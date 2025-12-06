Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana Consulta el pronóstico del tiempo en las tres provincias para el fin de semana

María Gardó Valencia Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:56

Las rachas muy fuertes de viento siguen marcando el tiempo en la Comunitat Valenciana. Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado su previsión del tiempo para este puente de diciembre, donde predominará el ambiente despejado y la ausencia de precipitaciones.

Para este lunes se espera cielo poco nuboso o despejado. Habrá estratos bajos y brumas en el interior de Valencia por la mañana. Las temperaturas mínimas irán en descenso y máximas con cambios ligeros. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y sur de Alicante.

Ya de cara al martes la previsión es de cielo poco nuboso o despejado. Habrá probables brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana. Las temperaturas seguirán en descenso, salvo en el caso de las máximas en el interior de Valencia y Alicante, con pocos cambios.

Para el miércoles se espera cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas no sufirán cambios o irán en ligero ascenso.