Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Señal en directo de la toma de posesión de Pérez Llorca como president de la Generalitat
Unplash

El barrio de Valencia que celebra una fiesta de Navidad y un mercado solidario este puente de diciembre

La plaza de Benimaclet acogerá puestos donde asociaciones y colectivos locales ofrecerán productos artesanales

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 11:40

Comenta

Un barrio de Valencia celebra de forma especial la Navidad. Las calles de Benimaclet se engalanan para vivir las fechas más mágicas del año, a las que darán la bienvenida durante el puente de diciembre con una gran fiesta y un mercado solidario.

La plaza del barrio acogerá puestos donde asociaciones y colectivos locales ofrecerán productos artesanales con fines benéficos. Durante estos días, los más pequeños podrán también disfrutar de talleres pensados para ellos. A ellos se sumará la llegada de Papá Noel y del Paje Real.

Noticias relacionadas

El monumental Belén de Bancaja 2025 en Valencia: fechas, horarios y ubicación

El monumental Belén de Bancaja 2025 en Valencia: fechas, horarios y ubicación

La pista de hielo por Navidad en Valencia cambia de precio: fecha de apertura y horarios

La pista de hielo por Navidad en Valencia cambia de precio: fecha de apertura y horarios

Otro de los momentos más esperados será la inauguración de un Nacimiento monumental, uno de los momentos más esperados por grandes y pequeños.

Sábado 6 de diciembre de 2025

10.00 horas: Inicio del mercadillo solidario

12.00 horas: Taller de manualidades navideñas

18.00 horas: Actividades infantiles: pintacaras, cuentacuentos y juegos tradicionales

22.00 horas: Cierre del mercadillo

Domingo 7 de diciembre de 2025

10.00 horas: Apertura del mercadillo solidario

12.00 horas: Taller de manualidades navideñas

18.00 horas: Hora de llegada de Papá Noel

22.00 horas: Cierre del mercadillo

Lunes 8 de diciembre de 2025

10.00 horas: Apertura del mercadillo solidario

11.30 horas: Inauguración del Nacimiento monumental

12.30 horas: Taller de manualidades navideñas

18.00 horas: Llegada del Paje Real

21.00 horas: Cierre del mercadillo

El acceso a todas las actividades será totalmente gratuito, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en el ambiente festivo y solidario que caracteriza a Benimaclet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre de 75 años muere en el incendio de una vivienda en el centro de Valencia
  2. 2 Muere una niña de 13 años en una piscina de Vila-real
  3. 3

    Piden seis años de cárcel al conductor que atropelló a un niño en la Ronda Nord y se dio a la fuga
  4. 4 El horno de Valencia que hace uno de los mejores roscones de Reyes y acaba de ganar un Solete
  5. 5 La Policía desarticula en Castellón un grupo supremacista que se preparaba para cometer atentados
  6. 6

    El infierno de Angie: «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  7. 7 El exquisito menú que degustó el rey Felipe VI en Valencia
  8. 8 Otro ataque al cuartel de la Guardia Civil de Riba-roja: un hombre rompe a golpes la puerta e insulta a los agentes
  9. 9 Estos son los 21 nuevos locales con Soletes de Navidad en la Comunitat Valenciana
  10. 10 Aemet anuncia probables lluvias en la Comunitat Valenciana y señala dónde caerán hoy martes 2 de diciembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El barrio de Valencia que celebra una fiesta de Navidad y un mercado solidario este puente de diciembre

El barrio de Valencia que celebra una fiesta de Navidad y un mercado solidario este puente de diciembre