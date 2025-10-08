Xàtiva refuerza la seguridad en Bixquert tras la reciente oleada de robos La asociación de vecinos muestra su inquietud por una situación que se repite aunque confía en que las medidas impulsadas por el Ayuntamiento esan efectivas

El Ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y control en la zona diseminada de Bixquert, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, tras la oleada de robos del pasado fin de semana. Entre el jueves y el domingo, se han producido hasta nuevo robos en los chalés, aunque no todos han sido denunciados por los vecinos. De hecho, desde la Comandancia de la Guardia Civil sólo confirman cuatro robos que se produjeron en una misma noche, la del pasado sábado.

Una situación que inquieta al vecindario del diseminado, puesto que se repite principalmente en esta época, tras el verano, cuando muchas viviendas se quedan vacías al tratarse de segundas residencias. Al respecto, desde la Asociación de Vecinos, su portavoz, Silvia de Giorgio, explica que lo más preocupante es que no se trata de robos en casas de campo, sino en chalés, algunos además son primera residencia. «Parecen que controlan las costumbres de las personas de la vivienda que pretenden robar y aprovechan la salida durante un tiempo prudente, como ir a la compra o salir a cenar, para su plan criminal», asegura.

El dispositivo de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento responde a las demandas de la propia asociación, quien ese mismo domingo se reunió con la concejala de Seguridad Xelo Angulo. Este dispositivo contempla la asignación de patrullas específicas de la Policía Local durante los turnos de mañana, tarde y noche, con rondas de vigilancia y controles aleatorios para identificar vehículos y personas. Estas actuaciones se están concentrando especialmente en los puntos donde se habían producido incidentes en los últimos días.

Además, se ha establecido un plan de colaboración entre cuerpos de seguridad, de manera que Policía Local y Guardia Civil se reparten el territorio para optimizar recursos. Así mismo, desde la Comandancia recuerdan que semanalmente suele desplazarse una patrulla de Unidad de Seguridad Ciudadana a Xàtiva (Usecic) con independencia de los hechos acaecidos este fin de semana.

Por otra parte, este martes se realizaron controles de acceso a Bixquert, y durante la noche se instaló un punto fijo de vigilancia en la subida a la zona, en el que se identificaron los ocupantes de ocho vehículos. Según fuentes municipales, las últimas rondas se han desarrollado sin incidencias relevantes.

La respuesta institucional no se ha limitado a la presencia policial. También se ha elaborado un informe técnico para detectar deficiencias en el alumbrado público de Bixquert, que será remitido a los servicios técnicos del Ayuntamiento para su revisión y mejora.

Este lunes, miembros de la junta directiva de la asociación vecinal de Bixquert volvieron a reunirse con el alcalde, Roger Cerdà; la teniente de alcalde, Amor Amorós; y la concejala de Seguridad, así como manos de la Policía Local y la Guardia Civil. La reunión sirvió para evaluar la situación y acordar medidas concretas, como la activación del retén de Policía Local ubicado en la zona, que llevaba tiempo sin utilizarse. También se ha previsto el uso de drones para mejorar la vigilancia en este extenso territorio rural.

El alcalde, Roger Cerdà, reitera que «el Ayuntamiento está trabajando para reforzar la seguridad y mejorar los servicios básicos en Bixquert, con una presencia policial más constante y con la revisión de los puntos de luz que presentan deficiencias». Cerdà subraya también la importancia de la colaboración entre administraciones: «la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil es fundamental para garantizar una actuación eficaz y una respuesta rápida ante cualquier incidencia».

Más presencia policial

Desde la Asociación de Vecinos valoran positivamente la reacción del Consistorio. «Está claro que hubiésemos querido conseguir todo esto mucho antes, pero ante los sucesos, no han sido inertes. Al contrario, la concejala de Seguridad nos ha atendido y convocado reuniones extraordinarias en cuanto tuvo conocimiento de los hechos», señala la portavoz. No obstante, algunos vecinos, a título particular han protestado a las puertas del Ayuntamiento por la situación de inseguridad que están viviendo.

Los representantes vecinales confirman que, tras años de reclamaciones, hay más presencia policial y controles en los accesos y les han asegurado que las cámaras de vigilancia comenzarán a instalarse a partir de noviembre. «El retén de la Policía Local que hay en Bixquert paralizado desde hace mucho tiempo se va a activiar y se mantendrá activo incluso cuando, esperamos que sea pronto, pase esta situación de emergencia y también utilizarán los drones para controlar mejor un teritorio tan grande como el diseminado. Hay que confiar en las instituciones», explica.

La asociación insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, tanto para denunciar los hechos delictivos como para alertar de cualquier presencia sospechosa en la zona. «Hay vecinos que no han denunciado los robos. Es fundamental comunicar lo antes posible a las fuerzas de seguridad cualquier anomalía», insiste la portavoz vecinal.

El operativo de vigilancia y las acciones de mejora en Bixquert se mantendrán activas durante las próximas semanas. Desde el Ayuntamiento se ha hecho un llamamiento también a la ciudadanía para seguir colaborando y reforzar así la eficacia del dispositivo.

No obstante, el vecindario asegura que el miedo y la inquietud persistirán hasta que los responsables sean detenidos y puestos a disposición judicial.

Cabe recordar que en 2022 ya sufrieron otra ola de robos que llevó al vecindario a concentrarse y a solicitar ante el pleno más medidas de seguridad.