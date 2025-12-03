Diez planes para hacer con niños este puente de diciembre en Valencia Las pistas de patinaje sobre hielo o los talleres infantiles siempre son una apuesta segura, pero hay muchas opciones más

Sara Bonillo Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:30 Comenta Compartir

Se encienden las luces de Navidad... y Valencia se transforma. Un año más, las fiestas llenan la ciudad de magia, en unas fechas que los niños y niñas llevan meses esperando. Pero ¿dónde ir en Navidad con niños? Las pistas de patinaje sobre hielo o los talleres infantiles siempre son una apuesta segura, pero hay muchas opciones más. A continuación, te proponemos varios planes para exprimir con los más pequeños estas fechas.

Talleres, actividades y cuentacuentos en Benimaclet

Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre de 2025, la plaza de Benimaclet de Valencia se convertirá en un espacio lleno de luces, risas y actividades pensadas para que los niños disfruten al máximo.

Aquí los niños podrán sumergirse en talleres de manualidades navideñas, actividades infantiles como pintacaras, cuentacuentos y juegos tradicionales, y no faltará la emoción de la inauguración de un Nacimiento monumental, uno de los momentos más esperados por grandes y pequeños. Además, la magia estará asegurada con la visita de Papá Noel, que recogerá las cartas de los niños, y, también, la llegada del Paje Real, anunciando la cercanía de los días más especiales de la Navidad.

A continuación les detallamos el horario:

Sábado 6 de diciembre de 2025

10:00 h – Inicio del mercadillo solidario

12:00 h – Taller de manualidades navideñas

18:00 h – Actividades infantiles: pintacaras, cuentacuentos y juegos tradicionales

22:00 h – Cierre del mercadillo

Domingo 7 de diciembre de 2025

10:00 h – Apertura del mercadillo solidario

12:00 h – Taller de manualidades navideñas

18:00 h – Hora de llegada de Papá Noel

22:00 h – Cierre del mercadillo

Lunes 8 de diciembre de 2025

10:00 h – Apertura del mercadillo solidario

11:30 h – Inauguración del Nacimiento monumental

12:30 h – Taller de manualidades navideñas

18:00 h – Llegada del Paje Real

Museo Mundo de las Ilusiones

Junto a la conocida calle de los Cestos y el teatro Olympia se encuentra el Museo Mundo de las Ilusiones de Valencia. Aquí los más pequeños se sumergirán en un mundo de escenarios surrealistas, trucos que engañarán a tus ojos, túneles que os parecerán infinitos y experiencias interactivas. El horario es de lunes a jueves de 10.30h a 20.00h. Viernes, sábados, domingos y festivos de 10.30h. a 21h.

Pista de hielo

La pista de hielo, situada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, estará abierta desde el viernes 28 de noviembre. Su horario será de lunes a domingo, de 11.00 a 23.00 horas (cierre de taquilla y último pase a las 22.00 horas). Mientras el 24 y el 31 de diciembre, tendrá un horario de 11.00 a 20.00 horas (cierre de taquilla y último pase a las 19.00 horas). La entrada tiene un coste de 10 euros. El precio incluye los patines y una sesión de 30 minutos.

Tiovivo

Los más pequeños también podrán disfrutar de un viaje en tiovivo. El precio por persona y viaje son 4€. Hasta el 20 de diciembre de lunes a viernes de 11:00h a 14:00h y de 16:00h a 22:00h, Sábados, Domingos y festivos 11:00h a 23:00h. A partir del 21 de Lunes a domingo: 11:00 a 23:00h y el 24 y 31 de diciembre: 11:00 a 20:00h.

Tren comerciantes

Hasta el 5 de enero, con 5 diferentes rutas que parten desde la calle Roger de Lauria (tramo de la plaza del Ayuntamiento con la calle Pascual y Genís). El coste es de 3 eurospor persona y trayecto.

Exposición Dinosaurios

El Caixaforum ofrece a partir de este sábado 22 de noviembre hasta el 14 de diciembre un taller para niños dentro de la exposición «Dinosaurios de la Patagonia». Se trata de una academia en la que los más pequeños pasarán por diferentes pruebas para saber cuál tipo de dinosaurio son: ¿herbívoro o carnívoro? ¿con una cola enorme o sin ella? ¿grande o pequeño? ¿con o sin cuernos?Estas actividades participativas les permitirán conocer y descubrir las diferentes características adaptativas de estos animales prehistóricos y compararlas con los animales actuales. Su horario es sábados y domingos, de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. La entrada será gratuita para los clientes del banco hasta que se complete el aforo.

Enlightenment

Eonarium presenta Enlightenment, un espectáculo inmersivo y familiar que combina Las cuatro estaciones de Vivaldi con un impresionante videomapping que ilumina paredes y techos de la Iglesia del Real Colegio de las Escuelas Pías. Un show nuevo, emocionante y perfecto para todas las edades. La experiencia tiene una duración de 30 minutos y el precio de la entrada es de 13,90 euros la general; 10,90 euros la infantil y 12,50 para personas mayores de 60 años y estudiantes. Se puede comprar a través de este enlace.

Bioparc

Para aquellos que prefieran un plan al aire libre, el Bioparc siempre es un acierto: pasear entre jirafas, elefantes o suricatas es un plan que nunca falla. Dentro del parque, puedes disfrutar de los diferentes hábitats africanos, participar en actividades educativas con biólogos y cuidadores, y visitar la zona de restaurantes y el área de juegos para niños. El precio de las entradas varía según el momento del año. Para consultar el importe, selecciona la fecha de tu visita en este enlace.

Funbox

Para quiénes busquen pura actividad física y diversión, Funbox, el parque hinchable más grande de Europa —con 4.000 m² de saltos y obstáculos— será el plan favorito de los niños más inquietos. Este está ubicado en el centro comercial Bonaire y su horario es de lunes a domingo de 10 a 21 horas. Las entradas tienen un precio de 16 euros y se pueden comprar aquí.

Devesa Gardens

Otro plan que nunca falla es visitar el Devesa Gardens, donde los peques podrán ver a numerosos animales en la pequeña granja que hay en su interior y jugar a diferentes juegos. La entrada es gratuita y su horario es de lunes a domingo 8.00 a 23.00 horas.