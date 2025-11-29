Ruta de belenes 2025 en Valencia: ubicaciones, horarios e imprescindibles A partir de este fin de semana el público ya podrá visitar varios de los presebres de la ciudad

Fabiana Fuentes Valencia Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:42 | Actualizado 01:52h.

Con la Navidad cada vez más cerca, llega una de las actividades favoritas de los vecinos de Valencia: ver los belenes colocados en la ciudad. Desde creaciones artesanales hasta nacimientos monumentales que prometen una ruta llena de historia y creatividad acompañada de un ambiente navideño en cada rincón. A continuación, te dejamos una selección de los imprescindibles de este año, que estarán disponibles a partir de este fin de semana:

Belén del salón de cristal

El salón de cristal, ubicado en la Plaza del Ayuntamiento, albergará nuevamente un nacimiento monumental. Desde 2016, la Asociación de Belenistas de Valencia es la encargada de crear escenas clásicas como la llegada del Niño Jesús, la anunciación de los pastores, los Reyes Magos, escenas de la vida cotidiana y propuestas que rinden homenaje a la cultura valenciana. Destaca una figura inspirada en la fiesta de San Cristóbal, en la que un pastor atraviesa un río con un niño en brazos.

El pesebre de 40 metros cuadrados tendrá piezas exclusivas y únicas de una colección de artesanos de prestigio internacional, entre las que destaca la figura de una buñolera, creada especialmente para el pesebre de 2024. La inauguración será el 2 de diciembre y podrá visitarse de manera gratuita durante toda la temporada navideña.

Nacimiento en la Plaza del Ayuntamiento

Esta visita puede juntarse con la anterior, ya que a tan solo unos pocos pasos podrá apreciarse otro nacimiento en plena Plaza del Ayuntamiento. Este está inspirado en una versión grecolatina que reúne a la Virgen María, San José y el Niño Jesús, obra del artista fallero José Puche, acompañados por el buey, la mula y la estrella de Oriente de Ceballos y Sanabria. Además, el 5 de enero, durante la cabalgata de los Reyes Magos, estos harán una breve parada en el belén para escenificar la adoración y entregar los presentes.

Pesebre en la Plaza de la Reina

Este representa uno de los más llamativos, debido a que las figuras que lo componen fueron donadas por el Gremio de Artistas Falleros y que las creadoras Pilar y María José Luna han transformado en un pesebre monumental. Más de una docena de piezas de tamaño real recrean el ángel anunciador y la adoración de los Reyes de Oriente y de los pastores y dan vida a una composición de gran formato en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad.

Belén en el Mercado de Colón

Desde el sábado 29 de noviembre, este lugar acogerá el Market Belenistas, donde las personas podrán adquirir piezas para sus propios pesebres. Además, en una de las entradas del recinto está colocado el tradicional belén a tamaño natural para recibir a los visitantes de este año. Por otro lado, contará con una programación navideña que incluye espectáculos, conciertos e inclusive una proyección de »El Cascanueces». Asimismo, desde el 2 hasta el 5 de enero, los niños podrán disfrutar de la llegada de los Reyes dejando sus cartas y compartiendo con ellos.

Belen de Roca en Meliana

Se podrá visitar desde el 29 de noviembre hasta el 11 de enero en este municipio de Valencia. Desde hace 36 años, las familias Almela-Pascual y Pascual-Doménech le dan vida a este nacimiento de 50 metros cuadrados y más de 7.000 figuras. Este se compone de personajes y animales, que van desde 1 cm, la figura más pequeña, y 18 cm, la más grande. Su horario de visita es por las mañanas de 11.00 a 14.00 horas y por las tardes de 17.00 a 20.00 horas.

Belen monumental de Nuevo Centro

La Asociación de Belenistas de Valencia invita al público a disfrutar de este pesébre instalado en la Plaza de Navidad del centro comercial. Con 27 metros cuadrados de escenas artesanales, este belén se remonta a la Palestina de hace más de 2.000 años. En él se podrán ver pastores esquilando ovejas, lavanderas junto al río y niños jugando, oficios tradicionales como panadero, herrero o zapatero y la adoración del Niño Jesús en una gruta, con la llegada de los Reyes Magos.

Cada figura y construcción está hecha a mano con materiales como poliestireno, escayola y pintura. Se podrá acceder de forma gratuita desde el 21 de noviembre hasta el 5 de enero.

Belén de la Fundación Bancaja

Fue expuesto por primera vez en Valencia en 1996, pero tras pasar varios meses en procesos de restauración y limpieza, finalmente volverá este sábado 29 de noviembre a la ciudad. Su adecuación estuvo a cargo de Mayo, Taller de Arte; las artistas falleras María Pilar Luna y María José Luna del taller Vicente Luna Cerveró C.B. y la escultora y restauradora Ana Belén Vidal.

Está compuesta por un total de 1.000 figuras de elaboración artesanal en la que se muestra un amplio relato histórico en orden cronológico, que se inicia con la Anunciación en Nazaret, pasa por el Nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y termina con la Huida a Egipto para eludir la amenaza de Herodes.

Todas las figuras están confeccionadas en barro cocido y los ropajes que portan los personajes han sido diseñados a partir de ilustraciones inspiradas en los libros William Hole y William Barclay que cuentan la vida de Jesucristo y el Jesús de Nazaret.

Ubicado en la Plaza de Tetuán, estará disponible hasta el 11 de enero de 2026 en el horario de lunes a domingo desde las 10.00 hasta las 20.30 horas. Los visitantes podrán adquirir sus entradas en la taquilla por un precio de cinco euros. Excepto los menores de cuatro años y los acompañantes de una persona con discapacidad.