De la meta del Maratón Valencia... a Mestalla Óscar García Santamaría es uno de los inscritos a los 42k que vivirá una intensa jornada al empezar el partido de los de Corberán a las 16:15 horas; los aficionados al basket que quieran ir a ver a las de Rubén Burgos tendrán que correr todavía más rápido ya que su compromiso arranca a las 15:30 horas

Lourdes Martí Valencia Martes, 2 de diciembre 2025, 01:33

El domingo Óscar García Santamaría correrá el Maratón Valencia. Pero su meta el 7 de diciembre de 2025, como sí lo ha sido en otros 42k de la ciudad del running no será sobre la pasarela azul de la Ciutat de les Arts i les Ciències. «Cogeré la moto, me iré a Massalfassar, me ducharé y de ahí a Mestalla», comenta. El Valencia es parte de su identidad, tanto, o más, como la carrera a pie.

La de Óscar no será la única historia que termine en Mestalla, de hecho hará otras con punto final en el Roig Arena. Y esto ocurre porque hay días en los que las 24 horas no son suficientes. Habitualmente les llamamos jornadas maratonianas, pero este domingo, por algunas decisiones que se han asumido inamovibles, Valencia va a vivir una de verdad. No sólo por la prueba que da nombre a esta metáfora, sino porque la ciudad del running encadenará tres grandes eventos deportivos sin descanso. Con todo lo que supone a nivel logístico.

A las 8:15 horas, los corredores más rápidos del Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich tomarán la salida de la carrera. En total, 35.000 participantes recorriendo la ciudad en uno de los trazados más rápidos del mundo de la distancia. La organización contempla un tiempo máximo de 5 horas y 30 minutos para completarlo. El último cajón no saldrá hasta las 9:35 horas —y tendrá un margen de 15 minutos para hacerlo— , por ello, el corte final no llegará hasta las 15:30 horas.

Justo cuando los últimos corredores estén tomando la pasarela azul de la Ciutat de les Arts i les Ciències, a apenas dos kilómetros, arrancará el Valencia Basket Femenino su compromiso contra el Spar Gran Canaria. El club taronja pidió a la Federación que el partido del Roig Arena, previsto a las 13:30 horas se disputase a las 18 horas. Sin embargo, el organismo que regula los horarios cedió sólo posponerlo dos horas, es decir, hasta las 15:30 horas.

Y 45 minutos más tarde, a las 16:15 horas el Valencia recibe al Sevilla en Mestalla. Esta misma semana el Ayuntamiento de la ciudad pidió que se ajustase el horario, sin embargo LaLiga de Javier Tebas fue tajante: los horarios fijados por televisión no se mueven. De este modo, la ciudad se prepara para mucho lío de tráfico y muchos corredores aficionados al basket y al fútbol con varios dilemas por delante.

«Toda la vida he ido a Mestalla, cuando tenía tres años mi padre ya me llevaba al estadio. Recuerdo perfectamente ver a Saura, a Kempes, a Botubot, a Carrete…», explica este aficionado de 48 años. «Para mí no es sólo un club de fútbol, forma parte de mi vida, de cómo he crecido», añade. La carrera a pie llegó más tarde, en su mayoría de edad: «Salía a trotar alguna vez, sin carreras populares ni nada de eso. La gran diferencia llegó hace 5 años, cuando Natacha López –que es amiga mía– formó el club«.

Óscar García suele ir a Mestalla junto a su hermano, a veces también junto a su esposa y su hija.

Los 42k llegaron para él hace diez años, en Valencia, una carrera especial que compartió con su cuñado que llegó desde México: «Este será mi séptimo maratón. Hice uno en Castellón porque en el de Valencia pinché y no pude terminarlo, aunque ha sido allí donde más he corrido». En 2017 devolvió la visita a su cuñado: «Mi mujer, Adriana es de allí, y es un maratón peculiar que mucha gente lo corre por tramos, no entero».

El día del maratón lo define Óscar como «una fiesta de graduación»: «Porque el maratón de verdad empieza en agosto, cuando empiezas a entrenar. A mí lo que más me gusta es el camino: las tiradas largas, madrugar, preparar las sesiones, compartirlo con mi entrenadora. Es una época preciosa. El día del maratón es el final de un camino que disfruto muchísimo».

«Cuando me dijeron que el partido era el mismo día del maratón tuve que cambiar el plan. Normalmente corro, voy a comer y muchas veces me voy al partido. Este año tendré que hacerlo todo más rápido: acabar el maratón, irme a casa lo más deprisa posible, ducharme, comer y salir corriendo a Mestalla. Iré muy justo de tiempo, pero para mí ambos eventos son igual de importantes y no quiero renunciar a ninguno», dice. «Para mí el maratón y el Valencia son dos pasiones que van muy ligadas. No podría elegir entre una y otra. Son parte de cómo entiendo mi vida: entrenar, correr, madrugar, ir a Mestalla, celebrar, sufrir… todo forma parte de lo mismo». Aunque si le preguntan que si preferiría un maratón menos internacional a cambio de una entidad blanquinegra más estable, no lo duda. «Preferiría que el Valencia estuviese mejor», reconoce el aficionado.

