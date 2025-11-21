Valencia enciende las luces de la Navidad

Música, instrumentos, pirotecnia, confeti y luz. Con todos estos ingredientes la plaza del Ayuntamiento de Valencia se ha convertido este viernes en el epicentro de ... la Navidad, una Navidad de cuento que muchos valencianos llevaban tiempo esperando. Además el frío ha hecho acto de aparición en el evento, lo que ha dado todavía aún más ambiente.

La plaza estaba muy llena, casi como un día de mascletà, porque todo el mundo quería tener su 'reel' y foto con el acto inaugural del encendido de luces de Navidad.

En penumbra, y con las linternas de muchos móviles encendidas, ha comenzado el evento, donde una voz en off, la de Rafa Martí (la voz habitual de las exaltaciones falleras) se ha convertido por un día en narrador de un cuento creado para la ocasión.

El lema del encendido de este año ha sido 'La música encén el Nadal' y la voz del narrador del cuento ha dado paso a la protagonista del cuento, una niña que llega a la ciudad, de nombre Mara (en un guiño a la Mare de Déu, la Mare dels valencians), para celebrar la Navidad y se encuentra con un sitio triste y apagado. Un señor le recuerda que sólo la música enciende la Navidad y que en la ciudad hace tiempo que se fue el último músico.

Mara, que viaja con un violín bajo el brazo, ha comenzado a tocar la pieza 'When you wish upon a Star', de la película Pinocchio, que hace referencia a que cuando se proyecta un deseo a una estrella, algo va a suceder y, de repente, se han ido encendiendo de forma aleatoria las luces de las ventanas y balcón del Ayuntamiento de Valencia, que han representado los colores de la Senyera.

Con esta actuación se ha querido simbolizar que la ciudad ha comenzado a despertar con la música, los niños han salido a la calle y, de inmediato han cobrado protagonismo los niños de la coral Juan Bautista Comes, con la dirección de Cristina Contreras y con Josep Manuel Campos. Las piezas musicales que se han podido escuchar son 'Christmas Canon' y la de 'Immanuel'.

Una de las sorpresas que ha despertado el aplauso acalorado de los presentes es la salida en escena de la valenciana Melani García, la ganadora de 'Tu cara me suena', que se ha ganado el corazón de los valencianos y visitantes con la interpretación de canciones Disney, un medley Disney con arreglos para la ocasión, donde se han podido reconocer canciones de las películas de Peter Pan; La Bella y la Bestia; El Rey León; Aladdin y Frozen. Y ha estado acompañada al piano por Eduard Marquina, especialista en música jazz, y por el violinista Federico Nathan, profesor de la escuela Berklee de Valencia.

Como ya dijo Juan Pablo Valero, director general de Valencia Music City, no iba a ser un acto de sólo apretar el interruptor y ya está. Argumentó que habría sorpresas y música en vivo y los adultos se han convertido por unos minutos en unos niños más.

El argumento del cuento de Navidad que se ha podido escuchar en la plaza del Ayuntamiento ha continuado con la interpretación de la canción 'Recuérdame' de la película Coco, por parte de la niña solista del coro, Yaimar Peña.

Un momento muy emotivo también ha sido cuando el narrador ha puesto el punto final al cuento y ha invitado al público presente a corear una cuenta atrás.

Ampliar Valencia enciende las luces de Navidad. LP

Cuentra atrás y piromusical al ritmo de Mariah Carey

Después de corear al unísono los números 3, 2, 1... la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, y sus respectivas cortes han dado al 'interruptor' de la luz para encender la Navidad de Valencia.

Acto seguido, un estallido de confeti ha dado paso al espectáculo piromusical, a cargo de Pirotecnia Valenciana, que ha servido para realzar la iluminación de Navidad con un ramillete de tres minutos, con 49 kilos de pólvora, que ha estado acompañado de la canción con más descargas en estas fechas navideñas: 'All I Want for Christmas Is You', con la versión de Maria Carey, seguido de una 'playlist' de villancicos.

De inmediato Carmen Prades y Marta Mercader han inmortalizado el momento con fotografías con todas sus compañeras de la corte y se ha incorporado al retrato Melani García, que ha explicado ue para ella «ha sido muy emocionante cantar estas melodías para los valencianos».

Ampliar

La alcaldesa, María José Catalá también ha expresado su satisfacción por un evento «que cada vez reúne en la plaza a más personas, algo que es reconfortante». «Hemos vinculado la música ocn la estrategia Valencia Music City y el resultado ha sido perfecto», que indicado la alcaldesa, que también ha expresado que espera que sean «unas Navidades especiales para las familias valencianas y los comerciantes».

Cabe recordar que la programación de piromusicales de Navidad de la plaza del Ayuntamiento continuará este sábado, a las 18.30 horas, en la plaza del Ayuntamiento y se dispararán ramilletes a la misma hora los días 29 de noviembre, 6, 13, 20 y 27 de diciembre y 3 y 5 de enero.

Pista de hielo, carrusel y noria

También es importante resaltar que la pista de hielo que impulsa la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y el carrusel, han empezado a funcionar este viernes en la plaza del Ayuntamiento.

A ello se sumará este sábado la apertura de la nueva noria infantil con ocho cabinas y el trenecito de Alicia en el País de las Maravillas que la misma asociación ha instalado en la plaza de San Agustín, para crear un rincón romántico navideño.

Todo ello se completa con la decoración que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto en la plaza de la Reina, con tres instrumentos, un saxo, un tambor y un violonchelo donde los visitantes se pueden hacer fotos, unas piezas que recuerdan la iniciativa Valencia Music City. Una plaza que, además, cuenta con una iluminación con columnas de luces y estrellas.

También en la céntrica plaza de la Virgen ha llegado la Navidad, y la Generalitat ha instalado un árbol navideño y, una edición más, se ha decorado el jardín del Palau de la Música con un trineo de luces, renos y elfos.

Próxima cita: el belén del Salón de Cristal para el 2 de diciembre

Eso sí, como este año se ha adelantado el acto del encendido de luces de la plaza del Ayuntamiento, para hacerlo coincidir con las fiesta de Santa Cecilia (patrona de los músicos), no se ha hecho la presentación del belén del Salón de Cristal del Ayuntamiento, ya que este comenzará a montarse este sábado y abrirá al público el 2 de diciembre.

Estos días los valencianos y turistas ya pueden recorrer Valencia para buscar su rincón favorito de las luces de Navidad. En el caso de la plaza del Ayuntamiento, podrán ver el árbol navideño que está repleto de notas musicales. Además del árbol de la plaza del Ayuntamiento, se encenderán otros 26 árboles repartidos por toda la ciudad en los distintos distritos y juntas municipales; y otros 18 árboles en las distintas pedanías de la ciudad, todos ellos de, aproximadamente, 6 metros de altura.

Además, se dispondrá de algo más de 300 arcos y banderolas en las principales calles de la ciudad, con un nuevo diseño en la calle Colón y adyacentes, que ya se puede ver.

La calle de la Paz contará con una novedad. Tendrá 60 arcos tipo lágrima como el año pasado, pero ahora serán tipo glitter, un material que también brilla y se ilumina durante el día. Y en las avenidas del Cid y de Catalunya, en las Grandes Vías de acceso a la ciudad y en la avenida JJ Dómine se han instalado cuatro kilómetros de guirnalda de luz suspendida en forma de zigzag, así como en las principales zonas comerciales, como la calle Don Juan de Austria y el Paseo de Ruzafa, así como en las calles próximas al Mercado Central.