Mercadillos y ferias navideñas gratuitas para visitar este puente de diciembre en Valencia La ciudad ofrece sus mejores propuestas para quienes buscan regalos únicos

Fabiana Fuentes Valencia Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:24

Este fin de semana, la ciudad se enciende con el espíritu navideño y los mercadillos vuelven a convertirse en el plan estrella. Entre luces cálidas, puestos artesanales y el aroma a chocolate caliente, las ferias festivas ofrecen sus mejores propuestas para quienes buscan regalos únicos, actividades en familia o simplemente un paseo diferente. Aquí te dejamos las opciones más destacadas:

Mercadillos

-Mercado solidario Benimaclet

Las calles de este barrio de Valencia se engalanan para vivir las fechas más mágicas del año, a las que darán la bienvenida durante el puente de diciembre con una gran fiesta y un mercado solidario. La plaza acogerá puestos donde asociaciones y colectivos locales ofrecerán productos artesanales con fines benéficos. También, durante estos días, los más pequeños podrán disfrutar de talleres pensados para ellos y de la llegada de Papá Noel y del Paje Real. Otro de los momentos más esperados será la inauguración de un Nacimiento monumental, que recrea las escenas clásicas de la llegada del Niño Jesús. Para obtener la programación completa pincha aquí.

-Mercado navideño Loriguilla

Este municipio valenciano, a quince minutos de la capital, celebra este fin de semana la llegada de la Navidad. La Plaza del Ayuntamiento acogerá un mercadillo con distintos comercios y asociaciones de la localidad que instalarán sus propios puestos para ofrecer sus productos y servicios. Además, habrá un espacio dedicado a dar visibilidad a diferentes proyectos impulsados por jóvenes. Durante estos tres días, el evento contará con una programación llena de actividades infantiles como cuentacuentos, talleres de bolas personalizadas, manualidades, pintacaras y propuestas con arcilla.

-Espacio navideño en el Mercado de la Tapineria

A partir de esta semana, del 3 al 8 de diciembre, el Mercado de la Tapineria, ubicado a pocos pasos de la Plaza de la Reina, dedicará un espacio navideño para disfrutar en familia o con amigos. El encuentro, organizado por Gato Gordo Eventos, busca crear una experiencia inmersiva y festiva para el público, aunando tradición, gastronomía y diseño en un entorno singular. La entrada es gratuita y el horario será el siguiente:

-3 de diciembre: 17.30 a 21.00 horas.

-4 al 7 de diciembre: 11.00 a 12.30 horas por las mañanas y 17.30 a 21 horas por las tardes.

-8 de diciembre: 11.00 a 12.30 horas por las mañanas y 17.30 a 20.00 horas por las tardes.

-Market belenista en el centro

El Mercado de Colón acoge hasta el 8 de diciembre un mercado especializado donde el público podrá admirar y adquirir toda una variedad de figuras para los belenes particulares. Además, los visitantes pueden recorrer el lugar, disfrutar del ambiente y ver el tradicional belén de tamaño real ubicado en una de las entradas del recinto.

-Mercado navideño en Canet de Berenguer

El mercado de Canet de Berenguer regresa este fin de semana a las emblemáticas Carrer de les Parres y Plaza de la Iglesia. Entre ellas se instalarán los tradicionales puestos de artesanía, regalos, productos locales y dulces típicos de la temporada. Además, el lugar tendrá música en vivo, talleres, actividades para todas las edades y una cuidada decoración navideña con luces cálidas.

-Mercado de Navidad en Torrent

Este puente, la ciudad vivirá un ambiente diferente con la llegada del mercado navideño en la avenida al Vedat, uno de los ejes comerciales más activos del municipio. Los visitantes podrán encontrar gran variedad de puestos que ofrecen productos hechos a mano, artesanía, regalos, decoración navideña, bisutería, juguetes y un espacio gastronómico.

-Mercado navideño en Xativa

Del 5 al 31 de diciembre, el parque Glorieta José Espejo volverá a acoger el Mercado de Navidad, impulsado por Adexa y Gastro Rod-Arte en colaboración con el Ayuntamiento. Este año contará con 16 casetas y 5 food-trucks, así como con programación de talleres, música en directo y actividades familiares. Además, habrán juegos tradicionales, «pequediscos», conciertos de jazz y una degustación de turrones. El horario será de 11.00 a 23.00 horas, excepto los días 24 y 31 de diciembre que cerrará a las 19.00 horas.

Ferias

-Feria navideña en Faura

Este municipio valenciano, a media hora de la capital, celebra este fin de semana su feria anual para dar la bienvenida a la Navidad. Durante el 5 hasta el 7 de diciembre, sus calles se llenarán de música para reunir a vecinos y visitantes en un ambiente festivo repleto de actividades. Entre ellas, el viernes, habrá una muestra del Museu del Joguet de la Universitat Politècnica de Valencia que se podrá visitar en el interior del Ayuntamiento de Faura; el sábado, será el turno del deporte y la convivencia con una mañana de pilota valenciana y el domingo, en las calles Mayor y Santa Bárbara, se instalará un mercado navideño que ofrece dulces, juguetes y otros complementos. También, incluye música en vivo y un espectáculo de fuegos artificiales que iluminará el cielo el último día.

-Feria de Artesanía en la Plaza de la Reina

A partir de la semana pasada hasta el 6 de enero de 2026, se podrá disfrutar de la Feria de Artesanía en la Plaza de la Reina. Un total de 30 casetas de madera llenarán el centro histórico de la ciudad, gracias a las creaciones hechas a mano por decenas de artesanos valencianos. Se podrán adquirir diferentes productos que incluyen cerámica, marroquinería, joyería, bisutería, alfarería, textil, juguetes, grabados, entre otros. El horario será de 10.30 a 14.00 horas por las mañanas y de 16.30 a 21.00 horas por las tardes. Sin embargo, los días 24 y 31 solo estará abierta por la mañana, mientras que el 5 de enero (víspera de Reyes) cerrará a las 22.30 horas. Haz click aquí para más información.