Mapa previsto para el sábado por la mañana. Aemet

Aemet avanza el tiempo en la Comunitat Valenciana para el puente de diciembre

Consulta la previsión del tiempo para los próximos días

Andoni Torres

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:14

La Comunitat Valenciana empieza un puente festivo de tres días, del sábado 6 al lunes 8 de diciembre, con la vista puesta en el cielo. Son jornadas ideales para el ocio y las escapadas al aire libre, o para disfrutar de la gran cantidad de eventos que se celebran, entre ellos, el Maratón de Valencia. Aemet ha publicado ya la previsión del tiempo para los próximos días.

Sábado 6

El sábado amanecerá con cielo nuboso, tendiendo a cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas por la tarde. Las temperaturas subirán, aunque de forma ligera en el caso de las mínimas en el litoral. En Valencia y Alicante, el viento soplará moderado del oeste, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas del interior durante la primera mitad del día. En Castellón se espera viento flojo del noroeste, con aumentos ocasionales de intensidad.

Domingo 7

Aemet prevé cielo poco nuboso o despejado en la mitad sur e intervalos de nubes altas en la mitad norte de la Comunitat. Serán probables bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana. Las temperaturas mínimas subirán. El viento soplará flojo de componente oeste, con intervalos de intensidad moderada en Valencia y sur de Alicante.

El tiempo durante el Maratón de Valencia

Aemet prevé viento de poniente durante las horas de celebración del Maratón de Valencia. La agencia anuncia rachas de entre 20 y 30 km/h, algo más intensas a medida que aumente el calentamiento diurno y con él la turbulencia. No es un viento muy adverso aunque puntualmente puede resultar algo molesto para los corredores, según explica la agencia. La temperatura rondará entre los 14 grados de mínima y los 23 de máxima. No se prevé lluvia.

Lunes 8

Lunes festivo (la Inmaculada) con cielo poco nuboso o despejado. Serán probables brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia por la mañana. Las temperaturas bajarán, salvo en el caso de las máximas en el interior de Valencia y Alicante. El viento soplará flojo variable, con intervalos de oeste flojo ocasionalmente moderado en Valencia a primeras horas y al final del día.

