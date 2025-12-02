El monumental Belén de Bancaja 2025 en Valencia: fechas, horarios y ubicación Está formado por más de 1.000 figuras en barro cocido, todas creadas y vestidas manualmente

María Gardó Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 10:43 Comenta Compartir

Los amantes de la tradición belenística lo tienen claro: el Belén de Bancaja es uno de los más emblemáticos. El Nacimiento fue creado en 1996 con más de mil figuras de barro cocido, que se ha sometido a seis meses de restauración y limpieza. Las piezas fueron desarrolladas por el maestro belenista José Luis Catalá y el escultor José Luis Mayo, tras tres años de investigación histórica basada en más de cincuenta libros sobre la vida de Jesús de Nazaret. Esta labor permitió recrear fielmente el ambiente, la arquitectura, los tejidos y los detalles del Israel de hace más de 2.000 años.

El belén está formado por más de 1.000 figuras en barro cocido, todas creadas y vestidas manualmente. Las escenas siguen un recorrido cronológico que narra los momentos más importantes del nacimiento de Jesús:

- La Anunciación en Nazaret

- El Nacimiento en Belén

- La Adoración de los Reyes Magos

- La Huida a Egipto

La última vez que estuvo en Valencia, en 2006, el Belén recibió 145.000 visitantes y, desde 1996 ha sumado un millón y medio.

Ubicación, días de apertura y horarios

Lugar: Fundación Bancaja (Plaza Tetuán, 23, Valencia).

Fechas: Del 29 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

Horarios: de lunes a domingo de 10 a 20.30 horas.

Horario Navidad: 24 de diciembre: de 10.00 a 14.00 horas, 25 de diciembre: de 16.30 a 20.30 horas, 31 de diciembre: de 10.00 a 20.30 horas, 1 de enero: de 16.30 a 20.30 horas, 6 de enero: de 10.00 a 20.30 horas.