Dimitrievski logra la reivindicación en la Copa del Rey El portero del Valencia fue decisivo en la victoria contra el Cartagena tras detener un penalti en la prórroga que pudo dictar la sentencia

Eric Martín Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:17 Comenta Compartir

Stole Dimitrievski era uno de los nombres sobre los que giraba el duelo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Más que nunca, estaba en el foco. Primeramente por ver si gozaba de minutos después de la polémica de las últimas semanas en que acusó que Julen Agirrezabala jugaba por condiciones de contrato. «Al vestuario le pidió disculpas porque entendió que fue un error hacer esa declaración. A partir de ahí quedó en una sanción económica, que no conlleva una deportiva. Como quedó en esa sanción en la que se aplicó el código interno, Dimitrievski va a jugar», declaró Corberán en la previa. Y después por corresponder con una buena actuación. Así fue, además siendo determinante.

El guardameta macedonio se erigió como uno de los héroes de la noche en Cartagonova. Ya que no está pudiendo participar en Liga por meras cuestiones tácticas, la motivación de volver a vestirse de corto no la desaprovechó.

En el 119', en el último minuto de la prórroga y en lo que suponía uno de los coletazos finales del encuentro, mantuvo la sangre fría y adivinó las intenciones de Kevin Sánchez para evitar que el Cartagena lograra la machada. Fruto de esa intervención, en la que además no dio segundas oportunidades tras mandar a córner, instantáneamente sus compañeros se abalanzaron sobre él para abrazarle, olvidando posibles rendijas recientes. Para más inri, en el ataque posterior de los valencianistas, Jesús Vázquez otorgó la clasificación para el Valencia CF. De la nada al todo en apenas unos segundos.

Previamente, el compromiso copero no se había iniciado de buenas formas para los de la capital del Turia. Alcanzado el minuto 20, Ortuño adelantaba al Cartagena. Una acción en la que el Valencia pecó de una menor contundencia defensiva y en la que incluso al propio Dimitrievski se le pudo exigir algo más, ya que el remate del delantero rival logró contactarlo, pero no evitó que terminara en el fondo de las redes.

Tras ello, empezó a sentirse cómodo. Voló ante otro remate lejano de Ortuño, que se avistaba como un presumible segundo gol, si bien finalmente esa acción quedó anulada. Pero fue un punto de inflexión dentro del propio partido para Dimitrievski, que además del penalti estuvo certero en otro par de aproximaciones que sí tuvieron continuidad para el Cartagena, con tal de contrarrestarlas y evitar una brecha mayor. A la postre, el arquero demostró que está a disposición de todo y que si en algún momento el Valencia le necesita, la portería está bien resguardada, sea con Agirrezabala o con él.