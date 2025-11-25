Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber Los agentes lograron reducir y detener a uno de los delincuentes encapuchados tras sorprenderlos en pleno robo dentro de un chalé

Javier Martínez Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 18:01 | Actualizado 18:58h.

Dos agentes de la Policía Local de San Antonio de Benagéber sorprendieron a dos ladrones con pasamontañas, guantes y linterna en pleno robo dentro de un chalé, y lograron detener a uno de ellos tras reducirlo con una pistola eléctrica. Los individuos reaccionaron de forma muy violenta, esgrimieron una barra de hierro y un hacha y se enfrentaron a los agentes, que repelieron la agresión con sus armas de electrochoque.

Los hechos sucedieron sobre las nueve de la noche del lunes en la calle Llorers de la urbanización Cumbres de San Antonio. Tras saltar la alarma de robo en un chalé, una vecina llamó por teléfono a la Policía y dijo que estaba viendo, a través de su teléfono móvil (conectado a una cámara de vigilancia), cómo dos individuos registraban las habitaciones de su domicilio.

Una patrulla de la Policía Local de San Antonio de Benagéber acudió con urgencia al lugar, tardó muy pocos minutos en llegar y sorprendió a los ladrones cuando todavía estaban dentro de la casa. Cuando vieron a los policías, uno de los individuos salió por una ventana y lanzó una barra de hierro a los agentes para que no lo siguieran, pero no consiguió su propósito y fue detenido tras una corta persecución.

El hombre encapuchado ofreció una fuerte resistencia, por lo que uno de los policías tuvo que utilizar su pistola eléctrica para reducirlo. Mientras trataban de engrilletar al delincuente, el segundo ladrón salió del chalé por otra ventana y logró escapar, pero poco después regresó a la parcela para intentar liberar a su compinche. Llevaba un hacha en la mano y comenzó a gritar mientras se acercaba a los agentes, que volvieron a sacar las pistolas eléctricas para repeler al ataque.

Tras arrojarles un poste con un trozo de piedra en la punta, el individuo encapuchado tiró el arma al suelo y salió corriendo. Una patrulla de la Policía Local de Bétera y otra de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona llegaron poco después a la urbanización Cumbres de San Antonio, pero el ladrón logró eludir el cerco policial.

El hombre detenido tiene numerosos antecedentes delictivos y pertenece a una banda de Europa del Este que se dedica a robar en viviendas, según las primeras investigaciones. El individuo llevaba un permiso de conducir de Moldavia y un pasaporte de Rumanía, por lo que la Guardia Civil se hizo cargo del detenido y le tomó las huellas para identificarlo plenamente.

La Guardia Civil investiga si el detenido y el hombre que logró escapar cometieron otros dos hechos delictivos el lunes por la noche en Bétera poco antes de que fueran sorprendidos en el chalé de San Antonio de Benagéber.

La Policía Local de esta localidad y la Guardia Civil han aumentado la vigilancia en los accesos a las urbanizaciones para prevenir la delincuencia, ya que todos los años por estas fechas aumentan los robos en viviendas.

Pistolas eléctricas

Las pistolas eléctricas (conocidas como táser) son consideradas armas no letales de uso policial y militar en España, están prohibidas para particulares e incapacitan durante unos segundos a una persona mediante una descarga eléctrica.

Estos dispositivos disparan dos dardos que envían una señal al cerebro para que los músculos se tensen, impidiendo el movimiento voluntario durante unos segundos. Una vez que las sondas se adhieren al cuerpo, la persona que sufre la descarga eléctrica puede escuchar y respirar, pero no moverse.

Aunque se diseñan para que no sean letales, existen controversias sobre los peligros en personas con problemas de salud, a pesar de que los estudios avalan una reducción de lesiones graves, y su uso debe ser por parte de personal capacitado, como es el caso de la Policía.