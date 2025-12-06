Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat
Rachas de fuerte viento en Valencia. Paula Hernández

Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana

Consulta el pronóstico del tiempo en las tres provincias para el fin de semana

María Gardó

María Gardó

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 15:56

Comenta

Las rachas muy fuertes de viento siguen marcando el tiempo en la Comunitat Valenciana. Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado su previsión del tiempo para este puente de diciembre, donde predominará el ambiente despejado y la ausencia de precipitaciones.

Para este lunes se espera cielo poco nuboso o despejado. Habrá estratos bajos y brumas en el interior de Valencia por la mañana. Las temperaturas mínimas irán en descenso y máximas con cambios ligeros. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y sur de Alicante.

Ya de cara al martes la previsión es de cielo poco nuboso o despejado. Habrá probables brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana. Las temperaturas seguirán en descenso, salvo en el caso de las máximas en el interior de Valencia y Alicante, con pocos cambios.

Para el miércoles se espera cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas no sufirán cambios o irán en ligero ascenso.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El anestesista detenido por la muerte de la niña sustrajo los sedantes del Hospital de Manises
  2. 2

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  5. 5

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  6. 6 Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico
  7. 7

    Así perdió Valencia su milla de oro
  8. 8 Qué hacer este sábado 6 de diciembre en Valencia: belenes, mercadillos y un espectáculo piromusical
  9. 9 El castillo de fuegos artificiales que se dispara este sábado en Valencia
  10. 10

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana

Aemet confirma su previsión para el puente de diciembre en la Comunitat Valenciana