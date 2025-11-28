Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer

El dueño de El Ventorro, Alfredo Romero, en su declaración ante la jueza que instruye el caso de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, apuntó ... que el expresidente de la Generalitat Carlos Mázón y la periodista Maribel Vilaplana estuvieron aproximadamente dos horas de tertulia en el reservado del restaurante después de comer. Romero apuntó que la comida la tarde del 29 de octubre de 2024 duraría entre una hora y media y dos, y apuntó que pudo terminar sobre las 16:45 horas. Además, aseguró que tras el último servicio del postre es normal que los comensales se queden conversando, que es lo que pasó en este caso: «Es muy común que en muchas mesas que se hagan las 18:30 o las 19 horas porque están de tertulia. No es una cuestión de consumos sino porque están a gusto o están a sus cosas».

Así lo recoge la transcripción de la declaración ante el juez del dueño de El Ventorro, que añadió también que durante la comida no vio nada rara. Romero apuntó también que no vio a Mazón hablar por teléfono ninguna de las veces que entró a servir o a atender a los comensales aunque reconoce que esas incursiones en el reservado las hizo al inicio de la comida, hasta las 16:30 horas aproximadamente, cuando la relación de llamadas de Mazón es posterior. De hecho, el jefe de gabinete de Mazón. José Manuel Cuenca, declaró ante la magistrada que había avisado al entonces presidente del Consell de la situación que se estaba viviendo en Utiel sobre las 16:56 horas y por whatsapp.

Romero apuntó también que al ser menús concertados en la comanda no sale la relación de platos consumidos y señaló que no sabe si conserva la comanda de esa comida aunque sí que aseguró que se consumió una botella de vino.

Si la comida termino un cuarto de hora antes de las cinco de la tarde, quiere decir que el Cecopi todavía no se había reunido para tratar las inundaciones de Utiel y que todavía quedaban dos horas para que la CHJ lanzara el correo en el que alertaba que por el barranco del Poyo bajaba un caudal superior a los 1.600 metros cúbicos por segundo.