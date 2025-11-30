Valencia exige otro Plan Sur Un Turia más profundo, desvío de barrancos y dos embalses en Cheste y Vilamarxant, medidas a estudiar ante riadas y que ya reclaman al Gobierno María José Catalá y Juan Francisco Pérez Llorca

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ya ha utilizado en varias ocasiones el concepto 'Plan Sur Metropolitano' para referirse al conjunto de obras hidráulicas antirriadas que se deben acometer para proteger a la capital y todas las poblaciones a su alrededor. El Ayuntamiento del cap i casal es consciente que estos trabajos se escapan de su competencia, pero reclama a las administraciones que se realicen al completo, con celeridad, y teniendo en cuenta la nueva ordenación del territorio que configura la provincia. Con todo ello, este plan metropolitano contará con el desvío de los barrancos, numerosos espacios para la laminación y el almacenamiento del agua, y trabajos para profundizar el caudal del Turia de manera que pueda soportar los caudales que lleguen de las ramblas redirigidas.

Tal y como explicaron fuentes municipales, el 'Plan Sur Metropolitano' que utiliza Catalá es un concepto que viene a referenciar el actual 'plan sur' como ejemplo. Un espejo al que mirar como reflejo de una gran obra realizada con el objetivo de salvaguardar la integridad de un gran conjunto de población. Desde el Consistorio defienden que las obras ya hidráulicas que se deben poner en marcha tienen que perseguir el mismo objetivo, pero con una visión «global» que proteja todo el área metropolitana por igual. «se trata de un proyecto muy ambicioso, no nos podemos conformar con proyectos de hacer varios años que recuperamos ahora. Eso son parches», explican las mismas fuentes.

Principales actuaciones del Plan de Recuperación del Ministerio A B Ribarroja Moncada Meliana Godella Cheste Alboraya Loriguilla Manises Chiva VALENCIA Mislata Aldaia Torrent Paiporta Buñol Godelleta Catarroja Alborache Turís Yátova Silla Picassent L’ALBUFERA 1 Desvío norte de Aldaia y Vía verde que sigue el camino de los flujos desbordados 2 Aldaia- Mejora del funcionamiento y capacidad del encauzamiento urbano 3 Pozalet-Saleta Zonas de almacenamiento controladas (ZAC) en la cuenca 4 Barranco del Poyo- aguas arriba Actuaciones de reforestación y restauración hidrológica-forestal en la cuenca del Poyo 5 Chiva Actuaciones de protección frente a inundaciones en la población ZONA A SIERRA DE LOS BOSQUES 4 4 Cheste 3 5 Chiva 4 4 SIERRA DE LA CABREREA Buñol Godelleta Alborache Turís Yátova 6 Barranco del Poyo- Horta Sud Zonas de almacenamiento controlado y adecuaciones de cauce para protección de las poblaciones de la Horta Sud 7 Poyo - Turia Vía verde y conexión con nuevo cauce 8 Sur de Valencia Actuaciones de protección frente a las inundaciones en las pedanías sur y en Sedaví y Alfafar 9 Picanya y la V-31 Mejora de la capacidad del encauzamiento del barranco del Poyo y la Pista de Silla 10 Paleo-cauces Evacuación de caudales desbordados por trazados naturales 11 L’Albufera Restauración ambiental del barranco del Poyo en el Parque Natural 12 Nuevo cauce Adecuación del cauce del Turia ZONA B Ribarroja Moncada Meliana Godella Alboraya Loriguilla Manises 3 VALENCIA Aldaia 6 1 3 7 2 12 9 8 Torrent Paiporta 5 ZAC 6 10 11 Catarroja Silla Picassent L’ALBUFERA Fuente: Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la dana en la Comunitat Valenciana, Minisetrio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. En este sentido, ponen como ejemplo los trabajos para profundizar el cauce del Turia si se desvían los barrancos Pozalet-Saleta y Poyo hacia el plan sur. La obra principal (los desvíos de ramblas) deben contar con un estudio de afectación al entorno para ampliar los trabajos para mantener la seguridad de todo el territorio (aumentar la capacidad del plan sur).

Los parques inundables, un ejemplo de visión «global» El Ayuntamiento de Valencia insisía que ese 'Plan Sur metropolitano' exige un punto de vista global para que los trabajos en una zona no perjudiquen a otros. En esta línea, desde el Consistorio aseguran que los parques inundables propuestos por la conselleria son «un ejemplo» de plan de acción que pretende mantener la seguridad y el bienestar de todo el área metropolitana. Así, desde el cap i casal celebran la creación de estos parques como medida complementaria a las grandes obras que dependen del Ministerio y que resultan esenciales para mejorar la seguridad en la provincia.

En este sentido, el 'plan sur metropolitano' al que se refieren desde el gobierno municipal serían todos los trabajos contemplados por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) en su plan de resiliencia ante nuevas inundaciones situados en las cuencas del Bajo Turia, el barranco Pozalet-Saleta y la rambla del Poyo. Sin embargo, desde el PP autonómico también se mencionan algunas medidas que dicho plan del Ministerio no contempla, como la construcción de presas en Vilamarxant o Cheste. Estas presas se plantearon como zonas de laminación que sirva de complemento a las obras aguas abajo de la cuenca. En el caso de un embalse de Vilamarxant, ante un episodio adverso la laminación de agua ayudaría a reducir la presión del plan sur a su desembocadura en Valencia.

Estas infraestructuras, sin embargo, no están contempladas por el Miteco porque tras varios años de redacción de proyectos y estudio del impacto ambiental se plantearon zonas de almacenamiento y balsas de laminación del agua que cumplirían con el mismo objetivo que las presas pero no supondrían un coste tan elevado, según se desprende de dichos informes del Ministerio. Pese a ello, el recién nombrado president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reclamó la construcción de estas infraestructuras en su discurso de investidura.

Aunque llevarán su tiempo, sí hay muchas medidas contempladas por el Gobierno que actuarán como ese Plan Sur Metropolitano que reclama Valencia. La primera de ellas y que está más avanzada es el plan que desvía parte de los caudales que circulan por el barranco de la Saleta por una conducción soterrada que atraviesa el polígono industrial existente al norte del casco urbano de Aldaia, para, posteriormente, continuar en superficie mediante una vía verde hasta el nuevo cauce del río Turia. Para que ello funcione, se ha previsto una mejora de la capacidad y el funcionamiento del encauzamiento en la zona urbana de Aldaia.

Del mismo modo, se plantean hasta cuatro zonas de almacenamiento controlado (ZAC) donde favorecer el avance del agua para reducir su violencia aguas abajo. Estas estarán situadas al sur de la población de Loriguilla, aguas arriba del cruce con la A-7, permeabilizar la Ronda del Puerto de Valencia y al oeste de la población de Aldaia.

En el caso de la rambla del Poyo, será imprescindible realizar labores de regeneración hidrológica-forestal en la cuenca alta. Con las lluvias aguas arriba, la densidad de vegetación ayuda a frenar el flujo del agua cuando comienza a circular por la rambla. Dicha reforestación se complementará con la construcción de azudes (que no presas) que frenen los caudales, y entre otras zonas, se han proyectado donde se pensaba construir la presa de Cheste. Dentro de Chiva, se pretenden crear estructuras para orientar los flujos del cauce y disminuir los daños en caso de grandes avenidas. Esta medida se complementará con ZACs y áreas de laminación de agua.

Estas zonas de almacenamiento (ZAC) se diseñan a lo largo de todo el recorrido de la rambla del Poyo desde Chiva hasta l'Horta Sud, tanto antes de llegar como durante su paso por los municipios de la zona cero de la dana. También se contempla utilizar la cantera de Calicanto como zona de laminación. Todas estas medidas, por supuesto, como trabajos complementarios para ejecutar el desvío del Poyo hacia el nuevo cauce del Turia. «Esta actuación es fundamental si se quiere disminuir significativamente la peligrosidad y el riesgo en las poblaciones más afectadas de la Horta Sud», reconoce el Miteco. El desvío se situará como punto de arranque entre los municipios de Picanya y Paiporta y se creará una vía verde capaz de desviar el caudal al Turia antes de su paso por la pedanía de La Torre.

Así mismo, se prevé aumentar la capacidad del cauce del Poyo en Picnaya, con las consecuentes expropiaciones, y mejorarán la capacidad del cauce desde el puente de los Navarros hasta la salida del casco urbano en Paiporta para reducir los desbordamientos en zona urbana. También a su llegada a la Albufera el Poyo ampliará su cauce, con el objetivo de aliviar la presión de los caudales aguas arriba.

Todo ello, por supuesto, deberán contar con la mejora de la capacidad del nuevo cauce del Turia, para cumplir con esa visión de plan 'metropolitano'. De nada serviría desviar los barrancos si en caso de avenida extraordinaria en actual plan sur no fuese capaz de soportar los caudales del Turia, Poyo y La Saleta juntos. Para ello, el Ministerio plantea ¡ en una primera fase la excavación de un cauce en distintos tramos para ganar profundidad. Estas actuaciones requerirán una inversión aproximada de unos 100 millones de euros, pero serán claves para hacer efectivas el resto de medidas en la cuenca. Un plan con sentido, con trabajos complementarios que en suma cumplan con el objetivo de proteger el área metroplitana.

Valencia clama por medidas para proteger las pedanías del sur El Ayuntamiento de Valencia presentó alegaciones al plan propuesto desde el Ministerio. Y es que desde el Consistorio se tuvo la percepción que el primer boceto era una suma de proyectos del pasado aplicados sin tener en cuenta la morfología territorial del presente. Ante medidas «parche», el Gobierno municipal presentó una serie de acciones a tener en cuenta a la hora de proyectar los desvíos de los barrancos, cosa que el Miteco aceptó y ya incluye en su plan de resiliencia actualizado. Las vías de ferrocarril actuaron como muro ante el desbordamiento del Poyo y fueron la causa principal de las inundaciones en las pedanías del sur. Por ello, desde el Ayuntamiento se reclamó, además de la mejora del drenaje transversal del terraplén por parte de ADIF, se incluye el estudio y ejecución de zonas de almacenamiento controlado en las áreas longitudinales a las vías del ferrocarril y la conexión mediante gravedad con el nuevo cauce del Turia. Del mismo modo, el ramal de incorporación de la V-30 con la V-31 también actuó como muro para inundar Horno de Alcedo. Para evitar que ocurra lo mismo, se estudia prolongación del Canal del Ribás a modo de azarbe margen derecha, con el objetivo de que el canal desagüe en el Turia. Estas medidas, propuestas desde el Consistorio y añadidas por parte del Ministerio, son los ejemplos que pone el Ayuntamiento para explicar a qué se refieren con medidas de visión global que sirvan para proteger todo el área metropolitana. Planes actualizados y ejecutados con celeridad que nos salven a todos.

