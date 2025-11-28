Pradas rechaza «por el momento» declarar de nuevo ante la jueza de la dana

La exconsellera Pradas no comparecerá de nuevo para declarar ante la jueza. Al menos «por el momento». Así lo han señalado a LAS PROVINCIAS fuentes ... de la defensa de la investigada tras el ofrecimiento realizado por la instructora de acudir de nuevo al juzgado de Catarroja.

Como ha informado este viernes este periódico, la jueza ha ofrecido a Pradas esta posibilidad, además de también a la periodista que comió con el todavía presidente de la Generalitat Carlos Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana. «Si expresan la voluntad de hacerlo», señala la jueza. A Pradas, de hecho, le daba un día para ello. Si la exconsellera aceptaba, además, Nuria Ruiz estuciaba pedir el vídeo de la entrevista que emitirá Salvados el próximo domingo.

Pero la respuesta por ahora es negativa por parte de la investigada. Según las mismas fuentes, la exconsellera considera que en su declaración como investigada ya contó «toda la verdad».

El entorno de la exconsellera señala que faltan todavía muchas diligencias por practicar, un argumento que también comparte la jueza cuando rechaza pedir su citación como solicitaba una acusación de la dana, aunque le abría la puerta a acudir voluntariamente. Entre esas diligencias, la comparecencia de Jorge Suárez, el técnico de Emergencias que tiene muchas claves de lo ocurrido en el Cecopi o parte del núcleo duro de Mazón que queda por declarar.

Desde el entorno de Pradas también añaden que, si de la práctica de esas pruebas, es necesaria de nuevo su comparecencia «para aclarar algún aspecto», la investigada «no tendrá inconveniente» en ser interrogada de nuevo por la jueza Nuria Ruíz Tobarra. Una posibilidad que ahora mismo «no valora» la defensa de la exconsellera.