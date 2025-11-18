Feria de Artesanía de Navidad 2025 en Valencia: fechas, horarios y ubicación Maestros artesanos locales y otros invitados exhiben sus piezas tradicionales en 30 casetas

María Gardó Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 13:46

Con el encendido de luces de Navidad este viernes 21 en Valencia, la ciudad arrancará la época más bonita del año. Además del árbol de 25 metros de altura que iluminará la plaza del Ayuntamiento, se repartirán otros 26 por toda la ciudad en los distintos distritos y juntas municipales; y 18 más en las distintas pedanías.

Una semana más tarde, el 29 de noviembre, a las 10.30 horas, se abrirá la Feria de Artesanía de Navidad. Este mercado navideño tan especial regresa a la plaza de la Reina de Valencia. Hasta el 6 de enero, un total de 30 casetas de madera llenarán el centro histórico de la localidad gracias a las creaciones hechas a mano por decenas de artesanos valencianos.

Maestros artesanos locales y otros invitados exhiben sus piezas tradicionales de Navidad en cada puesto, así como innovadoras creaciones que buscan sorprender a quienes desean celebrar estas fechas con algo diferente.

La feria alberga una amplia variedad de productos elaborados a mano para complementar la temporada navideña, incluyendo cerámica, marroquinería, joyería, bisutería, alfarería, textil, juguetes, grabados, entre otros.

Horarios del mercado navideño

El horario será de 10.30 a 14.00 horas por las mañanas y de 16.30 a 21.00 horas por las tardes. El 25 de diciembre y 1 de enero se mantendrá el horario habitual.

Los días 24 y 31 solo estará abierta por la mañana, mientras que el 5 de enero (víspera de Reyes) cerrará a las 22.30 horas. No obstante, la organización podría modificar estos horarios.