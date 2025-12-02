El barrio de Valencia que celebra una fiesta de Navidad y un mercado solidario este puente de diciembre La plaza de Benimaclet acogerá puestos donde asociaciones y colectivos locales ofrecerán productos artesanales

María Gardó Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 11:40

Un barrio de Valencia celebra de forma especial la Navidad. Las calles de Benimaclet se engalanan para vivir las fechas más mágicas del año, a las que darán la bienvenida durante el puente de diciembre con una gran fiesta y un mercado solidario.

La plaza del barrio acogerá puestos donde asociaciones y colectivos locales ofrecerán productos artesanales con fines benéficos. Durante estos días, los más pequeños podrán también disfrutar de talleres pensados para ellos. A ellos se sumará la llegada de Papá Noel y del Paje Real.

Otro de los momentos más esperados será la inauguración de un Nacimiento monumental, uno de los momentos más esperados por grandes y pequeños.

Sábado 6 de diciembre de 2025

10.00 horas: Inicio del mercadillo solidario

12.00 horas: Taller de manualidades navideñas

18.00 horas: Actividades infantiles: pintacaras, cuentacuentos y juegos tradicionales

22.00 horas: Cierre del mercadillo

Domingo 7 de diciembre de 2025

10.00 horas: Apertura del mercadillo solidario

12.00 horas: Taller de manualidades navideñas

18.00 horas: Hora de llegada de Papá Noel

22.00 horas: Cierre del mercadillo

Lunes 8 de diciembre de 2025

10.00 horas: Apertura del mercadillo solidario

11.30 horas: Inauguración del Nacimiento monumental

12.30 horas: Taller de manualidades navideñas

18.00 horas: Llegada del Paje Real

21.00 horas: Cierre del mercadillo

El acceso a todas las actividades será totalmente gratuito, invitando a vecinos y visitantes a sumergirse en el ambiente festivo y solidario que caracteriza a Benimaclet.