectos y blindar el peso de Música, Educación Artística y gimnasia, claves para el desarrollo de los niños con necesidades especiales

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Martes, 18 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Las entidades más representativas del sector de la discapacidad en la Comunitat han presentado a la Conselleria de Educación ciento diez propuestas para que las ... valore de cara al cambio del decreto de ordenación y currículo de Primaria. Las proposiciones plantean mejoras organizativas, académicas y metodológicas para favorecer la inclusión del alumnado y se pronuncian sobre las modificaciones concretas que ya ha confirmado la administración con el inicio del trámite de consulta pública previa. Se trata de la vuelta de los boletines de notas trimestrales -del Insuficiente al Sobresaliente-, de la eliminación del tiempo lectivo para el área de Proyectos Interdisciplinarios (PI), del refuerzo de las asignaturas instrumentales o de la implantación de un plan de fomento de la lectura. Por ejemplo, en este caso se reclaman alternativas para evitar que los alumnos con necesidades especiales se sientan frustrados o, incluso, excluidos.

