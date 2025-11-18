Llega el encendido de luces de Navidad en Valencia: día y hora del espectáculo pirotécnico y musical El acto, que contará con la presencia de las falleras mayores de Valencia 2026, se adelanta dos semanas respecto a años anteriores

María Gardó Valencia Martes, 18 de noviembre 2025, 10:12 | Actualizado 10:49h. Comenta Compartir

El encendido oficial de las luces de Navidad en la plaza del Ayuntamiento de Valencia llegará este año dos semanas antes. Las falleras mayores de Valencia 2026 y sus cortes protagonizan este acto que se hará el 21 de noviembre mientras en 2024 se activaron el 4 de diciembre.

Así, Valencia encenderá la Navidad este viernes. El acto central será a las 19.30 horas y, como ha desvelado Juan Pablo Valero, director general de Valencia Music City, «no va a ser un acto de sólo apretar el interruptor y ya está. Habrá música en vivo». Melani García, la ganadora de 'Tu cara me suena' y participante de Eurovisión Junior, actuará con voz en directo. Su actuación estará acompañada al piano por Eduardo Marquina, especialista en música de jazz y en improvisación, y al violín, por Federico Nathan, profesor de la escuela de música internacional Berklee Valencia.

Tras la actuación, llegará un espectáculo que unirá música y pólvora a cargo de la empresa Pirotecnia Valenciana, de Llosa de Ranes. Todo culminará con el encendido de luces por parte de las falleras mayores de Valencia, Carmen Prades y Marta Mercader, acompañadas por la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.

El árbol navideño de este año tiene una altura 25 metros de altura y este año, como novedad, en cada planta de altura del árbol se pondrá una ráfaga de estrellas. Además del árbol de la plaza del Ayuntamiento, se encenderán otros 26 árboles repartidos por toda la ciudad en los distintos distritos y juntas municipales; y otros 18 árboles en las distintas pedanías de la ciudad, todos ellos de, aproximadamente, 6 metros de altura.

Además, se dispondrá de algo más de 300 arcos y banderolas en las principales calles de la ciudad, con un nuevo diseño en la calle Colón y adyacentes, que ya se puede ver.

La calle de la Paz contará con una novedad. Tendrá 60 arcos tipo lágrima como el año pasado, pero ahora serán tipo glitter, un material que también brilla y se ilumina durante el día. Y en las avenidas del Cid y de Catalunya, en las Grandes Vías de acceso a la ciudad y en la avenida JJ Dómine se han instalado cuatro kilómetros de guirnalda de luz suspendida en forma de zigzag, así como en las principales zonas comerciales, como la calle Don Juan de Austria y el Paseo de Ruzafa, así como en las calles próximas al Mercado Central.