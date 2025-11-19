Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Catalá, sobre el PP valenciano tras la marcha de Mazón: «Lo que decida la dirección nacional»
Imagen de archivo de una mascletà nocturna en la plaza del Ayuntamiento. Jesús Signes

Valencia disparará castillos en la plaza del Ayuntamiento por Navidad

Los espectáculos, que se podrán disfrutar cada sábado desde el 22 de noviembre hasta el 5 de enero, irán acompañados de de luz y música

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Valencia vivirá una Navidad muy fiel a su estilo. Y es que, con motivo de ese sentimiento fallero que es imposible de esconder, la pólvora jugará un papel protagonista durante la celebración de las fiestas navideñas. El Ayuntamiento de València ofrecerá una programación de espectáculos piromusicales semanales, que iluminará la plaza consistorial a las 18:30 horas de cada sábado de la Navidad.

El espectáculo de luces y color, que disparará la reconocida Pirotecnia Valenciana, será un breve ramillete de 3 minutos que estará acompasado al ritmo de una canción y contará con un máximo de 49 kilos de pólvora.

La programación se inaugurará este viernes 21 de noviembre de 2025, a las 18:30 horas en la plaza y continuará al día siguiente, sábado, 22 de noviembre y así el resto de sábados hasta el 3 de enero. El broche final de estos espectáculos llegará el 5 de enero, víspera de la festividad de Reyes.

El concejal de Fallas, Santiago Ballester, ha afirmado que estos castillos, que tendrán una duración aproximada de 3 minutos, «prometen llenar de magia, luz y color las tardes y noches navideñas de la ciudad» y, por ello, ha invitado a toda la población «a venir a la plaza del Ayuntamiento a disfrutar en compañía de familiares y amigos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  2. 2 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  3. 3 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  6. 6

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  7. 7 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  8. 8 La moción de censura contra la alcaldesa Folgado en Torrent, más cerca
  9. 9

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  10. 10 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia disparará castillos en la plaza del Ayuntamiento por Navidad

Valencia disparará castillos en la plaza del Ayuntamiento por Navidad