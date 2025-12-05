Siete planes gratuitos para disfrutar del puente en Valencia

Fabiana Fuentes Valencia Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:01 Comenta Compartir

Con la Navidad en Valencia, no faltan planes para disfrutar del fin de semana con amigos o familia, y lo mejor de todo: sin gastar un euro. La agenda incluye actividades al aire libre, espectáculos y exposiciones, pero sobre todo, ferias y mercadillos navideños para adelantar los regalos de estas fiestas. A continuación, aquí te dejamos las opciones que no te puedes perder para aprovechar al máximo este puente:

Mercado solidario en Benimaclet

Las calles de este barrio de Valencia se engalanan para vivir las fechas más mágicas del año, a las que darán la bienvenida durante el puente de diciembre con una gran fiesta y un mercado solidario. La plaza acogerá puestos donde asociaciones y colectivos locales ofrecerán productos artesanales con fines benéficos. También, durante estos días, los más pequeños podrán disfrutar de talleres pensados para ellos y de la llegada de Papá Noel y del Paje Real. Otro de los momentos más esperados será la inauguración de un Nacimiento monumental, que recrea las escenas clásicas de la llegada del Niño Jesús. Para obtener la programación completa pincha aquí.

Castillo de fuegos artificiales

Desde el pasado 21 de noviembre hasta el 5 de enero de 2026, todos los sábados, a las 18:30 horas, la Plaza del Ayuntamiento se iluminará con un espectáculo piromusical. Será un breve ramillete de 3 minutos que estará acompasado al ritmo de una canción y contará con un máximo de 49 kilos de pólvora. Pincha aquí para obtener más información.

Gran exposición de lego en Alaquás

Este viernes, 5 de diciembre, regresa al Castillo de Alaquás la exposición de bloques más grande de la Comunidad Valenciana. En ella, los visitantes podrán ver distintas maquetas temáticas, diorama minero y otras creaciones originales para todas las edades. Por ejemplo, entre las piezas más destacadas se encuentra una recreación del puente de la solidaridad, en honor a los afectados de la DANA. La entrada es libre y gratuita y se podrá visitar hasta el 5 de enero de lunes a domingo en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. A excepción de los días 6, 7, 8, 24, 31 de diciembre y 1 de enero, en los que permanecerá cerrada.

Festival de villancicos

Este sábado 6 de diciembre, el Palau de la Música acoge la XXIX edición del Festival de Cançó Popular Nadalenca. Los grupos Veus de Forn d'Alcedo, Cor Calixti y Orfeó Veus Juntes serán los protagonistas de este evento lleno de emoción y espíritu navideño. En él, el público podrá disfrutar de los mejores villancicos y canciones populares que lo acercan a esta tradición. La entrada es gratuita hasta completar aforo y se llevará a cabo en la Sala Rodrigo a las 11.30h.

Feria navideña a media hora de Valencia

Faura celebra este fin de semana su feria anual para dar la bienvenida a la Navidad. Durante el 5 hasta el 7 de diciembre, sus calles se llenarán de música para reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo repleto de actividades. Entre ellas, el viernes, habrá una muestra del Museu del Joguet de la Universitat Politècnica de Valencia que se podrá visitar en el interior del Ayuntamiento de Faura; el sábado, será el turno del deporte y la convivencia con una mañana de pilota valenciana y el domingo, en las calles Mayor y Santa Bárbara, se instalará un mercado navideño que ofrece dulces, juguetes, artesanía y otros complementos. También, incluye música en vivo y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo el último día.

Mercado navideño Loriguilla

Este municipio valenciano a quince minutos de la capital celebra este fin de semana su mercado navideño. La Plaza del Ayuntamiento acogerá distintos comercios y asociaciones de la localidad que instalarán sus propios puestos para ofrecer sus productos y servicios. Además, habrá un espacio dedicado a dar visibilidad a diferentes proyectos impulsados por jóvenes. Durante estos tres días, el evento contará con una programación llena de actividades infantiles como cuentacuentos, talleres de bolas personalizadas, manualidades, pintacaras y propuestas con arcilla.

Ruta de belenes

Este mes de diciembre llega una de las actividades favoritas de los vecinos de Valencia: ver los belenes implantados en los alrededores de la ciudad. Desde creaciones artesanales hasta nacimientos monumentales que prometen una ruta llena de historia y creatividad acompañada de un ambiente navideño en cada rincón. A continuación, se presenta una selección de los imperdibles de este año. La mayoría son gratuitos aunque otros tienen un coste bajo:

-Belén del salón de cristal

-Nacimiento en la Plaza del Ayuntamiento

-Pesebre en la Plaza de la Reina

-Belén en el Mercado de Colón

- Belén de Bancaja

- Belén en el Mercado Central

-Belén de Roca en Meliana

-Belén monumental de Nuevo Centro

Para consultar la información completa, ubicaciones y horarios haz click en este enlace.