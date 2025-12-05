Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa» Los vecinos denuncian decenas de asaltos y reclaman más vigilancia en una zona con miles de habitantes desprotegidos en una veintena de urbanizaciones / El alcalde (Vox) lamenta que un sospechoso detenido por robar joyas y dinero quedó en libertad a las pocas horas: «La ley protege a los que delinquen»

«Yo siempre que estoy en el chalé no me separo de mi Doberman. Es muy bueno pero ¡ojo si intenta entrar alguien! Y nunca me quedo sola. Con todo esto te entra una tremenda sensación de miedo e impotencia». Quien es habla es una vecina de la urbanización San Miguel de Náquera. Prefiere no dar su nombre. No se le va el temor desde que unos encapuchados entraron en su chalé. Afortunadamente ella no estaba en casa. Le avisaron unos amigos de que habían forzado la puerta de su casa y campado a sus anchas por el interior. «No se llevaron nada. Buscaban dinero, joyas... y yo no tengo nada de eso. Pero me revolvieron todo. Sobre todo el alma».

No es ni mucho menos el único caso. Residentes en San Miguel, Els Plans, Bonanza..., algunos de los nucleos poblacionales de Náquera con miles de habitantes (muchos de ellos como segunda residencia pero otros como domicilio habitual), han denunciado ya hasta una quincena de asaltos. Cometidos en lo que va de año pero no pocos concentrados en las últimas semanas.

Viviendas en las calles Jávea, Benidorm o Burriana han sido algunos de los escenarios en los que se han producido este robo. «La Guardia Civil tiene fotos e imágenes que les han pasado algunos asaltados y que grabaron con sus cámaras de seguridad», explica la mujer que sufrió el robo en San Miguel, un núcleo en el que residen unas 300 personas.

Los vecinos de las urbanizaciones de Náquera se sienten desprotegidos. Y critican la falta de más presencia de la Guardia Civil y la Policía Local, aunque ambos cuerpos han reaccionado a los robos e investigan ya varios de ellos. Pero los afectados lamentan que no se pongan más medidas de seguridad. Apuntan por ejemplo cómo a la entrada de San Miguel hay unas cámaras de vigilancia, «pero hace tiempo que están fuera de servicio», lamenta la mujer víctima del robo. El Ayuntamiento de Náquera ya se habría comprometido a activarlas de nuevo.

La mujer cuyo chalet fue asaltado en San Miguel lamenta sobre todo el «daño sentimental» que sufren con estos delitos. «Mis padres levantaron hace 50 años esa casa con mucho esfuerzo y trabajo. Da mucha pena que ahora entren con esa facilidad y lo dejen todo destrozado».

Los últimos robos se han producido a comienzos de esta semana. Hasta tres asaltos entre las calles Jávea, Benidorm y Burriana. «Hay una creciente precupación entre los vecinos. Parece que pudiera ser un mismo autor con varios intentos. Hace falta más vigilancia», lamenta Vicente Cubells, representante de los vecinos de San Miguel.

En estos últimos casos, el ladrón o ladrones entraron tras forzar accesos en la parte superior de los chalés. «Revolvieron toda la casa aunque tampoco se llevaron demasiado», detalla Vicente. La oleada no solo se ha producido en la urbanización San Miguel. También han afectado a otras como Bonanza o Els Plans.

Hace unos meses también fue el turno de la urbanización Monteamor. Tres chalés fueron asaltados. Los vecinos sospechan de una joven (morena y tatuada, según sus testimonios) empezó a llamar a algunos timbres hacia las cuatro de la tarde. Si alguien le abría decía que necesitaba 10 euros para gasolina. Supuestamente, la encargada de comprobar si las viviendas estaban vacías o no, para comprobar si hay vía libre para un robo.

En los asaltos en la urbanización Bonanza, los residentes también dicen haber identificado a tres de los autores. Dos jóvenes altos y delgados «con capucha, braga y algún tatuaje en el cuello», según relatan en grupos de Facebook e Instagram en los que se han organizado contra la oleada. Les esperaba un hombre de unos 50 años en un Peugeot negro. Todos estos datos los han facilitado a la Policía Local de Náquera, según aseguran.

Detenido y en libertad

«Las leyes protegen a los que delinquen». Es la valoración que sobre lo que está pasando hace el alcalde de Náquera, Iván Expósito (Vox). El primer edil se refiere así a la detención el pasado 19 de noviembre de un hombre sospechoso de robar dinero y joyas «y enseres de gran valor» en las viviendas. «A las pocas horas ya estaba en libertad, creando malestar vecinal e impotencia», sostiene Expósito.

El alcalde subraya que el índice de robos en Náquera «es muy bajo» y respalda la labor de la Policía Local y la Guardia Civil. Expósito se compromete a instalar «más cámaras de vigilancia» en el término de Náquera, con una inversión que se compromete a efectuar de 63.500 euros en estos dispositivos durante diciembre. Y asegura más de 360.000 euros en aumentar esta vigilancia. Medidas que los preocupados y golpeados vecinos de las urbanizaciones esperan que se cumplan.

