Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramos cortados por el Maratón de Valencia 2025. Ayuntamiento de Valencia

Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico

El Ayuntamiento habilita nuevas líneas de autobús y pondrá más de 500 agentes de policía para supervisar la seguridad sobre el asfalto

Mario Lahoz

Valencia

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:22

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ya ha hecho público el operativo especial para velar por el buen desarrollo del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2025, que se celebra el próximo domingo 7 de diciembre.

El dispositivo activará un total de 510 agentes de la Policía Local para garantizar la seguridad y movilidad de la ciudad durante la celebraciónde esta prueba que reunirá a más de 35.000 corredores internacionales y, según la organización, será la más multitudinaria de la historia.

El concejal de Policía Local y Movilidad, Jesús Carbonell, ha señalado que es necesario cortar el tráfico a partir del viernes 5 de diciembre para facilitar los preparativos y el desarrollo de esta cita deportiva.

Viernes

A partir de las 22:00 horas del viernes 5 de diciembre, se cerrará el tráfico rodado del puente de Monteolivete en ambos sentidos y el vial de Profesor Lopez Piñero en dirección al centro de la ciudad para el montaje del arco de salida de la prueba.

Por otra parte, se realizarán cortes intermitentes en a,mbos sentidos de las avenidas Hermanos Maristas y Instituto Obrero de Valencia desde las 22:00 hasta las 06:00 horas del sábado.

Estas vías volverán a cerrarse al tráfico rodado desde las 22:00 horas del sábado y hasta las 22:00 horas del domingo, salvo las transversales que se abrirán a partir de las 10:30h, y el tramo entre Ausiás March y Bombero Ramón Duarte que se abrirá a las 13:00 horas.

Sábado

El sábado 6 de diciembre se procederá al corte de la Alameda, entre plaza Europa y el puente de l'Assut de l'Or, de 6:00 a 14:00 horas aproximadamente, con el fin de albergar el 'mini maratón'. Además, también se realizarán cortes en Alcalde Reig, entre la avenida de la plata y el puente del Regne sentido entrada a la ciudad desde las 21:00 horas.

Domingo

Los cortes para albergar el recorrido del maratón, el mismo domingo empezarán una hora antes del inicio de la carrera, a las 07:00 horas, y durante el Maratón permanecerá invertido el sentido del paso inferior de Menéndez Pidal - Tirso de Molina, lo que permitirá la salida de tráfico de sur a norte de la ciudad.

Toda la información sobre las incidencias de tráfico en las zonas afectadas podrá segurise en tiempo real en la cuenta de X (anterior Twitter) del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento @transitvalencia, en la aplicación App Valencia, en el apartado de movilidad del geoportal municipal y también a través de las aplicaciones de Google Maps y Waze.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  2. 2 Encapuchados siembran el temor en Náquera con una oleada de robos a chalés: «Yo no me quedo sola en casa»
  3. 3

    El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»
  4. 4

    «Cojonudo»: el WhatsApp de Mazón a Pradas tras ser informado de la situación en La Ribera y el Poyo el día de la dana
  5. 5

    Varias clínicas dentales borran en sus webs el nombre del anestesista detenido por la muerte de la niña de Alzira
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7 Un joven se entrega a la Policía como autor del ataque con un machete en el centro de Valencia
  8. 8

    La mano derecha de Mazón a Pradas cuando esta pide confinar a la población: «Tranquila, ché»
  9. 9

    David Serra, el conseller número 12 del gobierno de Pérez Llorca
  10. 10 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Sueca desaparecido desde febrero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico

Calles cortadas en Valencia por el Maratón 2025: así afecta al tráfico