Qué hacer este sábado 6 de diciembre en Valencia: belenes, mercadillos y un espectáculo piromusical La ciudad ofrece las tradicionales opciones navideñas y mucho más

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:53

El espíritu navideño ya se siente en Valencia y la ciudad ofrece planes para todos los gustos. Desde actividades al aire libre hasta propuestas imprescindibles para disfrutar de un tiempo en familia o con amigos. Aquí te dejamos algunas de las más atractivas para este sábado, 6 de diciembre:

Ruta de belenes

Este mes de diciembre llega una de las actividades favoritas de los vecinos de Valencia: ver los belenes implantados en los alrededores de la ciudad. Desde creaciones artesanales hasta nacimientos monumentales que prometen una ruta llena de historia y creatividad acompañada de un ambiente navideño en cada rincón. A continuación, se presenta una selección de los imperdibles de este año:

-Belén del salón de cristal

-Nacimiento en la Plaza del Ayuntamiento

-Pesebre en la Plaza de la Reina

-Belén en el Mercado de Colón

-Belén de Roca en Meliana

-Belén monumental de Nuevo Centro

Para consultar la información completa, ubicaciones y horarios haz click en este enlace.

Mercado navideño Loriguilla

Este municipio valenciano a quince minutos de la capital celebra este fin de semana su mercado navideño. La Plaza del Ayuntamiento acogerá distintos comercios y asociaciones de la localidad que instalarán sus propios puestos para ofrecer sus productos y servicios. Además, habrá un espacio dedicado a dar visibilidad a diferentes proyectos impulsados por jóvenes. Durante estos tres días, el evento contará con una programación llena de actividades infantiles como cuentacuentos, talleres de bolas personalizadas, manualidades, pintacaras y propuestas con arcilla.

Mercado solidario en Benimaclet

Las calles de este barrio de Valencia se engalanan para vivir las fechas más mágicas del año, a las que darán la bienvenida durante el puente de diciembre con una gran fiesta y un mercado solidario. La plaza acogerá puestos donde asociaciones y colectivos locales ofrecerán productos artesanales con fines benéficos. También, durante estos días, los más pequeños podrán disfrutar de talleres pensados para ellos y de la llegada de Papá Noel y del Paje Real. Otro de los momentos más esperados será la inauguración de un Nacimiento monumental, que recrea las escenas clásicas de la llegada del Niño Jesús. Para obtener la programación completa pincha aquí.

Castillo de fuegos

Desde el pasado 21 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026, todos los sábados a las 18:30h, la Plaza del Ayuntamiento se iluminará con un espectáculo piromusical. Será un breve ramillete de 3 minutos que estará acompasado al ritmo de una canción y contará con un máximo de 49 kilos de pólvora. Pincha aquí para obtener más información.

Festival de villancicos

Este sábado 6 de diciembre, el Palau de la Música acoge la XXIX edición del Festival de Cançó Popular Nadalenca. Los grupos Veus de Forn d'Alcedo, Cor Calixti y Orfeó Veus Juntes serán los protagonistas de este evento lleno de emoción y espíritu navideño. En él, el público podrá disfrutar de los mejores villancicos y canciones populares que lo acercan a esta tradición. La entrada es gratuita hasta completar aforo y se llevará a cabo en la Sala Rodrigo a las 11.30h.

Market belenista

El Mercado de Colón acoge hasta el 8 de diciembre un mercado especializado donde el público podrá admirar y adquirir toda una variedad de figuras para los belenes particulares. Además, los visitantes pueden recorrer el lugar, disfrutar del ambiente y ver el tradicional belén de tamaño real ubicado en una de las entradas del recinto.

Balls al carrer: actuaciones al aire libre

Durante esta jornada también vuelven los bailes regionales de Balls al carrer para llenar de música la Plaza de los Fueros, junto a las Torres de Serrano. El horario será de 10.00 a 13.30 horas aproximadamente, con cada comisión fallera ofreciendo un pase de 20 minutos, que incluye la subida y bajada del escenario y la puesta en acción, siguiendo el orden del sorteo.

Espectáculo de motor extremo en Paiporta

Este municipio de Valencia recibe el Frank Motor Show hasta el 14 de diciembre en la Avenida de los Naranjos, 27. Se trata de un espectáculo familiar que reúne a los especialistas de los retos de El Hormiguero desde 2016 y al coach del programa Desafío. Este incluye acrobacias, derrapes, coches sobre dos ruedas y escenas de fuego que prometen un ambiente lleno de adrenalina y diversión para disfrutar en familia o con amigos. La función de este sábado será a las 16.30h y las entradas van desde los trece euros.

Espacio navideño en el centro

A partir de esta semana, del 3 al 8 de diciembre, el Mercado de la Tapineria, ubicado a pocos pasos de la Plaza de la Reina, dedicará un espacio navideño para disfrutar en familia o con amigos. El encuentro, organizado por Gato Gordo Eventos, busca crear una experiencia inmersiva y festiva para el público, aunando tradición, gastronomía y diseño en un entorno singular. La entrada es gratuita y el horario será 11.00 a 12.30 horas por las mañanas y 17.30 a 21 horas por las tardes.

Feria de atracciones de Navidad

La esperada feria de atracciones de Navidad ya está de vuelta en Valencia hasta el 18 de enero, junto a la antigua Estación del Grao, entre la Avenida de Francia y la calle Ingeniero Manuel Soto. Este 2025 cuenta con 49 juegos mecánicos, entre opciones para adultos y cerca de una veintena para los más pequeños, además de los ya clásicos puestos de comida, tómbolas y casetas de juegos. Este fin de semana, el horario será de 17:00 a 00:00 horas.

Feria del automóvil

El mayor concesionario de la Comunidad Valenciana y la feria más amplia del sector de automoción de España, llega a partir del 5 hasta el 8 de noviembre. En esta ocasión, ocupará los cuatro pabellones del Nivel 2 de Feria Valencia, con una superficie total de casi 50.000 metros cuadrados dedicados al mundo del automóvil. Este año participarán 46 marcas oficiales: Alpine, Ebro, Foton, KGM, Leapmotor, Lynk&Co, Subaru, Suzuki, XPeng, Ford, BMW, Mini, Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Kia, Hyundai, Renault, Toyota, Tesla, Volvo, Polestar, etc.

Además, habrá un espacio gastronómico con diez food trucks de cocina internacional: comida mexicana, parrilla argentina, especialidades alemanas, crepes francesas, gofres belgas, hamburguesas y mucho más. Las entradas tienen un precio de 6 euros si son adquiridas online (en taquilla cuesta 8 euros), pero para los menores de 16 años (acompañados) es gratuita. Para este sábado, el horario será de 11:00 a 20:00 horas.