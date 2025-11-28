Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente» La exconsellera relata en una entrevista que ella y el subdirector de Emergencias eran partidarios de mandar el mensaje inicial por la rotura de Forata y que José Miguel Basset se opuso «a mandarlo en ese momento»

Arturo Checa Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 15:50 Comenta Compartir

«Yo quería mandar el Es Alert. También Jorge Suárez. Todo el mundo estaba de acuerdo en ello. Pero el señor Basset, responsable del Consorcio Provincial de Bomberos y jefe operativo de la emergencia, indicó que lo veía contraproducente, que no veía mandar el mensaje en ese momento». Con nombre y apellidos y con una claridad diáfana en su relato. La exconsellera Salomé Pradas, en la entrevista que este domingo emitirá el programa 'Salvados' de La Sexta, señala directamente a José Miguel Basset, hoy ya jubilado del cuerpo, como responsable del rechazo a enviar un Es Alert a las 19 horas. Más de una hora antes de que se lanzara la alerta masiva a la población, con el interior de Valencia y l'Horta ya inundados.

A preguntas del presentador del espacio, la investigada explica cómo fue el proceso de envío del mensaje. Fue a las siete de la tarde cuando Jorge Suárez, subdirector de Emergencias puso sobre la mesa el envío del Es Alert «por la posible rotura de la presa de Forata». Un escenario y unas horas ya conocidos durante la instrucción judicial. Pradas narra en la entrevista cómo Suárez expuso un borrador, el primero de los dos que se hizo la tarde de la dana. Extremos también conocidos. Como también es sabido que entonces empezó un debate entre los técnicos sobre si lanzarlo o no.

Esta situación tampoco es nueva. Lo que añade Pradas en el relato es quién mantuvo cada posición. «Suárez lo tenía claro. Yo también. Yo creo que la gran mayoría teníamos claro que se tenía que lanzar», sostiene la exconsellera. Fue el jefe de Bomberos y responsable operativo de la emergencia quien se opuso: «Creía que podía ser contraproducente mandar en ese momento un Es Alert».

«Si el jefe de Emergencias de mayor rango y el jefe operativo de la emergencia entran en un debate sobre la idoneidad o no del Es Alert, sería un contrasentido incluso imprudente que un mando político dijera sí o no, que pusiera la balanza de un lado o de otro, sin tener la técnica suficiente como para decidir»

Pradas subraya en la entrevista que el plan autonómico de Emergencias de la Comunitat marca que es «el jefe de la emergencia quien debe dictar las medidas a tomar en cada momento». De nuevo Basset señalado como la persona responsable que se opuso al lanzamiento de la alerta. «Si el jefe de Emergencias de mayor rango y el jefe operativo de la emergencia entran en un debate sobre la idoneidad o no del Es Alert, sería un contrasentido incluso imprudente que un mando político dijera sí o no, que pusiera la balanza de un lado o de otro, sin tener la técnica suficiente como para decidir», sostiene Pradas en el programa.

En la entrevista, Pradas también aumenta su ofensiva contra Mazón: «Esa tarde, yo sí que quería trasladarle lo que estaba pasando. Evidentemente. Creía que si nos informaban de una posible rotura de la presa de Forata o que si íbamos a lanzar un Es Alert, que lo supiera el presidente de la Generalitat. Reflexionando después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí (en el Cecopi) con nosotros».

Sobre las llamadas efectuadas y no contestadas por el expresidente, Pradas insiste en sus declaraciones que su intención era «informarle sobre todo». Saca a colación de nuevo la crisis con Forata y el envío del mensaje masivo a la población, el Es Alert que finalmente llegó tarde (a las 20.11 horas) y mal formulado (sin avisos a los ciudadanos de buscar sitios altos).

Eso sí. Rechaza que todo ese proceso y falta de comunicación retardara la alerta, algo que ya manifestó en su declaración ante la jueza de Catarroja. «No le quería pedir opinión ni valoración. Nada paró el Es Alert por parte del señor Mazón. Porque yo ni pude informarle en el momento en que se estaba debatiendo ni en el momento que ya se había decidido porque no me cogía el teléfono».