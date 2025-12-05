Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Familiares del anestesista impiden que los periodistas graben imágenes del médico cuando llegó al juzgado. Iván Arlandis

La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Las investigaciones revelan una cadena de decisiones cuestionables y una falta de supervisión crítica en la clínica dental donde sedaron a las menores | Las dos pequeñas salieron adormecidas, una en carrito y otra en brazos, sin haber pasado el tiempo de observación necesario

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:15

Comenta

Una supuesta mala praxis del anestesista causó la muerte de la niña de seis años en Alzira y estuvo a punto de provocar el ... fallecimiento de la otra menor, según se desprende de las investigaciones policiales y las declaraciones de los padres de las dos víctimas. Las pesquisas realizadas por los agentes del Grupo de Homicidios revelan una cadena de decisiones cuestionables y una falta de supervisión crítica en la clínica dental Mireia.

