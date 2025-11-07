Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El temario de la oposición para maestros excluye los contenidos sobre valenciano

El proceso selectivo impulsado por Educación incluye 25 apartados frente a los 29 de otras convocatorias, dejando fuera los que versan sobre la asignatura o el plan de fomento del uso

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 00:36



El cambio de fechas, sedes y condiciones laborales de los tribunales no serán las únicas novedades de las oposiciones de maestros que acaba de convocar ... la Conselleria de Educación. También varían los temas que se tienen que preparar los aspirantes que opten a alguna de las plazas de la especialidad de Primaria, pues pasan de los 29 de los últimos procesos selectivos de este cuerpo (diseñados por el Botánico) a 25. Son exactamente, los que determina la normativa estatal, es decir, los que se incluyen en todas las regiones. Los cuatro que se caen son la cuota autonómica, pues la ley permite añadir algunos temas específicos a las comunidades bilingües. Y todos están relacionados, directa o indirectamente, con el tratamiento del valenciano en las aulas.

