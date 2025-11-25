La pista de hielo por Navidad en Valencia 2025 cambio de precio: fecha de apertura y horarios Es uno de los planes preferidos para celebrar esta época mágica

María Gardó Valencia Martes, 25 de noviembre 2025, 11:01

Valencia ya respira Navidad en cada uno de sus rincones. Tras el encendido oficial del pasado viernes, la capital del Turia se ha sumergido en los días más mágicos del año. No obstante, aún quedan atracciones y mercados por instalarse.

Uno de las instalaciones más deseadas para celebrar las navidades es la pista de hielo. La Asociación de Comercios del Centro de Valencia es la encargada de montarla. Niños y mayores disfrutan patinando en un plan perfecto para estas fechas, que recuerda a aquellas estampas que hemos visto en más de una ocasión en las películas norteamericanas.

La pista de hielo, que se situará en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, estará disponible desde el viernes 28 de noviembre. Su horario será de lunes a domingo, de 11.00 a 23.00 horas (cierre de taquilla y último pase a las 22.00 horas). Mientras el 24 y el 31 de diciembre, tendrá un horario de 11.00 a 20.00 horas (cierre de taquilla y último pase a las 19.00 horas). La entrada tiene un coste de 10 euros, lo que supone un incremento en sus precios respecto a años anteriores, cuando costaba 9 euros. Con un divertivale el precio será de 7 euros. El precio incluye los patines y una sesión de 30 minutos.

El tiovivo y el tren de los Comerciantes completan la oferta de ocio navideño que aterrizará en la plaza del consistorio junto a la pista de hielo este próximo viernes.

El pasado 21 de noviembre ya se dio el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido del gran árbol de 25 metros en la plaza del Ayuntamiento. Este año Valencia ha estrenado, además, 45 árboles repartidos por toda la ciudad, 274 arcos luminosos y nuevos motivos decorativos en calles como Colón, San Vicente y Ruzafa.