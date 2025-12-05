Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

José Miguel Basset, el que fuera director de la emergencia el 29 de octubre. JESÚS SIGNES

La jueza de la dana cita a declarar al jefe de la emergencia 15 meses después de la tragedia

El exsecretario autonómico de Presidencia comparecerá el 22 de enero

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 15:16

Otra de las figuras claves de la gestión de la emergencia durante el 29 de octubre por fin ha sido llamada a declarar. José Miguel Basset, a la postre inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y jefe operativo de la emergencia del día de la dana, declarará ante la jueza de Catarroja que investiga la catástrofe los días 14y 19 de enero, casi 15 meses después de aquella tarde. Además, el 22 de ese mes declarará Cayetano García, el que fuera secretario autonómico de Presidencia, y el día 16 lo hará la supervisora del 112.

Para la declaración de Basset, la jueza ha reservado dos días para que no le suceda como este jueves con Jorge Suárez, cuya declaración se suspendió tras ocho horas de interrogatorio. La comparecencia se retomará el próximo día 17. Lo que diga Basset ante los tribunales será importante porque ha de aclarar, entre otras cuestiones, por qué los bomberos forestales destinados al barranco del Poyo se fueron a las 14 horas (sobre ellos dijo en la comisión de la Diputación de Valencia que se habían ido a comer). Además, las declaraciones de la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, en el Salvados de la semana pasada le ponen en una situación complicada: Pradas dijo que fueron sus reservas la que retrasaron el envío del ES-Alert.

Por su parte, la declaración de García servirá para que la jueza resuelva dudas surgidas tras la declaración del entonces secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca. Ante la magistrada, dijo que Pradas consultó con García cuestiones jurídicas referidas al confinamiento de los ciudadanos de las zonas afectadas. García, además, fue el que llevó a Cuenca a Benigànim por la mañana. García, como Cuenca, no tenían capacidad de decisión el 29 de octubre, pero la posición de ambos, cercana al president Mazón y en contacto con Pradas a lo largo de la tarde, les ha terminado de poner en el foco de la investigación judicial.

Además, la jueza incluye en la causa el documento manuscrito del que habló Jorge Suárez el jueves, donde llevaba cuenta de lo que se hablaba en el Cecopi de las actuaciones que se hacían. También se solicita a Suárez que aporte los mensajes referentes a la emergencia, así como los correos, en la esperanza de que las pruebas documentales de las que un cuidadoso Suárez habló ante la magistrada permitan resolver dudas sobre procedimientos de toma de decisiones. También se incluyen en la causa los whatsapps entre Pradas y Mazón, que LAS PROVINCIAS ha publicado este viernes.

