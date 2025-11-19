Valencia disparará castillos en la plaza del Ayuntamiento por Navidad Los espectáculos, que se podrán disfrutar cada sábado desde el 22 de noviembre hasta el 5 de enero, irán acompañados de de luz y música

Valencia vivirá una Navidad muy fiel a su estilo. Y es que, con motivo de ese sentimiento fallero que es imposible de esconder, la pólvora jugará un papel protagonista durante la celebración de las fiestas navideñas. El Ayuntamiento de València ofrecerá una programación de espectáculos piromusicales semanales, que iluminará la plaza consistorial a las 18:30 horas de cada sábado de la Navidad.

El espectáculo de luces y color, que disparará la reconocida Pirotecnia Valenciana, será un breve ramillete de 3 minutos que estará acompasado al ritmo de una canción y contará con un máximo de 49 kilos de pólvora.

La programación se inaugurará este viernes 21 de noviembre de 2025, a las 18:30 horas en la plaza y continuará al día siguiente, sábado, 22 de noviembre y así el resto de sábados hasta el 3 de enero. El broche final de estos espectáculos llegará el 5 de enero, víspera de la festividad de Reyes.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha afirmado que estos castillos, que tendrán una duración aproximada de 3 minutos, «prometen llenar de magia, luz y color las tardes y noches navideñas de la ciudad» y, por ello, ha invitado a toda la población «a venir a la plaza del Ayuntamiento a disfrutar en compañía de familiares y amigos».