Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico El Ayuntamiento habilita nuevas líneas de autobús y pondrá más de 500 agentes de policía para supervisar la seguridad sobre el asfalto

El Ayuntamiento de Valencia ya ha hecho público el operativo especial para velar por el buen desarrollo del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, que se celebra el próximo domingo 7 de diciembre.

El dispositivo activará un total de 510 agentes de la Policía Local para garantizar la seguridad y movilidad de la ciudad durante la celebraciónde esta prueba que reunirá a más de 35.000 corredores internacionales y, según la organización, será la más multitudinaria de la historia.

El concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, ha señalado que es necesario cortar el tráfico a partir del viernes 5 de diciembre para facilitar los preparativos y el desarrollo de esta cita deportiva.

Viernes

A partir de las 22:00 horas del viernes 5 de diciembre, se cerrará el tráfico rodado del puente de Monteolivete en ambos sentidos y el vial de Profesor Lopez Piñero en dirección al centro de la ciudad para el montaje del arco de salida de la prueba.

Por otra parte, se realizarán cortes intermitentes en a,mbos sentidos de las avenidas Hermanos Maristas y Instituto Obrero de Valencia desde las 22:00 hasta las 06:00 horas del sábado.

Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado y hasta las 22:00 horas del domingo, salvo las transversales que se abrirán a partir de las 10:30h, y el tramo entre Ausiás March y Bombero Ramón Duarte que se abrirá a las 13:00 horas.

Sábado

El sábado 6 de diciembre se procederá al corte de la Alameda, entre plaza Europa y el puente de l'Assut de l'Or, de 6:00 a 14:00 horas aproximadamente, con el fin de albergar el 'mini maratón'. Además, también se realizarán cortes en Alcalde Reig, entre la avenida de la plata y el puente del Regne sentido entrada a la ciudad desde las 21:00 horas.

Domingo

Los cortes para albergar el recorrido del maratón, el mismo domingo empezarán una hora antes del inicio de la carrera, a las 07:00 horas, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal - Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.

Toda la información sobre las incidencias de tráfico en las zonas afectadas podrá segurise en tiempo real en la cuenta de X (anterior Twitter) del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento @transitvalencia, en la aplicación App Valencia, en el apartado de movilidad del geoportal municipal y también a través de las aplicaciones de Google Maps y Waze.