Castillo de fuegos artificiales en Valencia.

El castillo de fuegos artificiales que se dispara este sábado en Valencia

El espectáculo está organizado por Pirotecnia Valenciana

María Gardó

María Gardó

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:44

Desde que hace dos semanas se encendieran las luces de Navidad, Valencia ya vive sumergida en el ambiente mágico típico de estas fechas. Durante el puente de diciembre, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un buen abanico de planes que ofrece la capital del Turia.

La pólvora tampoco faltará. Para este sábado, hay programado un espectáculo piromusical en la plaza del Ayuntamiento de Valencia que se disparará a las 18.30 horas. Será el momento en el que se encenderán, además, todas las luces navideñas.

Este disparo organizado por Pirotecnia Valenciana es la gran novedad de la Navidad 2025 en Valencia. Se celebrará todos los sábados del calendario hasta el 3 de enero de 2026.

También al finalizar la Cabalgata de Reyes, el 5 de enero, se lanzará otro castillo.

