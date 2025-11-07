El temario de la oposición para maestros excluye los contenidos sobre valenciano

El cambio de fechas, sedes y condiciones laborales de los tribunales no serán las únicas novedades de las oposiciones de maestros que acaba de convocar ... la Conselleria de Educación. También varían los temas que se tienen que preparar los aspirantes que opten a alguna de las plazas de la especialidad de Primaria, pues pasan de los 29 de los últimos procesos selectivos de este cuerpo (diseñados por el Botánico) a 25. Son exactamente, los que determina la normativa estatal, es decir, los que se incluyen en todas las regiones. Los cuatro que se caen son la cuota autonómica, pues la ley permite añadir algunos temas específicos a las comunidades bilingües. Y todos están relacionados, directa o indirectamente, con el tratamiento del valenciano en las aulas.

La omisión ha llamado la atención a opositores, academias y sindicatos docentes. Como el mayoritario, el STEPV, que se ha mostrado especialmente crítico con la administración y habla de un nuevo «ataque» a la lengua autonómica.

El baile afecta a la fase A de la primera prueba, que consiste en desarrollar por escrito uno de los temas que el tribunal extrae al azar. En función de cuántos se incluyen en cada especialidad -son seis las del cuerpo de maestros- hay más o menos capacidad de elección. Si son 25 como mucho se sacan dos bolas, y si son entre 26 y 50, tres.

En las oposiciones de maestros de 2024, 2022 o 2019 la lista de Primaria sumaba 29 temas. Hasta el número veinticinco eran los estatales, y a continuación se añadían cuatro específicos, los regionales. El número 26 versaba sobre los programas de educación plurilingüe de la Comunitat, lo que incluía sus documentos organizativos, como el proyecto lingüístico (la distribución del peso de las lenguas) o el plan de normalización (medidas fuera de lo curricular y lo académico para fomentar el uso del valenciano, por ejemplo mediante proyectos de innovación o con la rotulación, cartelería o las comunicaciones).

En cuanto al 27, se centraba en los enfoques didácticos para la enseñanza de la lengua en aulas multilingües (se trataban cuestiones como el aprendizaje integrado de aspectos comunes del castellano y el valenciano, como la gramática), mientras que el 28 pivotaba sobre la diversidad lingüística, con subapartados como «lenguas en contacto». En este tema se podía reflexionar sobre la disglosia, incidir en las variedades dialectales o en la riqueza del aprendizaje de lenguas. Por último, el 29, era el propio del área de Lengua y Literatura Valenciana, e incidía en su contribución al desarrollo de las competencias básicas, en los contenidos y criterios de evaluación y en la relación con otras áreas del currículo. Este último tema era el específico de la asignatura, igual que hay otros sobre Castellano, Matemáticas o Conocimiento del Medio.

De cara a las nuevas oposiciones, la convocatoria remite a una web alojada en la página de la conselleria que incluye los temarios de las diferentes especialidades y cuerpos. Y en la de Primaria sólo figuran los contenidos estatales. Además, es la misma relación que la que aparecía en los borradores del decreto que se presentó en las mesas de negociación, según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS.

«En resumen, los que ya no están son los que servían para reflexionar sobre la necesidad de normalizar el uso del valenciano, avanzar hacia un trato más igualitario o incidir en los beneficios del aprendizaje de lenguas», explica una preparadora de oposiciones, que pide anonimato. También pone el acento en que algunos de los temas eliminados se han quedado anticuados y se podrían haber actualizado sin problemas. Por ejemplo, ya no existen programas plurilingües, se llaman de lenguas vehiculares, y el plan de usos no curriculares ha sustituido al de normalización con la nueva ley de libertad educativa. También destaca lo desfasados que están algunos contenidos de ámbito estatal. Por ejemplo, el que versa sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ya no existe. «Se podría haber aprovechado el cambio para incluir un tema sobre la materia de Valores Éticos, por ejemplo, que sí se cursa», defiende la docente.

Este periódico preguntó a la Conselleria de Educación sobre la omisión, por si se podía tratar de un error, aunque al cierre de esta edición no había obtenido respuesta. Sin embargo, las fuentes consultadas cuestionan esta posibilidad recordando que la convocatoria de las próximas oposiciones deja claro que para la prueba escrita se extraerán dos bolas. Por tanto, en base a la normativa básica, el máximo de temas a incluir es 25. Los estatales, sin los de valenciano.

También se han pronunciado desde el sindicato mayoritario, el STEPV, que recuerdan que la ley orgánica actual determina que las comunidades con lengua cooficial pueden incrementar la relación de temas fijados por el ministerio (hasta seis más), lo que permitía «tratar cuestiones referentes al valenciano y el ámbito lingüístico, así como a la formación del profesorado en aspectos como el tratamiento integrado de las lenguas». «Sin embargo han desaparecido del temario, lo que demuestra el menosprecio institucional que está recibiendo el valenciano por parte de la Generalitat», han criticado, antes de aludir a otras medidas que rechazan, como el modelo derivado de la ley de libertad educativa o la relajación del requisito lingüístico para acceder a determinados cuerpos docentes.