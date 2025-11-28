Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Pradas rechaza «por el momento» declarar de nuevo ante la jueza de la dana
Alfredo Romero antes de declarar en el juzgado de Catarroja. IRENE MARSILLA

Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer

El dueño del restaurante asegura que es habitual que se prolongue la sobremesa «cuando están a gusto o están a sus cosas»

Héctor Esteban

Héctor Esteban

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:21

Comenta

El dueño de El Ventorro, Alfredo Romero, en su declaración ante la jueza que instruye el caso de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, apuntó ... que el expresidente de la Generalitat Carlos Mázón y la periodista Maribel Vilaplana estuvieron aproximadamente dos horas de tertulia en el reservado del restaurante después de comer. Romero apuntó que la comida la tarde del 29 de octubre de 2024 duraría entre una hora y media y dos, y apuntó que pudo terminar sobre las 16:45 horas. Además, aseguró que tras el último servicio del postre es normal que los comensales se queden conversando, que es lo que pasó en este caso: «Es muy común que en muchas mesas que se hagan las 18:30 o las 19 horas porque están de tertulia. No es una cuestión de consumos sino porque están a gusto o están a sus cosas».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera
  2. 2 Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
  3. 3 Pradas estalla contra Mazón: «Le dije que me estaba culpabilizando cuando yo sí estaba donde tenía que estar»
  4. 4 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  5. 5

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  6. 6 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8

    Consum celebra su 50 aniversario: de 600 clientes a 5 millones
  9. 9 Carlos Lozano habla de su nueva vida como pastor: «Vivo en la naturaleza absoluta»
  10. 10 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer

Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer