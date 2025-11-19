Valencia ya tiene fecha y hora para el encendido del alumbrado de Navidad 2025 Un espectáculo de música y pirotecnia inaugurará las luces navideñas en la Plaza del Ayuntamiento

Andoni Torres Valencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:54 Comenta Compartir

El encendido de la luces de Navidad se ha convertido en un acontecimiento en la mayoría de la grandes ciudades españolas. También en Valencia. Y tiene ya día y hora: a las 19:30 horas del próximo viernes 21 de noviembre.

Bajo el título de 'La música encén el Nadal', el Ayuntamiento ha preparado una propuesta que incluye música, pirotecnia y una nueva y más amplia iluminación para dar la bienvenida a la Navidad de 2025. El próximo viernes, 21 de noviembre, la plaza del Ayuntamiento acogerá, a partir de las 19:30 horas, un gran espectáculo para inaugurar la campaña navideña.

El acto central será el encendido de las luces y de la ornamentación navideña. Un acto muy especial que contará con la actuación en directo de la cantante valenciana Melani García, ganadora del programa de televisión 'Tu cara me suena'.

Todo el espectáculo se desarrollará bajo el hilo conductor de un cuento tradicional de Navidad. Tras una primera parte de música en directo, la propuesta continuará con un espectáculo que aunará música y pólvora a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana, de Llosa de Ranes. Las falleras mayores de Vaencia, Carmen Prades y Marta Mercader, acompañadas por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, procederán después al encendido de luces.

El Ayuntamiento de Valencia destina 1.100.000 euros para iluminar y decorar más de un centenar de calles, plazas, parques, jardines y las quince pedanías de la ciudad.

El espacio central de la decoración navideña será la plaza del Ayuntamiento, que contará de nuevo con un árbol de Navidad que alcanzará los 25 metros de altura. Lucirá una decoración renovada y, paralelamente, los árboles naturales de la zona peatonal brillarán con guirnaldas luminosas tipo copa. Asimismo, la fuente de la plaza se iluminará también en tonos dorados, y será el punto de partida de un camino de estrellas tipo manta, que marcarán un recorrido luminoso en altura hacia las calles de María Cristina y Sant Vicent.

Más de 40 árboles de Navidad

Además del árbol de la plaza del Ayuntamiento, se encenderán otros 26 árboles repartidos por toda la ciudad; y otros 18 árboles en las distintas pedanías, todos ellos de, aproximadamente, seis metros de altura.

Además, se dispondrá de algo más de 300 arcos y banderolas en las principales calles, con un nuevo diseño en la calle Colón y adyacentes. La calle de la Paz va a contar con 60 arcos tipo lágrima como el año pasado, pero este año con la novedad de que son de tipo glitter, un material que también brilla y se ilumina durante el día. Y en las avenidas del Cid y de Catalunya, en las Grandes Vías de acceso a la ciudad y en la avenida JJ Dómine se han instalado cuatro kilómetros de guirnalda de luz suspendida en forma de zigzag, así como en las principales zonas comerciales, como la calle Don Juan de Austria y el Paseo de Russafa, así como en las calles próximas al Mercado Central.

Una cometa gigante

La decoración urbana contará con otros elementos destacables como el cometa gigante que se ubicará junto a las Torres de Serranos; un reno luminoso 3D en la rotonda de la avenida de la Plata próxima a la Ciudad de las Artes y las Ciencias; la esfera transitable en la plaza de Segrelles; o la campana también transitable en la plaza del Patriarca.

El Belén luminoso que el año pasado estaba en la plaza de San Agustín, se habilitará este año en la portada del antiguo hospital de la calle del Hospital. Más de 60 farolas de la plaza de la Reina tendrán adornos luminosos tridimensionales; así como 55 farolas monumentales de las grandes vías y de los puentes de Aragón, de Campanar y de las Glorias Valencianas. Y, junto a todo ello, se contempla la iluminación y decoración de los mercados municipales de la ciudad y del Mercado de Colón.