Un agente de la Policía Nacional junto a su vehículo, en una imagen de archivo. Policía Nacional

Dos ladrones, cazados por una cámara de seguridad cuando asaltaban un chalé de Torrent

La Policía Nacional arrestó a los delincuentes, que se habían apoderado de aparatos electrónicos, joyas y 500 euros en metálico

Juan Antonio Marrahí

Juan Antonio Marrahí

Valencia

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:37

Comenta

La Policía Nacional ha detenido en Torrent a dos hombres acusados de asaltar una vivienda encapuchados. A los sospechosos, de 43 y 48 años, se les imputa un delito de robo con fuerza. Se apoderaron de aparatos electrónicos, anillos y 500 euros que los agentes localizaron cerca del lugar del robo.

Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, el asalto se produjo el pasado viernes 31 de octubre. Sobre las 19 horas, el 091 recibió la alerta de un posible robo en un chalé. Al parecer, el propietario había observado a tres personas encapuchadas en el interior a través de las cámaras de seguridad.

Al mismo tiempo, la dueña, avisada por su esposo, se desplazó a la casa y también contactó con los vecinos por si apreciaban algo extraño. A su llegada al inmueble, la mujer vio cómo un hombre saltaba desde su parcela hacia el exterior.

La primera patrulla de la Policía Nacional realizó una inspección del interior del domicilio, donde no localizó a nadie. Los agentes observaron, no obstante, signos de apalancamiento en la puerta de la terraza, así como varios cajones abiertos y enseres tirados por el suelo.

Otros compañeros del cuerpo policial realizaron varias batidas por las inmediaciones a fin de encontrar a los presuntos autores. Lograron entonces localizar a dos de ellos. Comprobaron que las características físicas y su ropa coincidían con las de los sospechosos grabados por las cámaras de seguridad del hogar torrentino.

Con todas estas pruebas, acabaron detenidos por un delito de robo con fuerza. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial y la Policía mantiene abiertas las investigaciones. Continúan las pesquisas en busca del tercer sospechoso que aparecía en las imágenes y que logró eludir el cerco policial desplegado tras el aviso del propietario.

